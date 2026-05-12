Renault 4 JP4x4 Concept: Mischung aus Strandbuggy und Pick-up

Renault zeigt den neuen Renault 4 JP4x4 Concept. „Als verspielte und fröhliche Mischung aus Strandbuggy und Pick-up interpretiert er den Stil der legendären R4-Versionen Plein Air (1969) und JP4 (1981) auf moderne Weise und verströmt mit seinem Allradantrieb einen Hauch von Abenteuer“, heißt es. Der Renault 4 JP4x4 Concept sei ein schickes und modernes Strandauto durch und durch – sowohl in Sachen Design als auch im Hinblick auf die Ausstattung für Sport und Freizeit.

Nach dem FL4WER POWER, dem Savane 4×4 und dem Vision 4Rescue ist der Renault 4 JP4x4 Concept das vierte Konzeptfahrzeug auf Basis des Renault 4 E-Tech elektrisch. Man demonstriere damit, wie vielseitig das Serienmodell sowohl im privaten als auch im gewerblichen Einsatz sei, so der Hersteller.

Wie die ersten beiden Fahrzeuge verfügt der Renault 4 JP4x4 Concept über eine grün lackierte Karosserie, in diesem Fall ein perlmuttartiges Smaragdgrün. Der Farbton ist eine moderne Neuinterpretation des ursprünglichen Smaragdgrüns und des Salatgrüns, die in den 1970er- und 1980er-Jahren für den „4L“ erhältlich waren. Die Karosseriefarbe bildet einen Kontrast zum Orange des Innenraums.

Der Renault 4 JP4x4 Concept sei „ein Abenteurer mit Open-Air-Feeling“, sagen die Designer. Neben zwei minimalistischen Türen, die sich auf herkömmliche Weise öffnen lassen, verfügt er über ein offenes Dach, dessen Streben in Form eines Kreuzes Steifigkeit bieten, sowie eine Heckklappe (ohne Softtop), die sich wie die Seitenwand eines Pick-ups nach unten klappen lässt. Auf dem Dach ist ein Surfbrett festgeschnallt, im Kofferraum sind Skateboards untergebracht.

Die Schalensitze sollen an die „Ägyptische Mumie“-Sitze mit integrierten Kopfstützen erinnern, die in den 1970er-Jahren in verschiedenen Renault-Modellen zum Einsatz kamen. Der Stoffbezug besteht aus einer Mischung aus Krepp und diagonalen Mesh-Elementen. Auch die Türverkleidungen, die Kofferraumumrandung und das Armaturenbrett sind mit Stoff bezogen. An der Beifahrerseite des Armaturenbretts gibt es einen Haltegriff, falls die Fahrt holprig wird. „Die schwebende Mittelkonsole verleiht dem luftigen Innenraum eine hochwertige und zugleich robuste Note“, heißt es.

„Der Renault 4 JP4x4 Concept wurde als Mischung aus Pick-up und Strandbuggy konzipiert – ein Fahrzeug, bei dem es keine wirkliche Grenze zwischen Außen und Innen gibt“, sagt Jean-Philippe Salar, Advanced Design Director bei Renault. „Der auffällige Kontrast zwischen dem Smaragdgrün der Karosserie und dem leuchtenden Orange des Interieurs unterstreicht diesen Aspekt zusätzlich. Der ultramoderne Look des Fahrzeugs wird durch ein 3D-gedrucktes Muster an den Seiten vervollständigt, das an die Welt der Sportbekleidung und Turnschuhe erinnert. Der Renault 4 JP4x4 Concept ist ein Auto wie kein anderes – er lädt dazu ein, sich wieder mit dem unbeschwerten Geist der 1960er und 1970er Jahre zu verbinden.“

Permanenter Elektro-Allradantrieb

Technisch basiert der Renault 4 JP4x4 Concept auf der gleichen Plattform wie der 2025 vorgestellte Renault 4 Savane 4×4 Concept. So ist die Bodenfreiheit um 15 Millimeter höher als beim normalen Renault 4 E-Tech elektrisch. Hinzu kommen spezielle Reifen vom Typ Goodyear UltraGrip Performance+ der Größe 225/55 auf 18 Zoll großen JP4-Felgen und eine zu beiden Seiten um 10 Millimetern verbreiterte Spur vorne und hinten.

Vor allem aber besitzt der Renault 4 JP4x4 Concept einen zweiten Elektromotor an der Hinterachse und verfügt damit über einen permanenten Allradantrieb. Dies macht das Fahrzeug den Angaben nach agiler und verbessert gleichzeitig die Offroad-Fähigkeiten auf sandigem, steinigem und unbefestigtem Untergrund. „Damit zeigt das Showcar das Potenzial der RGEV Small Plattform für ein vollelektrisches B-Segment-Modell mit Allradantrieb“, so Renault