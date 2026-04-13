Experte: Warum gebrauchte Elektroautos so stark an Wert verlieren

Der große Wertverlust von Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt stellt ein zentrales Hindernis für die Verbreitung der Fahrzeuge dar. Simon Schnurrer, Partner der Unternehmensberatung Oliver Wyman, sagt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), dass die Preise von E-Pkw auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht wie die von Verbrennerfahrzeugen behandelt werden sollten. Weiterführend sei der Vergleich mit dem iPhone.

„E-Autos oder Mobiltelefone verlieren an Wert eher durch technischen Fortschritt, nicht durch die Nutzung“, erklärt der Berater. Verbraucher ersetzten ihre Geräte oft nicht wegen Abnutzung, sondern weil die neuen Modelle verbesserte Funktionen wie neue Kameras und Prozessoren bieten. Eine vergleichbare Entwicklung sei bei Elektroautos zu beobachten, bei denen die Reichweiten, Ladegeschwindigkeiten und Batteriekapazitäten kontinuierlich steigen.

Beim Kompaktwagen VW ID.3 etwa lag die Reichweite anfangs bei rund 400 Kilometern, neuere Ausführungen schaffen mehr als 550 Kilometer. Neben den Batteriekapazitäten und damit den Reichweiten haben sich auch die Ladegeschwindigkeiten verbessert. Dies führt dazu, dass Elektroautos auf dem Gebrauchtwagenmarkt schneller an Wert verlieren als herkömmliche Verbrenner, die von stabiler Nachfrage und ausgereifter, bekannter Technik profitieren.

Schnurrer hebt hervor, dass Käufer von Elektroautos vor der Befürchtung stehen, dass ihre Fahrzeuge in wenigen Jahren technologisch veraltet sein könnten. Dies liege daran, dass sich die Technik der Stromer schneller entwickelt als die der Verbrenner. Klassische Probleme wie Rost, die früher Autos veraltet machten, spielten bei Pkw mit E-Antrieb eine geringere Rolle. Vielmehr seien es die elektronischen Steuerzentralen und die Software, die schneller veralten.

„Schneller Wertverlust bei Mobiltelefonen akzeptiert, bei Autos nicht“

Die Marktpreise für Elektroautos reagieren schnell auf neue Modelle und Fahrzeuge verlieren rasch an Wert, was bei Verbrennern weniger ausgeprägt ist. „Schneller Wertverlust ist bei den Mobiltelefonen akzeptiert, bei Autos nicht“, so Schnurrer. Dies hänge auch damit zusammen, dass Verbraucher bei Autos eine längere Lebensdauer erwarten, während sie bei Mobiltelefonen eine schnellere Erneuerung in Kauf nehmen. Der Wertverlust bei Mobiltelefonen sei zudem relativ überschaubar, während er bei Autos viel höher ausfalle.

Die Bundesregierung könnte die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie auch auf gebrauchte Modelle ausweiten. Schnurrer sieht in dieser möglichen Maßnahme sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein Bonus für gebrauchte E-Autos würde die Nachfrage und Preise stützen und könnte den Wertverlust für neuere Modelle verringern, was zu niedrigeren Leasingraten führen könnte. Allerdings würde sich die Nachfrage nach Neuwagen verringern, was im Widerspruch zu den Zielen der Autohersteller stünde, Neuwagen zu verkaufen.

Bisher ist die E-Auto-Prämie der Bundesregierung nur für Neuwagen erhältlich, was für Besitzer von gebrauchten E-Autos zu einem zusätzlichen Wertverlust führt. Dieser Mechanismus ist laut Schnurrer eine Form der „Umverteilung“ von Vorteilen zugunsten der Neuwagenkäufer. Langfristig könnte ein Bonus für Neuwagen später zu einer größeren Zurückhaltung der Käufer führen. Zugleich bedeute der zusätzliche Wertverlust für den bestehenden Fuhrpark an Elektroautos die Chance auf einen günstigeren Einstieg für Gebrauchtwagenkäufer. Der weitere Wertverlust von gebrauchten Elektroautos falle dann geringer aus, was in der Theorie niedrigere Raten für Gebrauchtwagenleasing bedeute. Allerdings werde das Gebrauchtwagenleasing für Elektroautos aufgrund der unvorhersehbaren und damit riskanteren Preisentwicklung eher selten angeboten.

Für Autofahrer, die mit älterer Batterietechnik oder begrenzter Ladeleistung zufrieden seien, werde jedenfalls der Einstieg in die Elektrowelt günstiger, so Experte Schnurrer. Nach der Analyse von Oliver Wyman hängt dabei wiederum viel davon ab, wie die Herstellergarantien für Elektroautos ausgestaltet seien, etwa für die Haltbarkeit von Batterien.