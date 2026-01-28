Nachfrage nach elektrischer Mercedes G-Klasse „mau“, Umstellung auf neues Produktionsjahr

Die Mercedes-Benz G-Klasse erreichte im letzten Jahr mit weltweit 49.700 ausgelieferten Einheiten den höchsten Absatz seit ihrer Einführung vor fast 50 Jahren. Im Vergleich zu 2024 stiegen die Verkaufszahlen des kultigen Geländewagens um 23 Prozent. Dazu trug auch – aber wohl nicht in dem erhofften Ausmaß – die seit Frühjahr 2024 erhältliche erste vollelektrische Version bei.

Der besonders potente G 63 von der Mercedes-Tochter AMG mit aufgeladenem V8-Motor und 445 kW (605 PS) machte zuletzt laut Auto Motor und Sport mehr als die Hälfte der Bestellungen aus. Dagegen verliere der elektrische G 580 mit EQ Technologie bereits an Relevanz: In Deutschland entfielen 2025 insgesamt 13,1 Prozent aller G-Klasse-Zulassungen auf das Elektroauto. Damit liege die Batterie-Variante auf dem Niveau des durchschnittlichen Vollstromer-Anteils im Mercedes-Portfolio.

„Mercedes selbst betont, dass die elektrische G-Klasse zum guten Absatz im Luxus-Segment beigetragen hat. Doch diese Zahl verschleiert die Realität. Denn zum Marktstart dominieren in aller Regel Händlerzulassungen, Promo- und Pressefahrzeuge die Zulassungsstatistik“, schreibt Auto Motor und Sport. Über den Jahresverlauf 2025 hinweg sei die Nachfrage dann kontinuierlich zurückgegangen.

Preisnachlass nur für die Elektro-G-Klasse

Preisnachlässe für die G-Klasse gibt es bei Mercedes eigentlich nicht. Um die Nachfrage nach dem elektrischen G anzuschieben, senkten die Schwaben den Einstiegspreis aber zunächst um fünf, später um zehn Prozent. Statt 142.622 Euro kostete die Basisversion rund 128.359 Euro – fast 15.000 Euro weniger als zur Markteinführung. G-Klassen mit Verbrennungsmotor bleiben vollständig rabattfrei.

Auch international falle die Nachfrage nach dem G 580 mit EQ Technologie ernüchternd aus, berichtet Auto Motor und Sport. Eine vom Handelsblatt zitierte Führungskraft sprach kürzlich davon, der G 580 mit EQ Technologie stehe „wie Blei bei den Händlern“. Dabei gilt der knapp 4,6 Meter lange Elektro-G als noch einmal fähiger im Gelände. Auf regulären Straßen ist er jedoch weniger tauglich, da gerade bei hohen Geschwindigkeiten die offizielle WLTP-Reichweite von 468 Kilometern deutlich geringer ausfällt. Eine Anhängerkupplung wird nicht angeboten. Der offizielle Verbrauch des leer 3.085 Kilogramm schweren Wagens beträgt 28 kWh/100 km.

Eigentlich wollte Mercedes auf die elektrische G-Klasse eine rein mit Batterie betriebene zweite Baureihe folgen lassen. Angesichts der schwächer als erwartet ausfallenden Nachfrage nach dem großen Elektro-G soll das aber überdacht werden: Der „Baby-G“ könnte nun Berichten zufolge auch mit Verbrennertechnik auf den Markt kommen.

Seit Anfang 2026 ist der G 580 EQ laut Auto Motor und Sport vorübergehend nicht mehr bestellbar. Offiziell heiße es dazu vom Hersteller: „Alle Produktionsslots sind vergeben. Derzeit findet die Umstellung auf das neue Produktionsjahr statt – die Händler sind informiert.“ Im April soll das neue Modelljahr starten, große technische Änderungen sind wohl nicht geplant.