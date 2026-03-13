Lucid kündigt Mittelklasse-Offensive an und stellt Strategie für profitables Wachstum vor

Lucid hat eine umfassende Finanz- und Produktstrategie vorgestellt, mit der der US-Elektroautohersteller sein Geschäft ausbauen und schneller profitabel werden will. Gleichzeitig soll „die technologische Führungsposition“ in volumenstärkere Premiumsegmente international ausgebaut werden. Die Pläne wurden auf dem Investorentag des Unternehmens in New York präsentiert.

Im Mittelpunkt der Ankündigungen stand die kommende Mittelklasse-Plattform. Lucid stellte zentrale technische und strategische Elemente vor und präsentierte außerdem die neue elektrische Antriebseinheit Atlas. Darüber hinaus gab das Unternehmen einen Ausblick auf Software- und Technologie-Updates, darunter einen KI-Assistenten im Fahrzeug sowie die eigene Autonomie-Roadmap. Parallel betonte man die Strategie, künftig stärker Einnahmen aus Software und Services zu generieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit dem Fahrdienstvermittler Uber. Beide Unternehmen arbeiten daran, Fahrzeuge auf Basis der Mittelklasse-Plattform in einem Umfang einzusetzen, der dem Gravity-Robotaxi-Programm ähnelt. Die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge soll im Laufe der Zeit steigen. Uber-Chef Dara Khosrowshahi erklärte dazu: „Wir betrachten Lucid als einen wichtigen strategischen Partner, während wir autonome Fahrzeuge weltweit schnell ausrollen.“

Lucid präsentierte mit „Lunar“ ein Robotaxi-Konzeptfahrzeug. Das zweisitzige Modell basiert auf der neuen Mittelklasse-Plattform und ist den Angaben zufolge darauf ausgelegt, Effizienz, Auslastung und Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer zu maximieren. Das Projekt befindet sich noch in der Konzeptphase, soll jedoch das Potenzial der Plattform für autonome und kommerzielle Anwendungen verdeutlichen.

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich laut Lucid zunächst auf konkrete Schritte in naher Zukunft. Für 2026 plant der Elektroautobauer, die Produktion des großen SUV Gravity weiter zu skalieren, seine internationale Marktpräsenz auszubauen, Software- und Serviceangebote zu erweitern sowie Materialkosten und Fertigung effizienter zu gestalten.

Mittelklasse rückt in den Fokus

Als zentrale Hebel nennt das Unternehmen vier Faktoren: die Skalierung der Mittelklasse-Plattform zur Vergrößerung des adressierbaren Markts, höhere Effizienz in Entwicklung und Produktion, diversifizierte Einnahmequellen etwa durch Software, Plattform-Lizenzen und Robotaxi-Partnerschaften sowie kapital­effiziente Kooperationen.

Finanzchef Taoufiq Boussaid betonte die Verbindung zwischen Technologie und Geschäftsmodell. „Lucids Technologieführerschaft ist nun vollständig mit einem Geschäftsmodell ausgerichtet, das auf Skalierung ausgelegt ist“, sagte er. Kurzfristige Fortschritte sollen vor allem durch die Ausweitung der Gravity-Produktion, disziplinierte Kapitalverwendung und neue Einnahmequellen erzielt werden.

Mit der Mittelklasse-Plattform will Lucid in volumenstärkere Premiumsegmente vorstoßen. Elektroautos auf dieser Basis sollen zu Einstiegspreisen von unter 50.000 Dollar vor Steuern (ca. 43.600 Euro) angeboten werden, gleichzeitig aber weiterhin Reichweite, Effizienz, Leistung und Fahrdynamik bieten, die das Unternehmen als Markenzeichen seiner Fahrzeuge bezeichnet.

Drei neue Modelle geplant

Als neue Modelle kündigte Lucid die SUV Cosmos und Earth an. Der Cosmos richte sich an Kunden, die Effizienz, Platzangebot und Leistung suchen, während Earth die typischen Fahreigenschaften der Marke mit einem stärker auf „Abenteuer“ ausgerichteten Konzept verbinden soll. Details zu einem dritten Modell auf derselben Plattform will das Unternehmen später veröffentlichen.

Zentrales Element der Strategie bleibt nach Angaben des Herstellers die Energieeffizienz. Diese sei nicht nur ein Vorteil für Kunden, sondern auch ein struktureller wirtschaftlicher Vorteil, da kleinere Batterien benötigt werden. Batterien machen etwa 30 bis 40 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus.

Kern der neuen Mittelklasse-Plattform ist die elektrische Antriebseinheit Atlas. Sie soll durch eine kleinere, leichtere und einfachere Bauweise die Effizienz steigern und gleichzeitig Produktionskosten senken. Identische Gehäuse und Befestigungen für Vorder- und Hinterachse sollen Skaleneffekte in der Fertigung ermöglichen.

Darüber hinaus setzt Lucid auf eine vereinfachte Fahrzeugkonstruktion für effizientere Produktion. Als Beispiel nennt das Unternehmen den Verzicht auf klassische Zierleisten an den Türen, wodurch Teilezahl, Montagezeit und Kosten reduziert würden, während gleichzeitig ein klareres Außendesign entstehe.