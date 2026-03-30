Mercedes: E-G-Klasse 2026 mit verbesserter Reichweite und Ladegeschwindigkeit

Mercedes hat die elektrische G-Klasse für das Modelljahr 2026 mit einigen Verbesserungen ausgestattet. Die Batterie des G 580 mit EQ Technologie bietet nun eine Nettokapazität von 117 kWh, was eine leichte Steigerung gegenüber den bisherigen 116 kWh darstellt. Dies führt zu einer leicht erhöhten Reichweite von 479 Kilometern nach WLTP-Norm, gegenüber den zuvor angegebenen 473 Kilometern.

Auch die Ladeleistung wurde verbessert: Die maximale Ladeleistung mit Gleichstrom (DC) steigt von 200 auf 210 kW, wodurch sich die Zeit für den Standard-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent von 32 auf 29 Minuten verkürzt. Eine weitere Neuerung stellt der optional angebotene 22-kW-Bordlader für schnelleres Wechselstromladen (AC) dar. Dieser kostet einen Aufpreis von 655 Euro.

Der 432 kW/587 PS starke Allradantrieb mit vier Permanentmagnetmotoren bleibt unverändert, ebenso wie das Zwei-Gang-Getriebe und die Doppelinverter-Technologie. Optisch gibt es offenbar kaum Änderungen – vor allem die Wegnahme der bisherigen Black-Panel-Front, die nun durch einen klassischen Kühlergrill ersetzt wurde. Außerdem wird die G-Klasse nun in einer neuen Uni-Außenfarbe namens Aquamint angeboten, einem hellen Mintgrün.

In puncto Preis startet der G 580 EQ bei 143.669 Euro (zuvor 142.621,50 Euro), wobei der Listenpreis aktuell mit einem Herstellerrabatt auf 129.302 Euro sinkt.

Die Mercedes-Benz G-Klasse erreichte im letzten Jahr mit weltweit 49.700 ausgelieferten Einheiten den höchsten Absatz seit der Einführung vor fast 50 Jahren. Im Vergleich zu 2024 stiegen die Verkaufszahlen des Geländewagens um 23 Prozent. Dazu trug auch – aber wohl nicht in dem erhofften Ausmaß – die seit Frühjahr 2024 erhältliche erste vollelektrische Version bei.

Der besonders potente G 63 der Mercedes-Tochter AMG mit aufgeladenem V8-Motor und 445 kW (605 PS) machte zuletzt mehr als die Hälfte der G-Klasse-Bestellungen aus. Dagegen schnitt der vollelektrische G 580 mit EQ Technologie im letzten Jahr deutlich schlechter ab: In Deutschland entfielen 2025 insgesamt 13,1 Prozent aller G-Klasse-Zulassungen auf das Elektroauto. Wohl deshalb gewährt der Hersteller für dieses Modell auch einen Rabatt, was bei der G-Klasse sonst eigentlich nicht üblich ist.