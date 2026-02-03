Elektroautos im alaskischen Winter: Effizienzverluste, aber keine Ausfälle

Eine Studie analysiert reale Betriebsdaten von Tesla-Elektroautos im Winter in Alaska. Betrachtet werden Temperaturen bis zu -40 Grad Celsius und deren Einfluss auf Fahrzeugleistung und Ladevorgänge.
Die Ergebnisse zeigen, dass rein elektrische Autos auch bei extremer Kälte funktionsfähig bleiben, jedoch mit deutlich geringerer Effizienz. Fahrzeuge, die im Freien abgestellt waren, schnitten erheblich schlechter ab als solche in beheizten Räumen. Bei Außenlagerung sank die Effizienz um bis zu 69 Prozent. Dennoch kam es bei keinem der untersuchten E-Autos zu Ausfällen, die eine Fahrt unmöglich machten.
Das Abstellen in beheizten Umgebungen brachte klare Vorteile, darunter schnelleres Vorheizen und bessere Effizienz. Das Laden bei extremer Kälte verlief langsamer, blieb aber grundsätzlich funktionsfähig. Der Bericht empfiehlt daher Investitionen in geschlossene, beheizte Stellplätze, um Effizienzverluste zu begrenzen und die Batterie zu schonen.
Abschließend kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Elektroautos mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen und bewährten Praktiken auch in kalten Klimazonen eine tragfähige Transportlösung sind. Mit Fortschritten bei Batterietechnologie und Wärmemanagement dürfte die Nutzung von Stromern unter extremen Bedingungen künftig weiter erleichtert werden.
Kommentare
Michael meint
Gibt es Zahlen, wieviele Tesla in Alaska herumfahren?
Viele Ladestationen finde ich nicht dort.
volsor meint
Ist auf der Tesla Seite einsehbar.
eBikerin meint
Es sind 6 Stück – alle zwischen Anchorage und Fairbanks. Das wars. Denke Alaska ist wohl eher weniger ein eAuto Land.
Besser-BEV-Wisser meint
Dieselfahrzeuge werden in solchen Regionen einfach an gelassen und stehen im Leerlauf da. Sonst springen die nicht mehr an. Auch eine form der Ineffizenz.
Dagobert meint
Unsinn, sie werden aber bei Temperaturen von -40°C über einen Heizlüfter vor dem Anlassen idR vorgewärmt.
Lässt man ein Elektroauto bei solchen Temperuren draußen stehen, ohne es an die Stromversorgung anzuschließen, nimmt der Akku irreversiblen Schaden. Bei solchen Temperaturen muss die Akkuheizung 24/7 laufen – das kann durchaus einige kWh am Tag verbrauchen.
Oder anders ausgedrückt: Bei derartigen Temperaturen KANN man ein Elektroauto gar nicht ausschalten.