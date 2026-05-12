Europas E-Fahrzeug-Investitionen nähern sich 200 Milliarden Euro

Staaten im Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz haben viele Milliarden Euro für ihr Elektrofahrzeug-Ökosystem zugesagt. Das geht aus Daten der Forschungsgruppe New Automotive hervor, von denen die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Genannt wird ein Volumen von 200 Milliarden Euro, entsprechend 235 Milliarden Dollar.
Die Zusagen verteilen sich auf mehrere Bereiche. Auf die Batterielieferkette entfallen 109 Milliarden Euro. Für die Elektrofahrzeug-Fertigung sind 60 Milliarden Euro vorgesehen. Für öffentliche Ladenetze werden zwischen 23 und 46 Milliarden Euro genannt. Mehr als eine Million öffentliche Ladepunkte sind bereits installiert.
„Europa produziert inzwischen Batterien für etwa jedes dritte im Inland verkaufte Elektrofahrzeug“, erklärt New Automotive. Angekündigte Kapazitäten könnten den künftigen Bedarf decken, wenn sie vollständig genutzt würden.
Deutschland steht für fast ein Viertel der Investitionen in der beleuchteten Region. Damit ist das Land nach Angaben der Marktexperten der größte nationale Knoten im europäischen E-Fahrzeug-Sektor. Deutschland verankere sowohl die inländische Produktion als auch weitere europäische Wertschöpfungsketten.
Die Kampagnengruppe E-Mobility Europe erklärte, die Investitionen unterstützten bereits mehr als 150.000 Arbeitsplätze. Weitere 300.000 Jobs seien möglich, wenn alle angekündigten Projekte umgesetzt würden. Analysten und Ökonomen erklärten, Europa brauche weiterhin Subventionen, Schutz und stabilere Energiekosten, um global konkurrieren zu können.
Rico Luman, Senior Economist bei ING Research, sagte, Europas Autoproduktion sei stets überwiegend auf wenige große Länder konzentriert gewesen. Laut Analysten haben die Investitionen trotz schwächerer Regulierung angehalten. Als Faktoren wurden steigende Ölpreise und ein wachsendes Angebot elektrischer Modelle genannt.
Die Europäische Kommission stellte im Dezember einen Plan vor, das faktische EU-Verbot neuer Verbrennerautos ab 2035 fallen zu lassen. Dies geschah nach Druck der europäischen Autoindustrie.
Kommentare
Jörg2 meint
Es gibt eine Studie, die in Europa die Frage an Autokäufer gestellt hat, Autos aus welchem Land sie meiden würden und hat dies nach Verbrennerautos und E-Autos gesplittet.
Verbrenner:
Deutschland hat hierbei den niedrigsten Wert (sprich: positives Image).
China schneidet am schlechtesten ab (sprich: schlechtes Image).
BEV, hier umgekehrt:
Hoher Wert für Deutschland (sprich: nicht nochmal ein deutsches BEV)
Niedriger Wert für China (sprich: kann ich mir erneut vorstellen)
Ursache, bezogen auf Autos aus Deutschland:
Hohe Markenerwartung wird bei den BEV enttäuscht (s. z.B. ID-Serie). Der Technologie wird nicht getraut.
Aktuelle Gegenreaktion (und hier schließt sich der Kreis zum Artikel):
Es muss vermehrt investiert werden um den Rückstand in Europa aufzuholen.
Auf den chinesischen Markt bezogen:
Europäische Hersteller werden als Verbrennerhersteller verortet. Die Elterngeneration hat soetwas gekauft. Die bisherigen BEV europäischer Hersteller erfüllen nicht die Ansprüche der jungen Käufer an Qualität und Technologie, sie sind weit weg vom autonomen fahren. In China ist „autonomes Fahren“ ein wichtiger Kaufgrund (s. auch die Tests europäischer Hersteller auf diesem Markt oder die Zusammenarbeit mit chinesischen Anbietern).
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass, trotz hoher Investitionen, die angestammten europäischen Hersteller auf dem Weltmarkt nicht auf die chinesischen Hersteller aufschließen können. Grund: Die Investionen werden begleitet durch Kosteneinsparungen am Produkt. Das vergrößert die Schere im Bereich Qualität und Technologie zwischen den alten Herstellern und den neuen Herstellern. Dies wiederrum verringert die „kaufe ich wieder“-Käufergruppe der alten Hersteller.
Matthias meint
„Auf die Batterielieferkette entfallen 109 Milliarden Euro.“ Stolze Summe dafür dass koreanische und chinesische Firmen, evtl. irgendwann auch eine amerikanische, in Europa Zellen produzieren die dann zu Akkupacks verarbeitet werden. Die Lithiumionenakkuzellproduktion in Deutschland, von LiTec für den Smart der Jahre 2012 bis 2015, wurde von Daimler im Keim und in Dieselabgasen erstickt, während Porsche jüngst einen schüchternen Anlauf aufgab. Northvolt in Schweden scheiterte an einer galoppierenden Wokeness die „Mitarbeiter*innen“ aus 100 Ländern haben wollte, aber offenbar zu wenig Zellproduktionsfachleute aus den zwei bis drei ostasiatischen Ländern die es können.
Kleine Rechnung: will man die 250 Millionen Personenkraftwagen in der EU durch BEV mit bescheidenen 50 kWh ersetzen so benötigt man 12500 GWh und ca. 1 TWh im Jahr, also enorme Quantität die selbstredend auch in Sachen Qualität und Preis auf Weltmarktniveau mithalten können muss. Es ist absehbar wie dieser Hase im Sande verlaufen wird. Wenn ich geschäftstüchtig wäre würde ich mich irgendwie als EU-Subventionsempfänger gesundstoßen wollen. Es wird darauf hinauslaufen dass man Chinesen auf Dauer für Akkus bezahlt so wie man Araber, Russen usw. über Jahrzehnte für Öl bezahlt hat und es weiterhin tun wird.