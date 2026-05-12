Audi Q9: Erster Blick in den Innenraum des neuen SUV-Flaggschiffs

Der Audi Q9 wird das neue SUV-Flaggschiff der Premiummarke und rückt den Innenraum in den Mittelpunkt. Das Topmodell bietet bis zu sieben Sitze, erstmals elektrisch angetriebene Türen, Zugang zur dritten Reihe und ein Panorama-Schiebedach mit schaltbarer Transparenz. In rund zwei Monaten soll der Q9 als Verbrenner und Hybrid auf den Markt kommen.

CEO Gernot Döllner sagt: „Mit dem Q9 definieren wir Vorsprung durch Technik noch stärker durch das Erlebnis im Innenraum.“ Er verweist auf hochwertige Materialien, ein variables Sitzkonzept mit elektrischen Einzelsitzen in der zweiten Reihe und automatische Türen.

Beim Sitzkonzept stehen mehrere Varianten zur Wahl. Die optionale Sechssitzer-Konfiguration bietet in der mittleren Reihe zwei elektrisch verstellbare Einzelsitze mit aktiver Sitzbelüftung der Sitz- und Lehnenmittelbahn. Für Familien gibt es eine siebensitzige Variante. Alle drei Plätze der zweiten Reihe sind für Kindersitze geeignet. Vorn ergänzt der Sportsitz plus den Komfort um Lüftungs- und Massagefunktion. Sämtliche Sitze sind serienmäßig in Teilen elektrisch verstellbar. Die Lehnen der dritten Reihe lassen sich einzeln elektrisch umklappen.

Alle Türen lassen sich erstmals in einem Audi elektrisch öffnen oder schließen. Die Bedienung erfolgt per Schlüssel, myAudi App, MMI, Bremspedal oder Gurtschloss. Eine Umfeldsensorik mit Hinderniserkennung stoppt die Tür, bevor es eng wird.

Das serienmäßige Panorama-Schiebedach misst rund 1,5 Quadratmeter und lässt sich weit öffnen. Neun einzeln ansteuerbare Segmente können per Knopfdruck intransparent geschaltet werden. Beschichtetes Verbundglas reflektiert IR-Strahlung und blockt mehr als 99,5 Prozent der UV-Strahlung. Das Lichtkonzept umfasst Konturlicht, beleuchtete Türen, indirektes Licht unterhalb des Audi MMI Panoramadisplays und ein dynamisches Interaktionslicht. In der höchsten Dachausstattung tauchen 84 LEDs das Dach in einen von 30 Farbtönen.

Das weiterentwickelte „Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 4D-Klang“ kombiniert Audi mit dem Interaktionslicht. Kopfstützenlautsprecher ermöglichen personalisierte Telefonie, Navigationsansagen und Surround Sound; Aktuatoren in den Vordersitzen erweitern das Erlebnis um eine sensorische Dimension.

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Bei Materialien und Farben nennt Audi Stoff- und Holzapplikationen, Wolle wie Alpaka, Mikrofaser Dinamica, Leder- und Kunstlederkombinationen sowie Feinnappa. Dazu kommen Dekore, neue Farben, matte und strukturierte Oberflächen, Ablagen, zwei kabellose Qi2.2-Lademöglichkeiten, USB-C-Ports mit bis zu 100 Watt, ein Aluminiumschienensystem im Kofferraum und ein Dachträger für die serienmäßige Dachreling.

Das volle Potenzial des Q9 und auch die Preise wird Audi zur Weltpremiere im Sommer 2026 enthüllen. Als Antriebsoptionen werden Verbrennungsmotoren mit unterschiedlichen Hybridisierungen erwartet. Mindestens einen Plug-in-Hybrid soll es geben. Ein rein batterieelektrischer Antrieb kommt nicht, der ist auf der zugrunde liegenden Premium Platform Combustion (PPC) nicht vorgesehen.