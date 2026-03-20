Österreichischer Polizeitest: Elektroautos nur bedingt einsatztauglich

Das österreichische Innenministerium hält Elektroautos für operative Polizeieinsätze derzeit nur für eingeschränkt geeignet. Zu diesem Ergebnis kommt das Ressort nach einem groß angelegten Praxistest mit 24 Elektrofahrzeugen, an dem rund 20 Polizei-Dienststellen beteiligt waren.

Die Fahrzeuge wurden seit Anfang 2024 unter realen Einsatzbedingungen erprobt, unter anderem in Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Wien. Zum Einsatz kamen Modelle wie VW ID.3, VW ID.4 sowie ein Porsche Taycan für den Autobahndienst. Die Testphase wurde zudem wissenschaftlich begleitet.

Als Gründe für die begrenzte Tauglichkeit nennt das Innenministerium vor allem die Ladeinfrastruktur sowie das erhöhte Gesamtgewicht der Fahrzeuge durch Batterien und polizeiliche Zusatzausrüstung. Vor diesem Hintergrund soll das Projekt zum Ende des Jahres eingestellt werden.

„Positiv beurteilt wird aktuell lediglich der Einsatz als Botenfahrzeuge außerhalb des polizeilichen Einsatzgeschehens. Diese Einschätzungen decken sich teilweise auch mit den Erfahrungen anderer Blaulichtorganisationen“, erklärt das Ministerium. Gleichzeitig kündigt das Ressort an, die Entwicklung weiterhin zu beobachten. In den kommenden Jahren werde „eine laufende Marktbeobachtung erfolgen, da im Bereich alternativer Antriebsformen weiterhin mit raschen technischen Weiterentwicklungen zu rechnen ist“.