Neuer MG4 in Europa zunächst nur in Großbritannien

MG Motor führt zunächst in Großbritannien die neue Version seines Elektroautos MG4 ein. Neben dem MG4 Urban mit Frontantrieb bleibt vorerst auch noch der Vorgänger im Angebot.

Mit der neuen Batterie ist der MG4 Urban eines der günstigsten Elektroautos im Vereinigten Königreich. Der mit Strom betriebene Kompaktwagen aus China unterbiete die Preise wichtiger Konkurrenten europäischer und koreanischer Hersteller um rund 20 Prozent. „Der chinesische Preiskampf hat auch uns erreicht“, so AutoExpress.

Der MG4 Urban ist die zweite Generation des MG4, die in China bereits seit September 2025 verkauft wird. Die britische Marke ist seit einiger Zeit Teil des chinesischen Fahrzeugkonzerns SAIC. Nach drei Jahren Bauzeit wird der MG4 nun auf einer komplett neuen Plattform angeboten. Während der alte MG4 EV Heckantrieb hat, kommt das neue, in Großbritannien mit dem Namenszusatz Urban verkaufte Modell als Fronttriebler zu den Kunden. Der MG4 Urban ist zudem fast elf Zentimeter länger, auch bei Breite, Höhe und Radstand hat das neue Modell etwas zugelegt.

In Großbritannien werden beide Modelle eine Zeit lange parallel angeboten, der neue MG4 Urban bildet dabei die günstigen Einstiegsmodelle ab. Der MG4 Urban „Comfort Standard Range“ mit 43-kWh-Batterie und einer Reichweite von 323 Kilometern nach WLTP-Norm kostet ab 23.495 Pfund, umgerechnet etwa 27.100 Euro. Der Elektromotor ist 110 kW/150 PS stark, die maximale Ladeleistung liegt bei 150 kW.

Für 2000 Pfund mehr erhalten Kunden den MG4 „Urban Comfort Long Range“ mit einem 54-kWh-Akkupack für 415 Kilometer pro Ladung. Die 25.495 Pfund entsprechen derzeit rund 29.400 Euro. Die 54-kWh-Batterie gibt es mit der gleichen WLTP-Reichweite zudem in der Ausführung „Premium Long Range“ in einer höherwertigen Ausstattung für 27.495 Pfund. Die Antriebsleistung beträgt in beiden Fällen 118 kW/160 PS.

Das alte Modell MG4 EV bleibt mit der Extended-Range-Batterie und dem sportlichen XPower-Ableger mit Allradantrieb im Programm der Marke. Zur Abgrenzung gibt es ein neues Interieur. Die Varianten mit kleiner Batterie entfallen und werden durch den neuen MG4 Urban ersetzt.

Der alte und der neue MG4 unterscheiden sich auch beim Batteriekonzept: Der MG4 Urban nutzt eine direkt in die Karossiere integrierte Cell-to-Body-Batterie, der Vorgänger noch ein konventionelleres Akkupaket. Insgesamt ist der MG4 Urban knapp 150 Kilogramm leichter. Die neue Plattform ist für Festkörper-Batterien vorbereitet, die in China bereits eingesetzt werden.

Wann der MG4 Urban auch in Deutschland angeboten wird, ist noch offen. Hierzulande wird vorerst weiter der alte MG4 Electric mit einer 49-kWh-Batterie ab 34.990 Euro verkauft.