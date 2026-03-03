Fahrzeugbestand in Deutschland am 1. Januar 2026: 4,1 Prozent Elektroautos

Mit 61.341.244 registrierten Kraftfahrzeugen (Kfz) lag der Kraftfahrzeugbestand in Deutschland am 1. Januar 2026 um +0,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Kfz-Anhänger erreichten mit 8.656.790 Einheiten einen Bestandszuwachs von +1,2 Prozent. Personenkraftwagen (Pkw) bildeten mit 49.486.487 Einheiten und einem Plus von 0,3 Prozent erneut die anteilsstärkste Fahrzeugklasse.
Die deutschen Marken VW (20,8 %/+0,3 %), Mercedes (9,6 %/+0,3 %), Opel (7,7 %/-2,6 %), BMW (7,0 %/+0,9 %), Audi (6,7 %/-0,4 %) und Ford (6,6 %/-2,4 %) waren bei den Pkw am häufigsten vertreten.
Skoda war die anteilsstärkste der Importmarken mit einem Anteil von 5,8 Prozent und einer Steigerung von +4,5 Prozent (+3,9 %), gefolgt von Seat (3,5 %/+5,8 %) sowie den anteilsgleichen Hyundai (3,2 %/+2,1 %) und Renault (3,2 %/-2,8 %) und Toyota (2,7 %/+0,1 %).
Der Bestand der Elektroautos lag mit 2.034.260 Pkw um Plus 23,2 Prozent über dem Vorjahresergebnis, der Anteil betrug 4,1 Prozent. Die hybridbetriebenen Pkw, dazu zählen alle mit zwei unterschiedlichen Energiewandlern, legten mit 4.362.563 Pkw um +22,6 Prozent zu, der Anteil betrug hier 8,8 Prozent. Darunter befanden sich 1.122.958 Plug-in-Fahrzeuge (2,3 %/+16,1 %).
Zum Bestand zählten am Stichtag 1575 Fahrzeuge mit der Antriebsart Brennstoffzelle (Wasserstoff) (0,0 %/-12,6 %). 284.455 flüssiggasangetriebene Pkw (-5,2 %) trugen mit einem Anteil von 0,6 Prozent und erdgasangetriebene Pkw mit 66.396 Einheiten (-9,2 %) und einem Anteil von 0,1 Prozent zum Bestand bei.
29.343.732 Pkw mit der Kraftstoffart Benzin bewirkten einen Anteil von 59,3 Prozent (-1,9 %). Im bundesdeutschen Fuhrpark führten 13.385.662 Pkw mit Dieselantrieb nach einem Rückgang von -3,2 Prozent zu einem Anteil von 27,0 Prozent.
Die Kompaktklasse war mit 10.766.456 Pkw (-4,4 %) und einem Anteil von 21,8 Prozent das stärkste Segment, gefolgt von den Kleinwagen, die bei einem Plus von 2,6 Prozent mit 8.819.798 Pkw einen Anteil von 17,8 Prozent ausmachten. Das drittstärkste Segment der SUVs erreichte mit 7.193.923 Pkw ein Plus von 9,7 Prozent und einen Anteil von 14,5 Prozent. Einen ebenfalls zweistelligen Anteil am Gesamtbestand verzeichnete das Segment Mittelklasse mit 5.448.546 Pkw (11,0 %/-3,0 %).
Die Anzahl der Pkw mit der Emissionsgruppe Euro 6 stieg um +5,9 Prozent auf rund 25,7 Millionen Einheiten. Ihr Anteil stieg damit auf 52,0 Prozent. 3.292.284 (+152,8 %) Einheiten erfüllten die Euro 6e-Norm (6,7 %) und 4.986.483 die Euro 6d-temp-Norm (10,1 %/-1,7 %). Der Anteil der Pkw mit den Emissionsgruppen Euro 4 (15,7 %/-8,9 %) und 5 (19,4 %/-5,2 %) war weiter abnehmend.
Am 1. Januar 2026 waren 923.538 Oldtimer (Kfz und Kfz-Anhänger (+4,0 %), darunter 822.537 Pkw (+4,1 %) mit und ohne Historienkennzeichen zugelassen. Das durchschnittliche Alter der am Stichtag zugelassenen Pkw lag bei 10,9 Jahren.
Rund 43,7 Millionen (88,3 %/+0,3 %) der Pkw waren auf private Halter zugelassen. Die Anzahl der gewerblich zugelassenen Pkw stieg um +0,2 Prozent auf 5,7 Millionen (11,6 %).
Der Bestand an Krafträdern blieb mit knapp über 5 Millionen nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (+0,2 %), wovon 693.567 Krafträder (13,7 %) auf Halterinnen zugelassen waren.
Mit Blick auf die Bundesländer waren die meisten Fahrzeuge mit 14.222.714 Kfz und Kfz-Anhängern in Nordrhein-Westfalen zugelassen, gefolgt von Bayern mit 12.561.237 Fahrzeugen.
Kommentare
Daniel S meint
Seit wann ist Ford deutsch?
Die Zentrale liegt doch in Nordamerika.
Ist dann Tesla auch deutsch?
Futureman meint
Auch in diesem Jahr ist mit einem Wachstum von 20-25% beim E-Auto-Bestand zu rechnen. Sollte die Krise in Nahost anhalten und dadurch die Spritpreise steil nach oben gehen, wird das Wachstum noch wesentlich höher gehen. Denn es geht doch nichts über ein Auto, was bequem zu Hause geladen werden kann. Dazu gibt es für viele noch die Möglichkeit ihr eigenes „Öl-Feld“ (PV-Anlage) zu installieren. Sollte die Wirtschaftsministerin hier nicht zu doll reinpfuschen, könnte sich die heimische Wirtschaft erholen und in Zukunft unabhängiger von unkalkulierbaren Öl-Lieferungen machen. Jedes weitere E-Auto ist also quasi eine Friedenstaube.
BEV meint
„Wachstum von 20-25%“ … das stimmt so nicht, wir haben einen Anteil der neuverkauften Fahrzeuge von rund 20%, da wächst der Bestand nicht um 20%
eBikerin meint
Bestand 4 % – Bestand am Endes des Jahres 4,8% – Steigerung im Bestand um 20% Ist also nicht unwahrscheinlich was er schreibt.
Futureman meint
Beim Bestand war das Wachstum 23,2%, jedenfalls laut dem Bericht. Meine Wachstumsprognose galt den Neuzulassungen in diesem Jahr. Das Wachstum des Bestand wird bei steigender vorhandener Gesamtmenge natürlich immer langsamer. Dafür wird der Abstieg der Verbrenner in der ersten Zeit immer schneller. Die Tücken der Prozentrechnung.
Alles in allem kann aber sagen, das größte Wachstum gibt es in einer der wichtigsten Branchen der Welt im Bereich der E-Mobilität. Und besonders hier schwächeln die deutschen Hersteller, siehe die E-Zulassungszahlen von Audi in China.
David meint
Morgen kommen ja die ersten Zahlen vom Februar heraus. Dann werden wir sehen, wie der Elektrotrend weitergeht. Und natürlich wird die Schlacht dann hier weitergehen. Dann machen wir uns nichts vor: für die Lieblingsmarke so einiger Kommentatoren hier wird das ein hartes Jahr.
Ben meint
Du musst es ja wissen, schließlich warst du am 25.2. auf der BV in Mosel und kennst ja die nach unten korrigierten Produktionszahlen.
Meine Hoffnung liegt in der steigenden Nachfrage der Faceliftmodelle im 2.Halbjahr.
Andi EE meint
@David
„Morgen kommen ja die ersten Zahlen vom Februar heraus. Dann werden wir sehen, wie der Elektrotrend weitergeht.“
In deinem unbedeutenden Gärtchen hast du dann die Zahlen, mehr nicht. Und ja, das Doping in Form der Förderung, wird sich selbstverständlich auch auswirken.
„Und natürlich wird die Schlacht dann hier weitergehen. Dann machen wir uns nichts vor: für die Lieblingsmarke so einiger Kommentatoren hier wird das ein hartes Jahr.“
Diese Wortwahl … wie der Propaganda-Chef im 2. Weltkrieg von euch, zu jeder Zeit präsent mit der Verleumdung des Gegners.
ap500 meint
Es wird bei den Fahrzeugpreisen noch sehr lange dauern bis wir bei 20% im Bestand sind.
Vor 2030-2035 wird es planmäßig von den Herstellern keine Volumenmodelle geben.
Futureman meint
Vielleicht haben bis dahin die bisherigen Volumenhersteller gar keine Relevanz mehr. Auf jeden Fall gibt es inzwischen genügend Modelle (von welchem Hersteller auch immer) die preislich schon beim Kauf gleichauf mit vergleichbaren Verbrennern liegen. Mit dem Unterschied, das der Betrieb wesentlich günstiger ist.
Mal schauen, was passiert, wenn es in Deutschland die ersten Schlangen an den Tankstellen gibt, weil es keinen Sprit mehr gibt.