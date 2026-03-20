Fiat Topolino startet mit neuer Farbe und größerem Display in den Frühling

Der Fiat Topolino startet mit Änderungen in den Frühling. Besonders auffallend: Die neue Karosseriefarbe Corallo, die das weiterhin verfügbare Verde Vita ergänzt. Zu den technischen Neuerungen zählt ein größeres und in der Bedienung optimiertes Zentraldisplay.

Der rein elektrisch angetriebene Topolino kann aufgrund seiner technisch bedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h schon von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM gefahren werden. Der neue Topolino in der Farbe Corallo ist ab 9990 Euro bestellbar.

Die Bedienung des Topolino soll durch das neue Zentraldisplay intuitiver werden. Das hinter dem Lenkrad positionierte Kombiinstrument wurde um rund 60 Prozent auf jetzt 5,7 Zoll Bildschirmdiagonale vergrößert. Die Anzeige weist darüber hinaus laut Fiat vereinfachte Grafiken, verbesserte Lesbarkeit sowie eine hellere und freundlichere Optik auf.

Der Elektromotor des 2,55 Meter kurzen Topolino leistet 6 kW (8,2 PS). Die Reichweite beträgt rund 75 Kilometer nach WMTC-Norm. Die Batterie hat eine Kapazität von 7 kWh und kann an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose innerhalb von rund vier Stunden vollständig aufgeladen werden.

Im Jahr 2025 sei der Topolino mit einem Marktanteil von 20 Prozent das meistverkaufte Modell im Segment gewesen, betont Fiat. Der Name Topolino geht auf ein Fahrzeugmodell der Italiener zurück, das von 1936 bis 1955 gebaut wurde. Der erste Fiat 500 war als erschwinglicher Kleinwagen ein Bestseller und wurde in seiner italienischen Heimat liebevoll „Topolino“ (Maus) genannt.