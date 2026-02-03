Polestar nimmt weitere 400 Millionen Dollar Kapital ein

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar hat eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 400 Millionen US-Dollar durch Feathertop Funding Limited und die Standard Chartered Bank bekannt gegeben. Beide Institute stellen jeweils 200 Millionen bereit, dafür erwarten sie festgelegte Renditen.

Bei der Feathertop Funding Limited handelt es sich um eine Zweckgesellschaft der Sumitomo Mitsui Banking Corporation, wie Polestar erklärt. Feathertop und Standard Chartered aus Hongkong haben parallel zur Eigenkapitalbeteiligung an dem Stromer-Hersteller jeweils eine Put-Optionsvereinbarung mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Geely Sweden Holdings AB abgeschlossen. „Diese ermöglicht den Finanzinstituten im Falle eines Ausstiegs nach drei Jahren mit festgelegten Renditen im Rahmen dieser Eigenkapitalfinanzierung“, so das zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Polestar.

„Nach Abschluss der Transaktion mit der Sumitomo Mitsui Banking Corporation und der Standard Chartered Bank wird keines der beiden Finanzinstitute mehr als zehn Prozent der ausstehenden Anteile von Polestar halten“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Finanzinstitute unterliegen – vorbehaltlich geltender Wertpapiergesetze – keinen Beschränkungen beim Weiterverkauf der erhaltenen Class-A-ADS. Der Abschluss der Transaktionen wird bis zum 5. Februar 2026 erwartet, da keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind.“

Die Bedingungen ähneln den Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarungen, die Polestar im Dezember 2025 angekündigt hatte. Damals hatte man sich über ein Darlehen 600 Millionen Dollar von dem Mehrheitseigner Geely gesichert. Die Hälfte davon stand Polestar direkt zur Verfügung, die zweite Tranche hängt von der weiteren Entwicklung ab.

Polestar benötigt Kapital für den Ausbau seiner Produktpalette und Produktion sowie die internationale Expansion. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 wurden noch nicht veröffentlicht, in früheren Quartalen wurden aber stets hohe Verluste ausgewiesen.

„Nach der neuen Eigenkapitalfinanzierung und den im Dezember angekündigten Finanzierungszusagen sowie mit der Unterstützung von Geely Holding erzielen wir weiterhin Fortschritte bei der Verbesserung unserer Liquidität und der Stärkung unserer Bilanz“, sagt Polestar-CEO Michael Lohscheller. „Nach einem Rekordjahr im Einzelhandel konzentrieren wir uns nun voll und ganz darauf, Polestar noch stärker zu machen.“