Fiat Topolino ab 2026 mit neuer Farbe und größerem Display

Der Fiat Topolino geht mit einer Reihe von Änderungen in den Frühling. Besonders auffallend: Die neue, kräftige Karosseriefarbe Corallo, die das weiterhin verfügbare Verde Vita ergänzt. Zu den technischen Neuerungen zählt ein größeres, in der Bedienung optimiertes Zentraldisplay. Das volldigitale Kombiinstrument misst nun 5,7 Zoll (14,5 cm) in der Diagonalen. Modernisierte Grafiken und eine klarere Darstellung sollen die Benutzung einfacher machen.

Der rein elektrisch angetriebene Kleinstwagen Topolino kann aufgrund seiner technisch bedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM gefahren werden. Der neue Topolino in der Farbe Corallo ist ab 9990 Euro bestellbar.

Die Bedienung des Topolino wird in diesem Jahr durch das neue Zentraldisplay intuitiver. Das hinter dem Lenkrad positionierte Kombiinstrument wurde um rund 60 Prozent vergrößert. Die Anzeige weist darüber hinaus vereinfachte Grafiken, verbesserte Lesbarkeit sowie eine hellere, freundlichere Optik auf.

Der Elektromotor des 2,55 Meter kurzen Topolino leistet 6 kW (8,2 PS). Die Reichweite beträgt rund 75 Kilometer nach dem World Motorcycle Test Cycle (WMTC). Die Batterie hat eine Kapazität von 7 kWh und lässt sich an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose (230 Volt) innerhalb von rund vier Stunden vollständig aufladen.

Im Jahr 2025 war der Topolino laut Fiat mit einem Marktanteil von 20 Prozent das meistverkaufte Modell im Segment. Der Name Topolino geht auf ein Fahrzeugmodell der italienischen Marke zurück, das von 1936 bis 1955 gebaut wurde. Der erste Fiat 500 war als erschwinglicher Kleinwagen ein Bestseller und wurde in seiner italienischen Heimat „Topolino“ (Maus) genannt.