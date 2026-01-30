Concept C zeigt neues Gesicht von Audi mit vertikal angeordnetem Grill

Das neue Gesicht der 2025 vorgestellten Elektroauto-Studie Audi Concept C mit hochkant stehendem Singlegrill sollen alle künftigen Modelle der Ingolstädter Premiummarke tragen. Design-Chef Massimo Frascella bekräftigte im Gespräch mit Auto Motor und Sport, dass die Studie einen konkreten Ausblick auf das künftige Audi-Design gebe.

„Der Concept C ist viel mehr als eine Studie“, so Frascella. Der Concept C zeige „das neue Gesicht von Audi mit einem vertikal angeordneten Grill, den alle neuen Modelle tragen werden. Wir haben die einzelnen Elemente so entwickelt, dass sie flexibel einsetzbar sind, sodass sich Modelle im A-Segment von Sportautos oder SUV deutlich unterscheiden – aber durch einen roten Faden miteinander verbunden sind.“

Damit verabschiedet sich Audi vom horizontalen Singleframe, den Frascellas Vor-Vorgänger Walter de Silva entwickelt hatte. „Als der Singleframe auf den Markt kam, gab es im Design eine Phase mit starker Betonung der horizontalen Linien sowie schlank gestalteten Grillstrukturen und Scheinwerfern. Audi hat damals diese Rolle aufgebrochen und mit dem Singleframe eine sehr imposante Front geschaffen“, erklärt Frascella. Dies sei auch mit dem neuen Gesicht gelungen. „Mit dem Vertical Frame haben wir diese Form nun weiterentwickelt und die Vertikalität noch stärker betont.“

Trotz des gemeinsamen Gesichts behalten die einzelnen Modelle einen individuellen Charakter, verspricht Frascella. „Wir wollen, dass unsere Autos zunächst als Audi identifiziert werden. Aber selbstverständlich braucht jedes Auto seinen eigenen Charakter. Der entsteht durch die Proportionen des Autos, die spezielle Linienführung, das Gesicht und die Augen. All diese Elemente schaffen Unterschiede im Charakter, denn wir wollen keine russischen Puppen. Zunächst muss der Eindruck entstehen, dass es sich um einen Audi handelt, dann soll die Modellreihe erkannt werden.“

Technisch setzt der heckgetriebene Concept C laut Berichten auf eine neue Plattform der Audi-Konzernschwester Porsche für die nächste 718-Generation. Es soll sich um eine verkürzte Version der bereits eingesetzten Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-System handeln. Der Concept C ist mit 1.690 Kilogramm für ein Elektroauto vergleichsweise leicht. Er wird als Nachfolger des TT im Jahr 2027 erwartet, soll aber kein direkter Ersatz sein und könnte anders heißen. Die Serienversion soll mit Heck- sowie Allradantrieb kommen, auch Verbrennerantrieb ist angedacht. Konkretes zur Technik verrät Audi aber noch nicht.