Kia-Designchef: „Der Kleinwagenmarkt ist wirklich wichtig“

Kia arbeitet an einem neuen vollelektrischen Kleinstwagen, der als EV1 unterhalb des kürzlich vorgestellten EV2 positioniert werden soll. Das Modell wird laut AutoExpress als elektrisches Pendant zum bisherigen Picanto entwickelt und dürfte preislich bei etwas über 20.000 Pfund (ca. 23.000 Euro) liegen.

Entwurfsbilder des Autoportals geben einen Ausblick auf das mögliche Design, die Markteinführung wird für 2027 erwartet.

„Wir sind uns sehr bewusst, dass der Kleinwagenmarkt wirklich wichtig ist, also müssen wir weiter daran arbeiten“, wird Designchef Jochen Paesen zitiert. Kia wolle dabei bewusst auffallen und eigene Akzente setzen, da in diesem Bereich derzeit viel Bewegung herrsche.

Der EV1 ist für globale Märkte konzipiert. Während sich größere Elektroautos vergleichsweise einfacher profitabel produzieren lassen, stellen kleinere Modelle aufgrund von Kosten- und Platzbeschränkungen eine Herausforderung dar. Um konkurrenzfähig zu bleiben, arbeitet Kia eng mit der Schwestermarke Hyundai zusammen, die ihre europäischen Werke laut AutoExpress bereits auf ein neues E-Auto vorbereitet.

Strategisch verfolgt Kia das Ziel, die Marke stärker emotional aufzuladen. Man wolle erreichen, dass Menschen den Showroom betreten und sagen: „Ich will diesen Kia“, so Paesen. Design spiele dabei eine zentrale Rolle, um die Markenwahrnehmung zu stärken und die Dynamik im Elektrobereich weiter auszubauen.

Im Innenraum setzt Kia auf Weiterentwicklung. Der Fokus liegt darauf, bestehende Systeme zu verbessern und digitale Funktionen benutzerfreundlicher zu gestalten. Ziel ist dem Bericht zufolge ein zukunftssicheres System, das den Nutzer intuitiv begleitet, ohne dass dieser sich ständig neu einarbeiten muss.

Parallel treibt Kia die Entwicklung sportlicher GT-Versionen seiner Elektromodelle voran, wie zuletzt beim EV5 GT und EV3 GT gezeigt. Für den kleineren EV1 gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass er eine leistungsstarke Zwei-Motoren-Konfiguration erhält. Stattdessen wird eine moderate Leistungssteigerung erwartet, die sich unterhalb der Werte größerer Modelle bewegen wird.