Audi bestätigt A2-Neuauflage als kompaktes Elektroauto

Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen des Jahres 2025 kündigte Audi „im Kompaktsegment“ das neue Modell A2 e-tron an. A2 hieß einst ein Kleinwagen mit besonderem, auf Effizienz ausgerichtetem Minivan-Design. Ganz so kompakt wie das von 1999 bis 2005 verkaufte Ur-Modell mit nur 3826 Millimetern Länge dürfte die Neuauflage aber nicht werden.

Audi veröffentlichte eine Designskizze, die erste Hinweise auf die Silhouette des neuen Elektroautos gibt. Die Form erinnert an den ursprünglichen A2, lässt jedoch eine etwas fülligere und rundere Karosserie mit der aktuellen Designsprache der E-Autos der Premiummarke erahnen.

Der neue A2 soll am Stammsitz von Audi in Ingolstadt hergestellt werden. Die offizielle Vorstellung wird im Herbst dieses Jahres erwartet. Das Modell soll die auslaufenden Verbrenner A1 und Q2 ersetzen. Eigentlich wollte die Volkswagen-Tochter kein Modell unter dem um die 4,4 Meter langen A3 mehr anbieten, bringt nun aber doch ein noch kompakteres E-Auto auf den Markt.

CEO Gernot Döllner erklärte, der neue A2 sei Teil einer Strategie, mit der die Audi-Elektrofahrzeugpalette einem breiteren Markt zugänglich gemacht werden solle. „Wir haben zugehört: Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich elektrische Mobilität, die im Alltag überzeugt“, wird der Manager zitiert. „Der A2 e-tron ist unser Versprechen, genau das zu liefern – effizient, kompakt und selbstbewusst. Wir machen den Einstieg in die elektrische Audi Welt einfacher und relevanter denn je.“

Döllner weiter: „Der A2 e-tron ist zentral für unsere Marke und auch für den Standort Deutschland. Mit der Produktion einer zusätzlichen vollelektrischen Modellfamilie in Ingolstadt sichern wir Arbeitsplätze und liefern E-Mobilität ‚made in Germany‘.“

Die Basis des neuen A2 stellt nach Informationen von Autocar Volkswagens E-Auto-Baukasten MEB. Die Größe und Spezifikationen sollen nahe am VW-Kompaktwagen ID.3 liegen. Audi bekräftigte dem Autoportal zufolge, der neue A2 werde die „Mission“ des konsequent auf Effizienz ausgelegten, noch mit Verbrenner fahrenden Originals fortsetzen.

Im Februar im Netz aufgetauchte Fotos sollen eine noch ausgiebig getarnte Vorserienversion des neuen A2 zeigen. Die Aufnahmen erinnern wie der nun veröffentlichte Teaser von Audi an die Fahrzeugform des Ur-A2. Vorn scheint die Designsprache von Audis aktuellen Elektroautos mit weitgehend geschlossenem, stilisiertem Grill durchzudringen. Hinten ist die größte Ähnlichkeit mit dem ersten A2 zu erkennen, wo ein markanter „Bürzel“ das Heckfenster teilt und wie ein integrierter kleiner Spoiler wirkt.

Die Wiederauflage des A2 ist laut Berichten schon weit fortgeschritten. Die Markteinführung soll 2027 geplant sein. Als Preis werden umgerechnet um die 35.000 Euro erwartet. Aktuell kostet das erschwinglichste Elektroauto von Audi mit dem SUV Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.