Ford Capri Collection: „Mehr Leistung, mehr Reichweite, mehr Sportlichkeit“

Ford erweitert die vollelektrische Capri-Familie um den limitierten Capri Collection. Mit spezifischen Design-Merkmalen und einem besonderen Farbschema für das Interieur und Exterieur soll das Editionsmodell seine Renn- und Sportwagen-Ahnen feiern. Der Capri Collection verstärkt zugleich das Collection-Angebot von Ford.

„Eine neue Batterie mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) und ein weiterentwickelter Elektromotor verleihen dem sportlichen Familien-Coupé in der Standard-Range-Ausführung noch mehr Temperament und Beschleunigungskraft“, wirbt der Hersteller. Zeitgleich lege die Reichweite um mehr als 17 Prozent zu.

Die gesamte Capri-Baureihe profitiert: Erweiterte Assistenzfunktionen sollen für mehr Sicherheit im Alltag sorgen. „Das Ford Sync Move-System präsentiert sich mit überarbeitetem Design und intuitiverer Bedienung – Apps lassen sich jetzt individuell gruppieren. Navigation, Außenkameras und Parksensoren profitieren zudem von einer vergrößerten Bildschirmdarstellung und sind auf Anhieb besser ablesbar“, heißt es. Das „Pro Power Onboard“-System macht den Capri zur mobilen Stromquelle.

„Der Capri ist nicht einfach ein weiteres Elektroauto – er ist die Antwort für alle, die Familie und Fahrspaß nicht gegeneinander abwägen wollen“, sagt Christian Weingärtner, General Manager Pkw bei Ford Europa. „Der Capri Collection feiert die legendäre Performance-Automobilgeschichte von Capri, kombiniert mit den fortschrittlichen Technologien und Komfortfunktionen der Zukunft.“

Der Capri Collection soll die Motorsport-Historie des Originals mit modernem Elektroantrieb verbinden. So ist das Tribute Blue – „eine Farbe, die legendäre Capri-Rennwagen huldigt“ – nur dieser Modellversion vorbehalten. Tiefer gezogene Schürzen, Seitenschweller, Heckspoiler in Schwarz und 21-Zoll-Leichtmetallräder mit Satin-Schwarz-Finish runden das Erscheinungsbild ab. Im Innenraum setzt sich das Tribute Blue an Sitzwangen, Gurten und Lautsprechern fort – kontrastiert von einem Armaturenbrett mit schwarz-blauem Sprenkel-Effekt.

Die neue LFP-Batterie bringt den Capri Standard Range auf bis zu 464 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm, ein Plus von über 17 Prozent. Der Elektromotor leistet nun 140 kW (190 PS) und 350 Nm, womit es in 8,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. „One-Pedal“-Driving gehört fortan für alle Capri-Modelle zur Serienausstattung.

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage erkennt jetzt zusätzlich Ampelsignale und bremst den Capri bei Rot automatisch ab. Der neue Rückfahrassistent merkt sich die letzten 50 Meter und übernimmt auf dieser Distanz selbstständig die Lenkung. Das Park-Pilot-System speichert bis zu fünf individuelle Parksituationen und steuert dabei Lenkung, Brems- und Fahrpedal. Der neue Fahrer-Status-Assistent überwacht Fitness und Aufmerksamkeit des Fahrers. Erkennt er einen Notfall, bringt er das Fahrzeug sicher zum Stehen und alarmiert die Rettungsdienste.

Vom Laptop bis zum E-Bike: Das „Pro Power Onboard“-System macht die Antriebsbatterie des Capri über eine 230-Volt-Steckdose im Kofferraum nutzbar. Ein optionaler Adapter ermöglicht die Nutzung über den Ladeanschluss des Elektroautos. Das optional erhältliche Traveller-Paket ergänzt die Reisetauglichkeit mit Ablagesystem für den Frunk, Gepäcknetz und zusätzlichen Befestigungspunkten – auch zum Sichern von Hunden.

Die überarbeitete Android-Software gruppiert Apps in Dateikoffern, ähnlich wie auf dem Smartphone. Navigation, Parkkameras und Sensoren profitieren von größerer Darstellung und neuem Layout. Apple CarPlay und Android Auto sind weiter an Bord.

Bestellungen für den Capri Collection und die überarbeitete Capri-Familie nehmen die Ford-Händler ab 42.400 beziehungsweise 56.400 Euro entgegen.