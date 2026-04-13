März 2026: Elektroförderung schlägt laut Analysten spürbar an

Der deutsche Pkw-Markt legte im März 2026 deutlich zu und übertraf das Wachstum des Vormonats klar. Nach einem Plus von 4 Prozent im Februar stiegen die Neuzulassungen im März um 16,0 Prozent auf insgesamt 294.147 Fahrzeuge. Als zentraler Treiber gilt für den Marktbeobachter DataForce die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie genannt, die erstmals Wirkung gezeigt habe.

Gleichzeitig relativiert ein Blick auf den sogenannten SAAR-Wert Hochgerechnet würde der Markt bei konstantem März-Niveau in diesem Jahr lediglich 2,87 Millionen Pkw erreichen. Zudem wird darauf verwiesen, dass der Vergleich durch einen schwachen März des Vorjahres sowie 1,4 zusätzliche Arbeitstage beeinflusst ist.

Das Wachstum von über 40.000 zusätzlichen Pkw wurde vor allem von zwei Kanälen getragen. Der Privatmarkt verzeichnete einen Anstieg von 22,2 Prozent, während Autovermieter ihre Zulassungen um 38,1 Prozent steigerten. Auch die übrigen Marktsegmente entwickelten sich positiv: Flotten legten um 8,6 Prozent zu, der Autohandel um 2,6 Prozent und der Fahrzeugbau um 14,6 Prozent, wenngleich letztere im Volumenvergleich geringere Zugewinne erzielten.

Im Privatmarkt zeigte sich der Effekt der Förderung besonders deutlich bei Elektroautos. Die Zahl der Neuzulassungen verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr von knapp 14.000 auf rund 31.500 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 123 Prozent entspricht. Insgesamt war der März damit der drittstärkste Monat für E-Autos in Deutschland. Plug-in-Hybride konnten hingegen nicht profitieren: Trotz Förderung gingen ihre Zulassungen im Privatsegment um 4 Prozent zurück.

Parallel dazu entwickelten sich Verbrenner stabil, insbesondere im Vermieterkanal. Während Privatkunden und Flotten verstärkt batterieelektrische Fahrzeuge nachfragten, bauten Autovermieter ihre Bestände an Benzinern und Dieselfahrzeugen aus. Diese legten in diesem Segment um fast 6000 Einheiten zu und erreichten einen Anteil von 80 Prozent an den Vermieter-Zulassungen.

Auch der Markt für Transporter und Pkw-Utilities wuchs, allerdings moderater um 4 Prozent. Treiber waren vor allem steigende Elektrozulassungen, die um nahezu 50 Prozent zunahmen. Anders als im Pkw-Markt ging das Wachstum hier primär auf Autovermieter und den Fahrzeughandel zurück, die um 21 beziehungsweise 7 Prozent zulegten. Der Privatmarkt blieb mit einem Plus von 3 Prozent zurückhaltend, während Flotten und Fahrzeugbau jeweils nur um 1 Prozent wuchsen.

„Im Pkw-Privatmarkt ging es deutlich bergauf – vor allem durch die neue E-Auto Förderung“, so die DataForce-Analysten. „Dennoch lief der März eher schwach, wenn man etwas hinter die Kulissen blickt. Privatleute und Flotten fragen deutlich mehr E-Autos nach, währenddessen die Verbrenner gerne von den Vermietern abgenommen werden.“