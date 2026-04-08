Wasserstoff: Meta-Faktencheck liefert Antworten auf zentrale Fragen

In einer Meta-Analyse im Projekt „H2 Companion“ werteten Forscher des Fraunhofer ISI über 100 Faktenchecks zu Wasserstoff aus. Die Ergebnisse sind auf 77 interaktiven Karten festgehalten und liefern grundsätzliches Wasserstoff-Wissen und Erkenntnisse zu Themen wie Markthochlauf, Infrastruktur oder Kosten. Sie zeigen etwa, in welchen Bereichen Wasserstoff künftig unverzichtbar sein könnte und wo es möglicherweise effizientere Alternativen gibt.

Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger der Energiewende – und ist zugleich Gegenstand vieler kontrovers geführter Diskussionen mit teilweise widersprüchlichen Aussagen. Der neue Meta-Faktencheck des Fraunhofer ISI soll in diesem Kontext Erkenntnisse rund um das Thema Wasserstoff zusammentragen, die aus einer Analyse von laut den Forschern über 100 öffentlich zugänglichen nationalen und internationalen Faktenchecks stammt.

Dabei wurden insgesamt 774 Einzel­aussagen extrahiert, thematisch sortiert und zu 77 Meta‑Aussagen verdichtet. Die Themen reichen vom Markthochlauf und Infrastruktur, Kosten, Industrieanwendungen und Wasserbedarf bis hin zu Emissionen, Technologien und globalen Entwicklungen. „Ergänzende Hintergrundrecherchen stellen die Einordnungen des Forscherteams sicher und überprüfen technologische sowie ökonomische Zusammenhänge auf Plausibilität“, betonen die Autoren.

In welchen Bereichen Wasserstoff besonders relevant wird

Die Analysen zeigen: Wasserstoff kommt eine wichtige, aber anwendungsabhängige Rolle im zukünftigen Energiesystem zu. Besonders hohe Relevanz besitzt Wasserstoff dort, wo direkte Elektrifizierung an physikalische oder wirtschaftliche Grenzen stößt – etwa in der Stahl- und Chemieindustrie sowie im internationalen Flug- und Schiffverkehr. Pilotprojekte zur wasserstoffbasierten Direktreduktion von Eisenerz belegen die technische Machbarkeit, verdeutlichen aber ebenso den drastisch steigenden Bedarf an erneuerbarem Strom und Infrastruktur.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass der Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoffnetzes eine der größten Herausforderungen darstellt. Während Pipelines langfristig die kostengünstigste Transportform sind, erfordert ihr Ausbau gleichzeitig hohe Investitionen und eine langfristige Planung. Eine flächendeckende Infrastruktur für Haushalte ist laut den untersuchten Quellen weder notwendig noch wirtschaftlich.

Kosten und Energieeffizienz bleiben kritische Faktoren

Beim Thema Kosten unterstreichen die Auswertungen, dass grüner Wasserstoff aktuell noch deutlich teurer ist als fossile Alternativen oder direkt elektrifizierbare Lösungen. Zwar deuten viele der ausgewerteten Faktenchecks auf langfristige Kostensenkungen durch Skaleneffekte und technologische Fortschritte hin, doch bleibt der wirtschaftliche Einsatz stark vom Anwendungsfall abhängig. Im Mobilitätsbereich sprechen hohe Reichweiten und Leistungsdichten für Wasserstoff und Brennstoffzellen-Fahrzeuge, während batteriebetriebene Fahrzeuge sehr hohe Wirkungsgrade erzielen können.

„Unsere Analysen zeigen, dass Wasserstoff dort enorme Wirkung entfalten kann, wo es heute keine gleichwertigen Alternativen gibt – aber ebenso, dass ein unkoordinierter Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen wertvolle Ressourcen und Zeit kosten würde“, sagt Nils Bittner, Hauptautor der Studie (PDF) am Fraunhofer ISI. „Wichtig ist daher eine realistische Erwartungssteuerung und eine anwendungsorientierte Priorisierung der Forschungs- und Entwicklungsthemen.“

Wasserbedarf gering, Emissionen stark herkunftsabhängig

Weitere Fakten verdeutlichen, dass der Wasserbedarf für die Elektrolyse in der öffentlichen Debatte häufig überschätzt wird und bei rund 9 bis 10 Litern pro Kilogramm Wasserstoff liegt. Bezüglich der bei der Herstellung anfallenden Emissionen bleibt festzuhalten, dass sich grüner Wasserstoff bereits heute nahezu klimaneutral produzieren lässt, grauer Wasserstoff dagegen rund zwei Prozent der weltweiten CO₂‑Emissionen verursacht. Blauer Wasserstoff kann Emissionen reduzieren, bleibt aber aufgrund von Restemissionen und Methanleckagen in der Kritik.

„Abschließend lässt sich auf Basis des Meta-Faktenchecks festhalten, dass Wasserstoff weder universelle Allzwecklösung noch Nischentechnologie ist, sondern ein gezielter Baustein der Energiewende zur Erreichung der Klimaneutralität“, so die Forscher. Studienleiter Nils Bittner resümiert: „Entscheidend wird sein, verfügbare Mengen dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen bringen und die hierfür notwendige Infrastruktur, internationale Partnerschaften und erneuerbare Stromkapazitäten auf- und auszubauen. Trotz der häufig kontrovers geführten Diskussion über die Einsatzpotenziale besteht aber auch ein breiter Konsens dahingehend, dass Wasserstoff für die Energiewende von großer Relevanz ist – dies bestätigen auch unsere Analysen.“

Das Forschungsprojekt „H2-Companion“ begleitet die beiden Wasserstoff-Modellregionen „H2-Wandel“ und „H2-GeNeSiS“ wissenschaftlich mit dem Fokus auf eine nachhaltige ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung der Regionen. Das Förderprogramm „Modellregion Grüner Wasserstoff“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg stellt diesen Projekten insgesamt über 48 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln.