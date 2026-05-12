Europas E-Fahrzeug-Investitionen nähern sich 200 Milliarden Euro

Staaten im Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz haben viele Milliarden Euro für ihr Elektrofahrzeug-Ökosystem zugesagt. Das geht aus Daten der Forschungsgruppe New Automotive hervor, von denen die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Genannt wird ein Volumen von 200 Milliarden Euro, entsprechend 235 Milliarden Dollar.

Die Zusagen verteilen sich auf mehrere Bereiche. Auf die Batterielieferkette entfallen 109 Milliarden Euro. Für die Elektrofahrzeug-Fertigung sind 60 Milliarden Euro vorgesehen. Für öffentliche Ladenetze werden zwischen 23 und 46 Milliarden Euro genannt. Mehr als eine Million öffentliche Ladepunkte sind bereits installiert.

„Europa produziert inzwischen Batterien für etwa jedes dritte im Inland verkaufte Elektrofahrzeug“, erklärt New Automotive. Angekündigte Kapazitäten könnten den künftigen Bedarf decken, wenn sie vollständig genutzt würden.

Deutschland steht für fast ein Viertel der Investitionen in der beleuchteten Region. Damit ist das Land nach Angaben der Marktexperten der größte nationale Knoten im europäischen E-Fahrzeug-Sektor. Deutschland verankere sowohl die inländische Produktion als auch weitere europäische Wertschöpfungsketten.

Die Kampagnengruppe E-Mobility Europe erklärte, die Investitionen unterstützten bereits mehr als 150.000 Arbeitsplätze. Weitere 300.000 Jobs seien möglich, wenn alle angekündigten Projekte umgesetzt würden. Analysten und Ökonomen erklärten, Europa brauche weiterhin Subventionen, Schutz und stabilere Energiekosten, um global konkurrieren zu können.

Rico Luman, Senior Economist bei ING Research, sagte, Europas Autoproduktion sei stets überwiegend auf wenige große Länder konzentriert gewesen. Laut Analysten haben die Investitionen trotz schwächerer Regulierung angehalten. Als Faktoren wurden steigende Ölpreise und ein wachsendes Angebot elektrischer Modelle genannt.

Die Europäische Kommission stellte im Dezember einen Plan vor, das faktische EU-Verbot neuer Verbrennerautos ab 2035 fallen zu lassen. Dies geschah nach Druck der europäischen Autoindustrie.