Österreichischer Polizeitest: Elektroautos nur bedingt einsatztauglich

Das österreichische Innenministerium hält Elektroautos für operative Polizeieinsätze derzeit nur für eingeschränkt geeignet. Zu diesem Ergebnis kommt das Ressort nach einem groß angelegten Praxistest mit 24 Elektrofahrzeugen, an dem rund 20 Polizei-Dienststellen beteiligt waren.
Die Fahrzeuge wurden seit Anfang 2024 unter realen Einsatzbedingungen erprobt, unter anderem in Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Wien. Zum Einsatz kamen Modelle wie VW ID.3, VW ID.4 sowie ein Porsche Taycan für den Autobahndienst. Die Testphase wurde zudem wissenschaftlich begleitet.
Als Gründe für die begrenzte Tauglichkeit nennt das Innenministerium vor allem die Ladeinfrastruktur sowie das erhöhte Gesamtgewicht der Fahrzeuge durch Batterien und polizeiliche Zusatzausrüstung. Vor diesem Hintergrund soll das Projekt zum Ende des Jahres eingestellt werden.
„Positiv beurteilt wird aktuell lediglich der Einsatz als Botenfahrzeuge außerhalb des polizeilichen Einsatzgeschehens. Diese Einschätzungen decken sich teilweise auch mit den Erfahrungen anderer Blaulichtorganisationen“, erklärt das Ministerium. Gleichzeitig kündigt das Ressort an, die Entwicklung weiterhin zu beobachten. In den kommenden Jahren werde „eine laufende Marktbeobachtung erfolgen, da im Bereich alternativer Antriebsformen weiterhin mit raschen technischen Weiterentwicklungen zu rechnen ist“.
Kommentare
CaptainPicard meint
Die meisten Polizeiautos in Österreich sind Skoda Octavia Kombis und VW Touran. In dem Bereich gibt es noch nicht wirklich gute elektrische Alternativen, vor allem was Staufläche betrifft. Der größere ID.7 Tourer hat um 50 Liter weniger Kofferraumvolumen als der Octavia. Und in so einen Touran-Kofferraum kriegt man sogar über 800 Liter rein.
Dass generell die Unzulänglichkeit eines bestimmten Modells und die Unfähigkeit ordentlich Ladeinfrastruktur bei den Dienststellen aufzubauen jetzt als „Elektroautos eignen sich nicht für die Polizei“ geframt wird ist aber sicherlich unfair und wohl auch politisch so gewollt. Das Innenministerium ist fest in schwarzer Hand und die Polizeigewerkschaft mittlerweile größtenteils blau. Da sollte man sich keine großen Hoffnungen machen dass da viel passieren wird in den nächsten Jahren.
MK meint
@CaptainPicard:
Perfekt zusammengefasst.
Nur eine Ergänzung: Es gibt z.B. elektrische Mercedes Vito. Die könnte man durchaus nehmen. Vans werden ja immer häufiger (auch z.B. bei der deutschen Polizei) durch solche Kleinbusse ersetzt.
CJuser meint
Da kann man sagen was man will, aber die Fahrzeuge waren von vornherein falsch gewählt für den Einsatz in der Polizei. Zu wenig Platz, teils zu geringe Zuladung, zu langsames Laden, wahrscheinlich zu schlecht ausgebaute Ladeinfrastruktur bei der Polizei selbst. Würde mich nicht wundern, wenn hier ein Zahlenjunkie ohne Ahnung vom Alltagsgeschäft der Polizei, für das Scheitern verantwortlich ist.
MK meint
@CJuser:
Um Ihre Aussage vielleicht mal zusammenfassen: Man kann einen Versuchsaufbau halt auch ganz bewusst so gestalten, dass er scheitern muss.
Wie Sie sagen: Fakten wie maximale Zuladung findet man ja nicht in einem 2jährigen Versuch durch ausprobieren heraus, sondern man überlegt sich vorher, was man braucht, schreibt das aus und bekommt dann genau das…aber halt auch nicht mehr.
MK meint
Man will also den Versuch wegen mangelnder Ladeinfrastruktur einstellen (bei einem in jedem Haus vorhandenen Stromnetz wohglgemerkt)? Wo wären wir bloß, wenn die Leute vor 150 Jahren das Ersetzen von Pferden durch Verbrenner eingestellt hätten, weil es noch kein flächendeckendes Tankstellennetz gegeben hat? Wenn man versuche mit Handys eingestellt hätte, weil es kein Handynetz gab? Keine Internetseiten entwickelt hätte, weil kaum jemand Internet hat?
Und was die Zuladung angeht: Wenn ich z.B. mit einem ID.3 teste, ist das natürlich so…aus dem gleichen Grund kenne ich aber auch keinen Polizeibereich, der Verbrenner-Golf als Streifenwagen einsetzt. Selbst 3er-BMW-Diesel mussten schon aus diesem Grund in Deutschland ausgemustert werden und wegen der immer mehr werdenden Ausrüstung wird per Se immer häufiger auf Kleinbusse gesetzt (z.B. Mercedes Vito). Also: Einen Vito Diesel mit einem ID.3 zu vergleichen und festzustellen „beim eAuto ist die Zuladung geringer“ kann man natürlich machen. Würde man aber einen elektrischen Vito mit einem Golf Diesel vergleichen, wäre das Ergebnis genau umgekehrt und genauso offensichtlich (der elektrische Vito z.B. hat eine Zuladung von knapp 900 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht, das weniger als 5% über dem des Diesel-Pendants liegt…das dürfte also z.B. funktionieren)
Daniel S meint
„ da im Bereich alternativer Antriebsformen“
Sind aufgrund der geringen Verbreitung dann also Dieselautos und Benzinautos auch „alternative Antriebsformen“?
Future meint
Warum wurden dennn nur ältere Modelle wie ID3 und 4 getestet. Man hätte auch ein paar neuere Modelle von anderen Herstellern testen müssen für einen Vergleich. Ich habe den Eindruck, dass die Polizei hier von Anfang an einfach keine guten Erfahrungen mit den Autos machen wollte und nur noch eine Bestätigung dafür suchte.
hu.ms meint
Wenn es an lademöglichkeiten fehlt, wie oben begründet wird, sind 100km mehr wltp egal !
Ben meint
Die Lademöglichkeiten fehlten nicht sodern die Polzei weigerte sich Ladestationen an den Wachen zu bauen, somit mussten die zum laden, wie zum tanken fahren.
MK meint
@hu.ms:
Wie schade, dass man in Österreich schinbar kein flächendeckendes Stromnetz hat und deswegen keine Ladesäulen bauen kann, dafür aber scheinbar auch das kleinste Dorf an eine Diesel-Pipeline angeschlossen zu sein scheint…
CaptainPicard meint
Der Test begann 2023.
Tinto meint
Future, es gibt auch neuere Modelle von VW, aber wenn du nicht nur die Überschrift gelesen hättest um wieder mal reflexartig gegen VW auszuteilen, dann hättest du mitbekommen dass es nicht an den Fahrzeugen lag, sondern an der ( angeblich ungenügenden ) Ladeinfrastruktur. Das erhöhte Gewicht betrifft alle Hersteller, MK hat das schon gut erklärt. Im zweiten Teil stimme ich dir zu, es klingt nach vorgeschobenen Gründen.
M. meint
Mir kommt es vor, als wäre diese Nachricht nicht ganz neu.
Nicht BEV sind ungeeignet – diese sind es. Ich erinnere mich an zu schwache Bremsen – dafür lieferten andere Hersteller schon früher ab Werk Upgrades für „Behördenfahrzeuge“. Natürlich ist die Reichweite ein Thema in Verbindung mit Ladesäule / Ladegeschwindigkeit (die werden nicht überall HPCs an die Polizeistationen gestellt haben) Es mangelt schlicht an einem Lastenheft.
Und ein Taycan… mit dem ganzen Kram, den Polizisten so „am Mann“ haben, ja, da wird der Sitz einfach zu eng gewesen sein. Die Leistung brauchen die auch nicht – was soll da kommen? Wenn einem Lambo-Fahrer die Zündschnur abbrennt, macht man doch keine Verfolgungsjagd mit 300 km/h durch den Verkehr, oder?
Empfehlung: das Thema ist für die meisten Polizisten sicher auch neu (gewesen). Mal aufnehmen, woran es gemangelt hat, dann kann man breiter nach passenden Modellen schauen, und mit Herstellern über angepasste Modelle sprechen, wenn es noch irgendwo hakt. Die machen sowas.
CaptainPicard meint
Der Taycan war eine PR-Aktion von Porsche Österreich, der wurde auch nur ein Jahr lang an die Polizei geleast und war nicht ernsthaft als mögliches Polizeiauto der Zukunft gedacht.
MK meint
@CaptainPicard:
Sie bemerken das Problem: Es wurden von vorne herein ungeeignete Fahrzeuge gewählt und dann wird jetzt ohne Zusatzinfos wie Ihre Aussage darauf hin verkündet: „Ohh, die sind ja ungeeignet“. Dabei geht es ja nicht nur um den Taycan, sondern auch z.B. den ID.3: Wann haben Sie das letzte Mal einen VW Golf im Streifendienst gesehen? Hier bei uns in Hessen gibt es Mercedes Vito und VW Passat. Die Pendants wären also elektrische Vito und der ID.7 gewesen. Wenn ich natürlich deutlich kleinere Fahrzeuge nehme und mir vorher keine Gedanken über die Ladeinfrastruktur mache, wird das nichts…das liegt dann aber nicht daran, dass Elektroautos ungeeignet für die Polizei wären, sondern daran, dass z.B. Sportwagen mit entsprechend engem Innenraum (Taycan) und kleine Kompaktwagen (ID.3, aber auch Golf Diesel) ungeeignet sind. Hier wird aber wohl aus politischem Interesse heraus etwas vollkommen anderes suggeriert.
M. meint
Danke für die Info.
Also in etwa das, was man in Dubai mit Lambos macht, die eigentlich auch keine ernsthaften Polizeifahrzeuge sind.
South meint
„eine laufende Marktbeobachtung erfolgen, da im Bereich alternativer Antriebsformen weiterhin mit raschen technischen Weiterentwicklungen zu rechnen ist“
So isch es. Der ID.4 ist schlicht viel zu ineffizient und alt…. für den Polizeidienst ist der Accu zu klein, die Ladegeschwindigkeit zu lange und ein SUV hat einen zu großen Luftwiderstand. Schau den i3 an… und wenn einer wg. dem Preis frägt, es gibt auch 3er BMW als Polizeiautos…
MK meint
@South:
Teilweise aber auch nicht mehr, weil die…upps…wegen zu geringer zuässiger Zuladung wieder ausgemustert werden mussten…
ap500 meint
@South natürlich sind die meisten Polizeiautos 3er :) :)
Kosten spielen sicher kein Rolle. Mit einem 100er Akku würde sicher keiner ein Problem haben da die Reichweite passt. Nur der Preis ist zu hoch. Deshalb einfach WARTEN und später umsteigen wenn die Technik bezahlbar ist.