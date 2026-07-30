Jaguar Land Rover und Tata wollen enger zusammenarbeiten

Jaguar Land Rover (JLR) und die Pkw-Sparte des indischen Mutterkonzerns Tata Motors planen eine engere Zusammenarbeit. Ziel ist es, Synergien zu nutzen und Kosten bis Mitte 2028 um rund zwei Milliarden Euro zu senken. Die Ankündigung erfolgt nach einer personellen Neuausrichtung, unter anderem durch die Ernennung des ehemaligen Tata-Motors-Finanzchefs PB Balaji zum CEO von JLR im November 2025 sowie durch die Aufspaltung des Pkw- und Nutzfahrzeuggeschäfts von Tata Motors.

Die Kooperation soll insbesondere in Bereichen wie dem Lieferantennetzwerk, Software und digitalen Technologien stattfinden, berichtet die Automobilwoche. Laut JLR-Strategiechef Rajan bietet die Zusammenarbeit mit dem Tata-eigenen Batteriehersteller Agratas, der Werke in Indien und Großbritannien betreibt, weitere Möglichkeiten. Das Werk in Südwestengland soll bis zu 500.000 Batterien pro Jahr produzieren und Energiespeicher für Elektroautos von JLR liefern.

Ein zentraler Punkt der Strategie ist die gemeinsame Nutzung von IT-Programmen und Fahrzeugplattformen. Schon zuvor gab es Pläne zur Partnerschaft bei einer Plattform, jedoch wurde die angedachte Nutzung der JLR-Elektroplattform Electrified Modular Architecture (EMA) durch die neue Tata-Premiummarke Avinya wieder verworfen. Stattdessen wird Avinya auf einer Plattform des chinesischen Herstellers Chery basieren. Shailesh Chandra, Chef von TMPV (Tata Motors Passenger Vehicles), erklärte dazu, dass diese Plattform die Reife und das gewünschte Wertversprechen für Avinya biete.

Die künftige Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen umfasst auch die Prüfung einer Zusammenführung der Finanzberichterstattung. JLR erwirtschaftet etwa 80 Prozent des Umsatzes des Pkw-Geschäfts von Tata, veröffentlicht seine Ergebnisse jedoch bislang separat. JLR-Chef PB Balaji betonte die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung. „Es ist nur fair, das Ganze als ein vollständiges Gesamtbild zu betrachten und nicht lediglich als die Summe einzelner Teile.“

Flankierend werden Partnerschaften mit Drittunternehmen wie Stellantis weiterverfolgt. Gemeinsam mit dem europäischen Autokonzerns sollen etwa marktspezifische Defender-Modelle für den US-Markt entwickelt werden.

Die bisherige E-Auto-Strategie von JLR bleibt von der angestrebten engeren Kooperation mit dem Mutterkonzern unberührt. Land Rover wird demnächst mit Range Rover und Range Rover Sport erstmals auch rein elektrische Versionen seiner Baureihen anbieten. Weitere Vollstromer sollen folgen, darunter der Crossover Range Rover GT. Jaguar hat seine bisherige Modellpalette komplett eingestellt und soll als Hersteller weniger exklusiver Elektroautos in die Zukunft gehen.