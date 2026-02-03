Elektroautos im alaskischen Winter: Effizienzverluste, aber keine Ausfälle

Eine Studie analysiert reale Betriebsdaten von Tesla-Elektroautos im Winter in Alaska. Betrachtet werden Temperaturen bis zu -40 Grad Celsius und deren Einfluss auf Fahrzeugleistung und Ladevorgänge.

Die Ergebnisse zeigen, dass rein elektrische Autos auch bei extremer Kälte funktionsfähig bleiben, jedoch mit deutlich geringerer Effizienz. Fahrzeuge, die im Freien abgestellt waren, schnitten erheblich schlechter ab als solche in beheizten Räumen. Bei Außenlagerung sank die Effizienz um bis zu 69 Prozent. Dennoch kam es bei keinem der untersuchten E-Autos zu Ausfällen, die eine Fahrt unmöglich machten.

Das Abstellen in beheizten Umgebungen brachte klare Vorteile, darunter schnelleres Vorheizen und bessere Effizienz. Das Laden bei extremer Kälte verlief langsamer, blieb aber grundsätzlich funktionsfähig. Der Bericht empfiehlt daher Investitionen in geschlossene, beheizte Stellplätze, um Effizienzverluste zu begrenzen und die Batterie zu schonen.

Abschließend kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass Elektroautos mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen und bewährten Praktiken auch in kalten Klimazonen eine tragfähige Transportlösung sind. Mit Fortschritten bei Batterietechnologie und Wärmemanagement dürfte die Nutzung von Stromern unter extremen Bedingungen künftig weiter erleichtert werden.