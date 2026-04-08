„Jaguar wird ausschließlich elektrisch sein. An etwas anderem arbeiten wir nicht.“

Jaguar befindet sich laut Managing Director Rawdon Glover am Beginn einer neuen Phase, die mit einem klaren Bruch zu bisherigen Konventionen verbunden ist. Im Interview mit Motor1 beschreibt er, dass die Marke bewusst nicht den üblichen Regeln im Markt für E-Autos folgen will. Stattdessen kündigt er eine deutliche Abkehr von der bisherigen Designsprache an, betont jedoch zugleich, dass das Fahrgefühl weiterhin den Markenkern widerspiegeln soll.

Im Zentrum dieser Neuausrichtung steht ein viertüriger Elektro-GT, dessen Eigenschaften Glover zufolge aus einem Spannungsfeld heraus entwickelt wurden. Einerseits sei Reichweite für eine elektrische Marke zentral, andererseits spielten Proportionen und Fahrzeughöhe eine entscheidende Rolle. Mit einer Höhe von rund 55 Zoll (ca. 140 cm) stehe das Modell vor einem klassischen Zielkonflikt zwischen Batteriekapazität und Fahrzeugdesign, der durch alternative technische Lösungen adressiert worden sei.

Konkret wurde ein Teil der Batterie vor den unteren Fahrzeugstrukturen positioniert. Dies erforderte laut Glover ein vollständiges Umdenken beim Energiemanagement und beim Verhalten im Falle eines Aufpralls. Durch diesen Ansatz sei es gelungen, sowohl die niedrige Bauweise als auch Reichweite und Leistung zu erhalten. Gleichzeitig habe man die aerodynamische Effizienz deutlich verbessert und einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,23 erreicht.

Die Entwicklung sei jedoch komplex gewesen. Glover beschreibt den Prozess als herausfordernd und hebt hervor, dass Fortschritte insbesondere durch Zusammenarbeit entstanden seien. So sei der Luftwiderstandsbeiwert von etwa 0,30 auf 0,23 gesenkt worden, was durch rund 15.000 Tests und Anpassungen sowie die enge Kooperation verschiedener Teams ermöglicht worden sei.

Als Zielgruppe nennt Glover Personen mit hoher Kaufkraft, da der durchschnittliche Preis in Europa über 130.000 Euro liegen werde. Diese Kunden seien eher urban geprägt und offen für Elektromobilität. Entscheidend sei jedoch eine gemeinsame Haltung: Interesse an Design, Qualität und Technologie sowie ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Individualität.

Für die künftige Modellpalette kündigt Jaguar eine klare gestalterische Linie an. Alle Modelle sollen markante Proportionen und eine eigenständige Identität besitzen sowie insgesamt niedrig gebaut sein. Ein Einstieg in das Segment hoher SUVs sei nicht geplant, da dieses bereits durch die Schwestermarke im JLR-Konzern Range Rover abgedeckt werde.

„Jaguar macht etwas wirklich Radikales“

Die Entscheidung, alle früheren Modelle einzustellen und Programme zu beenden, begründet Glover mit grundlegenden Problemen des bisherigen Geschäftsmodells. Dieses sei weder profitabel gewesen noch gewachsen, zudem habe sich die Kundschaft überaltert und die Marke an Relevanz verloren. Ein einfacher Modellwechsel habe daher nicht ausgereicht, weshalb ein „klarer Schnitt“ notwendig gewesen sei.

Die Kommunikationsstrategie rund um die erste Konzeptvorstellung führte laut Glover zu unerwartet starker, teils sehr negativer Resonanz. Ziel sei gewesen, ein Signal für einen radikalen Wandel zu setzen: „Schaut her: Jaguar macht etwas wirklich Radikales.“ Die hohe Aufmerksamkeit habe jedoch dazu geführt, dass die Kontrolle über die öffentliche Darstellung zeitweise verloren ging, da soziale Medien komplexe Botschaften nur schwer abbilden könnten.

Jaguar habe daraufhin begonnen, die Inhalte differenzierter zu vermitteln und stärker auf technische Aspekte wie Fahrverhalten einzugehen. Dadurch eröffne sich mehr Raum für detaillierte Kommunikation. Gleichzeitig habe das Interesse an der Marke deutlich zugenommen, was als positive Entwicklung bewertet wird.

Abschließend bekräftigt Glover, dass Jaguar künftig ausschließlich auf E-Autos setzen wird. Hybridlösungen seien nicht geplant. Für kommende Modelle werden Reichweiten von etwa 435 Meilen (700 km) angestrebt, wodurch die Bedeutung von „Ladeangst“ aus Sicht des Managers abnimmt. Die Entwicklung weiterer Modelle sei bereits im Gange, wobei man bewusst Risiken eingehe und den eingeschlagenen Kurs fortsetzen wolle.