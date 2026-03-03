Wohnungseigentümergemeinschaften: Leitfaden soll beim Ladeinfrastruktur-Aufbau helfen

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der staatlichen Now GmbH hat einen neuen Leitfaden zur Umsetzung von Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern veröffentlicht. Der „WEGweiser“ richtet sich an Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) und erklärt, was von der Planung über die Errichtung und Inbetriebnahme bis zur Abrechnung von Ladeinfrastruktur zu beachten ist. Der „WEGweiser“ unterstützt WEG auch gezielt dabei, sich auf das geplante Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) für bestehende Mehrparteienhäuser vorzubereiten.

„Damit Elektromobilität im Alltag von immer mehr Menschen ankommt, muss das Laden im eigenen Wohnumfeld für eine wachsende Nutzergruppe möglich werden. Gerade in Mehrparteienhäusern erfordert der Aufbau von Ladelösungen eine frühzeitige Planung und klare Beschlüsse durch die Wohnungseigentümergemeinschaften. Mit unserem neuen ‚WEGweiser‘ geben wir dafür eine konkrete Orientierung“, sagt Johannes Pallasch, Leiter und Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der Now GmbH. „WEG sollen sich bereits jetzt mit den notwendigen Schritten auseinandersetzen, um von der geplanten Förderung des BMV profitieren zu können.“

In Mehrparteienhäusern bestehen oft organisatorische und strukturelle Herausforderungen bei der Elektrifizierung von Stellplätzen. Der neue „WEGweiser“ unterstützt laut den Erstellern WEG praxisbezogen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur und bei der Vorbereitung auf das geplante Programm „Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern“ des BMV, das sich unter anderem an Wohnungseigentümergemeinschaften richten wird. Der Fokus liegt dabei auf der Elektrifizierung mehrerer Stellplätze eines Wohngebäudes.

Der „WEGweiser“ führt in acht Schritten durch den Prozess: von der strategischen Zielsetzung und Bedarfserfassung über die Eigentümerversammlung und Beschlussfassung bis hin zum Betrieb der Ladeinfrastruktur. Für jeden Schritt ist angegeben, was konkret zu tun ist, wer verantwortlich ist und welche rechtlichen Grundlagen und Haftungsfragen zu beachten sind. „Wichtige Informationen zur Vorbereitung auf das Förderprogramm werden übersichtlich dargestellt“, erklärt die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur.

Der „WEGweiser“ basiert auf dem Leitfaden „Einfach laden an Mehrparteienhäusern“, der weiterführende Informationen zu rechtlichen und technischen Fragen zum Laden in gemeinschaftlich genutzten Wohngebäuden liefert. Er richtet sich an Eigentümer, Mieter sowie Hausverwaltungen und wurde im Juni 2025 von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur veröffentlicht.

Zum WEGweiser „Aufbau von Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern in WEGs“ geht es hier (PDF). Der Leitfaden „Einfach laden an Mehrparteienhäusern“ ist hier veröffentlicht (PDF).

Im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr koordiniert und unterstützt die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur seit 2019 unter dem Dach der bundeseigenen Now GmbH die Aktivitäten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Sie unterstützt beim Planen, Umsetzen und Fördern der Ladeinfrastruktur. Um den Bedarf an Ladesäulen besser zu verstehen, erfasst sie relevante Daten.