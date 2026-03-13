Lucid kündigt Mittelklasse-Offensive an und stellt Strategie für profitables Wachstum vor

Lucid hat eine umfassende Finanz- und Produktstrategie vorgestellt, mit der der US-Elektroautohersteller sein Geschäft ausbauen und schneller profitabel werden will. Gleichzeitig soll „die technologische Führungsposition“ in volumenstärkere Premiumsegmente international ausgebaut werden. Die Pläne wurden auf dem Investorentag des Unternehmens in New York präsentiert.
Im Mittelpunkt der Ankündigungen stand die kommende Mittelklasse-Plattform. Lucid stellte zentrale technische und strategische Elemente vor und präsentierte außerdem die neue elektrische Antriebseinheit Atlas. Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Ausblick auf Software- und Technologie-Updates, darunter einen KI-Assistenten im Fahrzeug sowie die eigene Autonomie-Roadmap. Parallel betonte man die Strategie, künftig stärker Einnahmen aus Software und Services zu generieren.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dem Fahrdienstvermittler Uber. Beide Unternehmen arbeiten daran, Fahrzeuge auf Basis der Mittelklasse-Plattform in einem Umfang einzusetzen, der dem Gravity-Robotaxi-Programm ähnelt. Die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge soll im Laufe der Zeit steigen. Uber-Chef Dara Khosrowshahi erklärte dazu: „Wir betrachten Lucid als einen wichtigen strategischen Partner, während wir autonome Fahrzeuge weltweit schnell ausrollen.“
Lucid präsentierte mit „Lunar“ ein Robotaxi-Konzeptfahrzeug. Das zweisitzige Modell basiert auf der neuen Mittelklasse-Plattform und ist den Angaben zufolge darauf ausgelegt, Effizienz, Auslastung und Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer zu maximieren. Das Projekt befindet sich noch in der Konzeptphase, soll jedoch das Potenzial der Plattform für autonome und kommerzielle Anwendungen verdeutlichen.
Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich laut Lucid zunächst auf konkrete Schritte in naher Zukunft. Für 2026 plant der Elektroautobauer, die Produktion des großen SUV Gravity weiter zu skalieren, seine internationale Marktpräsenz auszubauen, Software- und Serviceangebote zu erweitern sowie Materialkosten und Fertigung effizienter zu gestalten.
Mittelklasse rückt in den Fokus
Als zentrale Hebel nennt das Unternehmen vier Faktoren: die Skalierung der Mittelklasse-Plattform zur Vergrößerung des adressierbaren Markts, höhere Effizienz in Entwicklung und Produktion, diversifizierte Einnahmequellen etwa durch Software, Plattform-Lizenzen und Robotaxi-Partnerschaften sowie kapitaleffiziente Kooperationen.
Finanzchef Taoufiq Boussaid betonte die Verbindung zwischen Technologie und Geschäftsmodell. „Lucids Technologieführerschaft ist nun vollständig mit einem Geschäftsmodell ausgerichtet, das auf Skalierung ausgelegt ist“, sagte er. Kurzfristige Fortschritte sollen vor allem durch die Ausweitung der Gravity-Produktion, disziplinierte Kapitalverwendung und neue Einnahmequellen erzielt werden.
Mit der Mittelklasse-Plattform will Lucid in volumenstärkere Premiumsegmente vorstoßen. Elektroautos auf dieser Basis sollen zu Einstiegspreisen von unter 50.000 Dollar vor Steuern (ca. 43.600 Euro) angeboten werden, gleichzeitig aber weiterhin Reichweite, Effizienz, Leistung und Fahrdynamik bieten, die das Unternehmen als Markenzeichen seiner Fahrzeuge bezeichnet.
Drei neue Modelle geplant
Als neue Modelle kündigte Lucid die SUV Cosmos und Earth an. Der Cosmos richte sich an Kunden, die Effizienz, Platzangebot und Leistung suchen, während Earth die typischen Fahreigenschaften der Marke mit einem stärker auf „Abenteuer“ ausgerichteten Konzept verbinden soll. Details zu einem dritten Modell auf derselben Plattform will das Unternehmen später veröffentlichen.
Zentrales Element der Strategie bleibt nach Angaben des Herstellers die Energieeffizienz. Diese sei nicht nur ein Vorteil für Kunden, sondern auch ein struktureller wirtschaftlicher Vorteil, da kleinere Batterien benötigt werden. Batterien machen etwa 30 bis 40 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus.
Kern der neuen Mittelklasse-Plattform ist die elektrische Antriebseinheit Atlas. Sie soll durch eine kleinere, leichtere und einfachere Bauweise die Effizienz steigern und gleichzeitig Produktionskosten senken. Identische Gehäuse und Befestigungen für Vorder- und Hinterachse sollen Skaleneffekte in der Fertigung ermöglichen.
Darüber hinaus setzt Lucid auf eine vereinfachte Fahrzeugkonstruktion für effizientere Produktion. Als Beispiel nennt das Unternehmen den Verzicht auf klassische Zierleisten an den Türen, wodurch Teilezahl, Montagezeit und Kosten reduziert würden, während gleichzeitig ein klareres Außendesign entstehe.
Kommentare
David meint
Lucid hat keinen sicheren Hafen. Die arabischen Investoren haben aktuell ein paar andere Probleme. Wenn diese Themen längerfristig ihre Aufmerksamkeit erfordern, wird man sich von diesem Elektroauto-Projekt zurückziehen. Ich sehe da auch keine Chance.
Man hat jetzt Mittelklasse Modelle gezeigt, mit dem man neue Kundensegmente erreichen könnte, aber Rivian war schneller und deren 2er Modelle haben die besseren Specs.
Was man als Robotaxi vorführt, entspricht Tesla: Träume. Man hat keinerlei Kompetenzen im Bereich autonomes fahren, so dass es egal ist, dass diese Zweitürer und Zweisitzer nicht optimal für Taxiaufgaben geeignet scheinen.
Rob meint
Mehr Auswahl ist für die Kunden immer zu begrüssen, auch wenn bislang wenig handfestes mitgeteilt wurde.
Da ist Rivian mit dem R2 schon ein gutes Stück weiter, da wurden gestern für den US Markt die offiziellen Preise und Daten bekannt gegeben.
E.Korsar meint
„Das zweisitzige Modell basiert auf der neuen Mittelklasse-Plattform und ist den Angaben zufolge darauf ausgelegt, Effizienz, Auslastung und Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer zu maximieren.“
Herr Langenbucher, ich hoffe doch, dass die Betriebskosten nicht wirklich über die Lebensdauer maximiert werden sollen.
Redaktion meint
Danke für den Hinweis. Die „Wirtschaftlichkeit“ soll maximiert werden – korrigiert!
VG | ecomento.de
Future meint
Der Lunar ist sehr schön gezeichnet. Es ist interessant, dass auch Lucid ein zweisitziges Robotaxi zeigt, obwohl das hier immer wieder kritisiert wurde. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik.
Lucid müssen wir jetzt die Daumen drücken, dass die Investoren trotz der Krieges genug Geld haben, damit die Plattform für die Mittelklasse kommt, denn Lucid gehört zu den wenigen Herstellern, die nur schöne saubere Elektroautos bauen.
Mäx meint
Saudi Arabien hat ja noch das Rote Meer als Export Hub und leitet Export schon nach da um.
Dazu sind die Kosten für das übrige Öl ja nicht gestiegen, der Verkaufspreis aber mal eben um 50%.
Also alles Öl was man verkauft, verkauft man mit erheblich mehr Gewinn als bisher.
Future meint
Natürlich könnten die Raketen aus Iran auch die Anlagen in Saudi Arabien treffen. »Sicher« scheint mir da gerade nichts zu sein in der aktuellen Situation.
Paule meint
Vor dem Hintergrund ist es clever, Produktion nach Spanien zu verlegen. Militärisch verhalten die sich neutraler als die Schweiz. Der Erzfeind ist zwar schon dort, aber er macht nur Urlaub oder kauft Häuser.
Mäx meint
Dir wird bestimmt aufgefallen sein, dass ich nicht sicher geschrieben habe.
Je weiter die Anlagen in Saudi Arabien vom Iran entfernt sind, desto sicherer sind diese aber, weil die Zeit in der eine Drohne oder ballistische Rakete entdeckt werden können sich entsprechend verlängert.
Auch Reichweiten sind hier entscheidend.
Billigere Geschosse die in ihrer Anzahl häufiger eingesetzt werden können, kommen nicht so weit wie teurere die weniger häufig zum Einsatz kommen.
Somit ist man entsprechend sicherer(!) je weiter man weg ist.
Eine absolute Sicherheit gibt es aber natürlich nicht.
Saudi Arabien, die über das Rote Meer exportieren können ist aber eben einfach nicht so sehr getroffen wie Bahrain, Kuwait, Katar oder VAE, die die Möglichkeit gar nicht haben und näher dran liegen.
Justin Case meint
Warum ein 2-sitziges Stadttaxi den Raum eines Cybercab oder Lunar einnehmen sollte, ist mir nicht plausibel. Smart hat in den 90ern gezeigt, auf wie viel Platz so etwas möglich ist.
Future meint
Ich vermute, da ist viel Platz eingeplant für mindestens 2 große Koffer und ein paar Handtaschen. Im kleinen Smart kann man sich in die Oper fahren lassen, aber nicht zum Flughafen. Aber ich kann mir auch Mini-Robotaxis vorstellen, die als Option auch buchbar sind, wenn kein Gepäck mitgenommen werden muss.
Paule meint
Oder zweisitzige Taxis mit riesen Kofferraum und großer Klappe 🤣