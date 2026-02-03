Neuer Opel Astra als Elektroauto ab 37.990 Euro bestellbar

Vor wenigen Wochen haben der neue Opel Astra und der neue Astra Sports Tourer ihre Weltpremiere gefeiert. Nun sind die modernisierten Varianten des Kompaktklasse-Modells bestellbar. Der Astra Electric ist wie bisher ab 37.990 Euro, der Astra Sports Tourer Electric ab 39.490 Euro erhältlich, bietet aber mit 58-kWh-Akkupack mehr Reichweite als zuvor. Der Einstieg in die Astra-Welt ist mit dem 107 kW (145 PS) starken Mild-Hybrid ab 32.990 Euro möglich.

„Mit neuen Design-, Technologie- und Komfort-Highlights wie dem beleuchteten Opel-Blitz an der Front oder den ab der Einstiegsversion serienmäßigen Intelli-Sitzen heben wir unseren Kompaktklasse-Bestseller auf das nächste Level. Und um Astra-Fahren in jeder Antriebsalternative erschwinglich zu halten, bleiben die Preise wie sie sind! Damit machen wir unseren Kunden ein Angebot, das sie überzeugen wird“, sagt Opel-Deutschland-Markenchef Patrick Dinger.

Der Blitz als Markenemblem sitzt zentral im schmaler gestalteten „Opel Vizor“, und er ist nach der Einführung im Top-SUV Opel Grandland nun auch im Astra erstmals beleuchtet. Zugleich lehnt sich das Frontdesign an den Corsa GSE Vision Gran Turismo an und lässt so bereits erste Merkmale der Studie Wirklichkeit in Serie werden. Geboten werden auch neue Felgendesigns für die 17- und 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie die neuen Metallic-Lackierungen „Kontur-Weiß“ und „Klover-Grün“.

Auf Wunsch erstmals für Astra-Fahrer erhältlich ist das Intelli-Lux-HD-Licht mit mehr als 50.000 Elementen. „Die hochauflösende Lichttechnologie unterbindet nicht nur die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer, sie schont auch die Augen des Astra-Fahrers“, heißt es dazu. Das System erkennt auftauchende Verkehrszeichen und dimmt die LEDs so, dass die Reflektion der Hinweisschilder den Fahrer nicht blendet.

Auch bei der Innenraumgestaltung haben die Astra-Entwickler Hand angelegt. Die Maßnahmen reichen vom Cockpit- und Anzeigen-Design bis zum Reisekomfort. „Astra-Fahrer können sich in jeder Modellvariante über ein Plus an Sitzkomfort freuen“, wirbt Opel. „Denn die so genannten Intelli-Sitze sind serienmäßig mit an Bord. Sie zeichnen sich durch eine spezielle mittig in der Sitzfläche verlaufende Vertiefung aus, die den Druck auf das Steißbein verringert. So sorgt das patentierte Intelli-Seat-Ergonomie-Feature für entspannten Fahrkomfort auch auf langen Touren.“

Parallel dazu wurden das Cockpit und die Benutzeroberflächen von Multimedia-Infotainment und Co übersichtlicher und intuitiver gestaltet. Neue Visualisierungen und Grafiken in den Bildschirmen sorgen für einen modernen Look. Es kommen zudem ressourcenschonende Stoffe und Oberflächenstrukturen im Astra-Innenraum zum Einsatz, darunter das vollständig mit veganen Stoffen bezogene Lenkrad oder das Monomaterial ReNewKnit in Veloursleder-Optik.

In den Kofferraum passen in der Limousine je nach Variante bei umgelegten Sitzen bis zu 1339 Liter an Gepäck ins Heckabteil. Der Astra Sports Tourer bietet ein Ladevolumen bis maximal 1634 Liter. Dazu lässt sich die Rücksitzlehne im Kompaktklasse-Kombi flexibel im Verhältnis 40:20:40 umklappen.

Elektro-Astra jetzt mit bis 454 Kilometer Reichweite

Der 115 kW (156 PS) starke Astra Electric ermöglicht mit größerer 58-kWh-Batterie nun bis zu 454 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. So können bis zum ersten Ladestopp rund 35 Kilometer weiter als mit der vorherigen Generation gefahren werden.

Der vollelektrische Astra bietet künftig erstmals V2L – Vehicle to Load – und damit die Möglichkeit, am Urlaubsort externe Geräte wie E-Bikes oder ähnliches zu laden, ohne auf weitere Stromquellen angewiesen zu sein.

Wer lieber teilelektrifiziert im neuen Astra unterwegs sein möchte, hat die Wahl aus Hybrid mit 107 kW (145 PS) ab 32.990 Euro oder Plug-in-Hybrid mit 144 kW (196 PS) Systemleistung ab 38.460 Euro. Zum Preis ab 34.640 Euro rundet der 96 kW (130 PS) starke 1,5-Liter-Diesel das Antriebsportfolio ab.