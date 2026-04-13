Denza stellt „Super-Hybrid“-Van D9 DM-i für Europa ausführlich vor

Denza stellt sein zweites Modell für Europa vor: Den als „außergewöhnlich vielseitig“ beschriebenen Plug-in-Hybrid D9 DM-i. Der „ab einem Preisbereich zwischen 80.000 und 90.000 Euro“ startende Van wird angetrieben von der „Super‑Hybrid‑DM‑i“‑Technologie, die Reichweiten von bis zu 210 Kilometer rein elektrisch oder bis zu 950 Kilometer mit vollem Benzintank und vollständig geladener Batterie ermöglichen soll.

Damit eigne sich der D9 gleichermaßen als Familienbegleiter im urbanen Umfeld wie auch als repräsentatives Business‑Fahrzeug für Langstreckenreisen, wirbt die zum chinesischen Stromer-Riesen BYD gehörende Premiummarke. „Edle Materialien im Innenraum und eine flexible Siebensitz‑Konfiguration mit großzügigem Gepäckraum treffen auf eine Vielzahl herausragender Technologien – darunter ein Devialet‑Soundsystem sowie ‚Zero‑Gravity‘-Sitze in der zweiten Reihe, die erstklassigen Komfort bieten.“

Das teilelektrische Fahrzeug bietet Platz für sieben 1,80 Meter große Erwachsene, zusammen mit sieben 20-Zoll-Handgepäckkoffern und sieben Business-Rucksäcken. Das 1,1 Quadratmeter große Panorama-Glasdach mit elektrischer Sonnenblende und 99 Prozent UV-Schutz lässt Tageslicht in den Innenraum. Im vorderen Bereich profitieren die beiden Insassen von einer Sitzheizung und -belüftung, sowie einer Zehn-Punkt-Massagefunktion und einer achtfachen elektrischen Verstellung. Für Komfort im Winter sorgt ein beheizbares Lenkrad.

„Die mittleren Plätze bieten ein First-Class-Reisegefühl dank der bequemsten Sitze, die in einem MPV zu finden sind“, heißt es. Die „Air Spa Zero Gravity“-Sitze verfügen über eine 14-fach elektrische Verstellung und eine 16-Punkt-Massagefunktion. Sie lassen sich zudem um bis zu 152 Grad zurücklehnen. Der D9 sei darauf ausgelegt, allen Passagieren erstklassigen Komfort zu bieten, erklärt der Hersteller. So verfügten auch die Sitze der dritten Reihe über eine Heizung und Belüftung sowie eine vierfache elektrische Verstellung.

Vier Konfigurationen für den Innenraum

Der Innenraum lässt sich in vier Konfigurationen nutzen. Im „Komfortmodus für vier Insassen“ werden die Sitze der zweiten und dritten Reihe in ihre hinterste Position gefahren, wodurch der Platz für vier Passagiere maximiert wird. Im „Komfortmodus bei voller Besetzung“ befinden sich die Sitze der dritten Reihe in ihrer hintersten Position, was den Komfort für sieben Passagiere maximiert, wenn weniger Gepäckraum benötigt wird. In dieser Anordnung stehen noch 430 Liter Stauraum zur Verfügung.

Der D9 bietet im „Vollbesatzungsmodus“ Platz für sieben Personen und Gepäck. Dabei werden die Sitze der dritten, zweiten und Beifahrerseite so verstellt, dass das Kofferraumvolumen auf 570 Liter wächst. Sind die Sitze der dritten Reihe umgeklappt, können die Sitze der zweiten Reihe weit nach vorn geschoben und der Beifahrersitz passend eingestellt werden. So wächst das Ladevolumen auf 2310 Liter.

Unabhängig davon, welche Sitzanordnung gewählt wird, ist der Zugang zum Innenraum über die beiden Schiebetüren möglich. Diese werden elektrisch betätigt und verfügen über einen Soft-Close-Mechanismus für mehr Komfort sowie eine Einklemmschutzverzögerung. Sie lassen sich ebenso wie die elektrisch betätigte Heckklappe per Fußsteuerung bedienen.

Vorne befindet sich ein 15,6-Zoll-Infotainment-Touchscreen in der Mitte, flankiert von einem 10,25-Zoll-Digital-Kombiinstrument auf der Fahrerseite und einem 10,25-Zoll-Touchscreen für den Beifahrer auf der anderen. Das System basiert auf der DiLink-Software von Denza, ist kompatibel mit Over-the-Air-Updates und verfügt über integriertes Google- sowie Apple CarPlay-Funktionen. In den Armlehnen der Sitze der zweiten Reihe befinden sich zwei weitere LCD-Bildschirme, über die die Insassen Inhalte und Unterhaltungsangebote individuell anpassen können. Die Sitze der zweiten Reihe können zudem mit eigenen 12,8-Zoll-Multimedia-Bildschirmen ausgestattet werden, die an den Rückenlehnen der Vordersitze platziert sind.

Zum Aufladen von Geräten gibt es vier 50-Watt-Ladepads für Smartphones (zwei vorne, zwei in der zweiten Reihe), fünf USB-Typ-C-Anschlüsse (einer vorne, zwei in der zweiten Reihe, zwei in der dritten Reihe) und einen weiteren USB-Typ-A-Anschluss vorne. Klapptische an den Rückenlehnen der Vordersitze verwandeln die zweite Sitzreihe im Handumdrehen in einen Essbereich oder ein mobiles Büro. Der Raum zwischen den Vordersitzen wird für einen Kühlschrank genutzt. Mit einem Fassungsvermögen von sieben Litern kann er Lebensmittel auf Temperaturen zwischen -6 °C und 6 °C kühlen sowie auf Temperaturen zwischen 35 °C und 50 °C erwärmen.

„Das hochwertigste Audiosystem, das jemals in einem MPV verfügbar war“

„Der D9 verfügt außerdem über das hochwertigste Audiosystem, das jemals in einem MPV verfügbar war – aufgrund der bahnbrechenden Partnerschaft von Denza mit dem französischen Soundspezialisten Devialet“, werben die Chinesen. „Das System liefert einen Klang in Theaterqualität: Es verfügt über 16 Lautsprecher und wurde speziell abgestimmt, um klare, saubere Höhen und Mitten sowie kraftvolle Bässe zu liefern – für ein immersives Klangerlebnis, das Unterhaltung emotionaler denn je macht.“ Über sechs individuell ansteuerbare Audiozonen im Innenraum habe jeder Mitfahrer Zugriff auf über 200 Sprachbefehle.

Wie alle Denza-Modelle in Europa verfügt auch der D9 über die neueste „Flash Charging“-Technologie von BYD. Beim D9 DM-i kann die 58,5-kWh-Fahrbatterie mit bis zu 559 kW aufgeladen werden. Das Aufladen von 10 auf 70 Prozent soll fünf Minuten dauern, das Aufladen von 10 auf 97 Prozent neun Minuten. „Und selbst bei -30 °C, einer extremen Kälte, die normalerweise zu einem deutlichen Rückgang der Ladegeschwindigkeit führt, kann die Blade-Batterie des D9 DM-i in nur zwölf Minuten von 20 auf 97 Prozent aufgeladen werden“, unterstreichen die Ingenieure.

Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner des D9 DM-i leistet 88 kW (120 PS) und fungiert in erster Linie als Generator für die Batterie und die beiden Elektromotoren. Eine E-Maschine an der Vorderachse mit 170 kW (231 PS) und eine an der Hinterachse mit 45 kW (61 PS) ermöglichen den Allradantrieb. Die Gesamtsystemleistung beträgt 260 kW (353 PS), damit geht es in 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 180.

EV-Modus und Hybrid-HEV-Modus

Die Bezeichnung „DM-i AWD“ des Hybrids steht für „Dual Mode Intelligent and All-Wheel Drive.“ Sie beschreibt die Konfiguration, die drei Elektromotoren (zwei Antriebsmotoren, einen Generatormotor), einen Benzinmotor und eine ständige Steuerung durch Leistungssteuergeräte umfasst. Es gibt zwei Modi: den elektrischen EV-Modus und den Hybrid-HEV-Modus.

Im EV-Modus fährt das Auto wie ein reines Elektrofahrzeug und wird vollständig mit Batteriestrom betrieben. Es nutzt ausschließlich die elektrischen Antriebsmotoren, die zudem Energie zurückgewinnen können, die sonst beim Bremsen verloren ginge, um die Batterie wieder aufzuladen. Wenn der Fahrer den HEV- oder Hybridmodus wählt, oder das Fahrzeug diesen aufgrund einer entladenen Batterie selbst aktiviert, übernehmen die Systeme die Steuerung und wechseln je nach Faktoren wie Ladezustand und Fahrsituation zwischen fünf Konfigurationen. Dazu kann gehören, dass der Generatormotor genutzt wird, um die Leistung der Antriebsmotoren weiter zu steigern und die Performance zu maximieren, oder dass in seltenen Fällen der Benzinmotor die Antriebsmotoren unterstützt, um die Räder anzutreiben.

„Die Fahrwerkskonfiguration des D9 ist auf eine ausgereifte Fahrdynamik und ein unglaubliches Maß an Komfort ausgelegt“, so Denza. Sie umfasst eine MacPherson-Federung vorn und eine Mehrlenkerachse hinten sowie die intelligente Dämpfung DiSus-C. Diese entkoppelt die Druck- und Zugstufendämpfung und soll für ein angenehmes Fahrerlebnis sorgen. Bei schlechter Straßenoberfläche kann DiSus-C die Dämpfung weicher stellen, um das Fahrverhalten anpassungsfähiger zu machen und den Komfort zu bewahren. Bei guter Straßenoberfläche und wenn der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in eine Kurve einfährt, kann die Dämpfung straffer gestellt werden, um die Wankneigung zu reduzieren. DiSus-C passt diese Parameter in Echtzeit an.