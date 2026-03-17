Plug-in-Verkäufe weltweit bis Februar 2026: -8 Prozent gegenüber Vorjahr

Der globale Markt für Elektrofahrzeuge hat im Februar 2026 einen deutlichen Dämpfer erhalten. Laut Benchmark Mineral Intelligence wurden weltweit 1,1 Millionen reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride verkauft. Damit lagen die Verkäufe sowohl 11 Prozent unter dem Niveau von Februar 2025 als auch 11 Prozent unter dem Januar 2026.

Insgesamt erreichten die globalen Verkäufe in den ersten beiden Monaten des Jahres 2,2 Millionen Fahrzeuge und lagen damit 8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Regional zeigt sich ein stark uneinheitliches Bild: Während Europa wächst, stehen Nordamerika und China unter Druck.

In Europa legte der Markt im Februar gegenüber dem Vormonat um 1 Prozent zu und befindet sich mit 600.000 E-Fahrzeugen nach zwei Monaten 21 Prozent über dem Vorjahresniveau. Wachstumstreiber sind vor allem Deutschland und Frankreich, deren Märkte um 26 beziehungsweise 30 Prozent zulegten.

In Nordamerika bleibt die Lage dagegen angespannt. Zwar stiegen die Verkäufe im Februar gegenüber dem Vormonat um 8 Prozent, doch im bisherigen Jahresverlauf liegt der Markt mit 170.000 Fahrzeugen 36 Prozent im Minus. Vor allem in den USA sind die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge deutlich gesunken. Kanada verzeichnet mit einem Rückgang von 23 Prozent ebenfalls ein schwaches Jahr.

Besonders stark fällt der Rückgang in China aus: Der dortige Markt brach im Februar im Jahresvergleich um 32 Prozent ein. Dabei beeinflusste der Zeitpunkt des chinesischen Neujahrs die Verkaufszahlen. Im bisherigen Jahresverlauf zeigt die Volksrepublik 2,2 Millionen Elektrofahrzeuge, was ein Minus von 26 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Februar 2025 darstellt.

Außerhalb der großen Märkte entwickelte sich der Absatz deutlich dynamischer: Im Rest der Welt stiegen die Verkäufe im Februar um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bestätigten damit den starken Jahresstart. Im Jahresverlauf zeigt sich mit 370.000 Stromern ein Plus von 84 Prozent.