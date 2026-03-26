Kia-Designchef: „Der Kleinwagenmarkt ist wirklich wichtig“

Kia arbeitet an einem neuen vollelektrischen Kleinstwagen, der als EV1 unterhalb des kürzlich vorgestellten EV2 positioniert werden soll. Das Modell wird laut AutoExpress als elektrisches Pendant zum bisherigen Picanto entwickelt und dürfte preislich bei etwas über 20.000 Pfund (ca. 23.000 Euro) liegen.
Entwurfsbilder des Autoportals geben einen Ausblick auf das mögliche Design, die Markteinführung wird für 2027 erwartet.
„Wir sind uns sehr bewusst, dass der Kleinwagenmarkt wirklich wichtig ist, also müssen wir weiter daran arbeiten“, wird Designchef Jochen Paesen zitiert. Kia wolle dabei bewusst auffallen und eigene Akzente setzen, da in diesem Bereich derzeit viel Bewegung herrsche.
Der EV1 ist für globale Märkte konzipiert. Während sich größere Elektroautos vergleichsweise einfacher profitabel produzieren lassen, stellen kleinere Modelle aufgrund von Kosten- und Platzbeschränkungen eine Herausforderung dar. Um konkurrenzfähig zu bleiben, arbeitet Kia eng mit der Schwestermarke Hyundai zusammen, die ihre europäischen Werke laut AutoExpress bereits auf ein neues E-Auto vorbereitet.
Strategisch verfolgt Kia das Ziel, die Marke stärker emotional aufzuladen. Man wolle erreichen, dass Menschen den Showroom betreten und sagen: „Ich will diesen Kia“, so Paesen. Design spiele dabei eine zentrale Rolle, um die Markenwahrnehmung zu stärken und die Dynamik im Elektrobereich weiter auszubauen.
Im Innenraum setzt Kia auf Weiterentwicklung. Der Fokus liegt darauf, bestehende Systeme zu verbessern und digitale Funktionen benutzerfreundlicher zu gestalten. Ziel ist dem Bericht zufolge ein zukunftssicheres System, das den Nutzer intuitiv begleitet, ohne dass dieser sich ständig neu einarbeiten muss.
Parallel treibt Kia die Entwicklung sportlicher GT-Versionen seiner Elektromodelle voran, wie zuletzt beim EV5 GT und EV3 GT gezeigt. Für den kleineren EV1 gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass er eine leistungsstarke Zwei-Motoren-Konfiguration erhält. Stattdessen wird eine moderate Leistungssteigerung erwartet, die sich unterhalb der Werte größerer Modelle bewegen wird.
Kommentare
F. K. Fast meint
Warum bieten sie dann keinen Kleinwagen an, sondern nur SUV?
hu.ms meint
Macht nicht hyundai die normalen und kia die SUV ?
Bei hyundai gibts aber unter 4.40m nur den wiklich keinen inster.
Gerry meint
„Der Kleinwagenmarkt ist wirklich wichtig.“
Kann mal jemand die Info an VW weitergeben ??😁
David meint
Lesen ist ja nicht so deines, aber du weißt schon, dass VW dieses Jahr vier Modelle im B-Segment bringt und Kias Kleinwagen nach dem ID.Everyone erscheint und teurer ist?
M. meint
Wo wir schon bei Whataboutism sind…
An Tesla dann bitte auch.
Die hatten es sogar nur bei Ankündigungen belassen und nicht mal was entwickelt.
😉
Future meint
Einen Kleinwagen hat Tesla nie angekündigt. Das war also nur deine Fantasie. Tesla hat allerdings zweimal mit der Entwicklung eines Kompaktmodells begonnen und das auch bestätigt. Darüber wurde auch auf diesem Portal in den letzten Jahren mehrfach berichtet. Tesla hat sich aber dann dagegen entschieden. In den Kommentaren dazu wurde häufig angeführt, dass die Marge des Kompaktwagens wohl zu gering wäre für eine Profitabilität. Angekündigt wurde dann aber tatsächlich das zweisitzige Robotaxi, welches wohl ein Kompaktmodell ist.
Mary Schmitt meint
Das Tesla Model 2 wurde im B-Segment erwartet. Das ist „Kleinwagen“.