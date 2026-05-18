Plug-in-Verkäufe weltweit April 2026: -0,2 Prozent gegenüber Vorjahr

Im April wurden weltweit 1,6 Millionen Elektrofahrzeuge (reine Stromer und Plug-in-Hybride) verkauft, berichten die Analysten von Benchmark Mineral Intelligence. Seit Jahresbeginn summierten sich die Verkäufe auf 5,6 Millionen Einheiten. Gegenüber April 2025 stiegen die Verkäufe um 6 Prozent, gegenüber März 2026 gingen sie um 9 Prozent zurück.

Charles Lester von Benchmark Mineral Intelligence erklärt, das Wachstum habe sich nach dem Anstieg im März abgeschwächt. Die Verkäufe seit Jahresbeginn lägen geringfügig unter dem Niveau von 2025. Wachstum in Europa und im Rest der Welt stehe Schwäche in China und Nordamerika gegenüber.

Europa bleibt laut der Auswertung der wichtigste Wachstumsmotor: Im April 2026 stiegen die Verkäufe dort um 27 Prozent auf etwas mehr als 400.000 Einheiten. Seit Jahresbeginn legten Frankreich und Deutschland um 36 beziehungsweise 33 Prozent zu. In Italien haben sich die E-Fahrzeug-Verkäufe nahezu verdoppelt. Unterstützt wurde dies durch staatliche Subventionen. Ein erheblicher Anteil entfiel auf chinesische Hersteller.

Die europäische Nachfrage wurde laut der Analyse weiter durch steigende Benzinpreise infolge des Konflikts im Nahen Osten gestützt. Im Januar und Februar 2026 lag das Wachstum bei 19 Prozent. Im März und April beschleunigte es sich auf 30 Prozent. Der Anteil in China gebauter Elektrofahrzeuge nahm in Europa zu. 2025 wurden 19 Prozent der verkauften E-Fahrzeuge in der Volksrepublik produziert. 2026 waren es bislang 22 Prozent, mit weiterem monatlichem Anstieg. Seit Jahresbeginn wurden 1,6 Millionen E-Fahrzeuge abgesetzt, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In Nordamerika gingen die Elektrofahrzeug-Verkäufe in den USA und Kanada seit Jahresbeginn um 25 Prozent auf 450.000 Einheiten zurück. Mexiko wuchs dagegen um nahezu 50 Prozent, vor allem durch chinesische Modelle. Ende 2025 waren viele Elektrofahrzeuge aus China vor der Einführung eines 50-Prozent-Importzolls nach Mexiko exportiert worden.

Der E-Fahrzeug-Markt in China lag seit Jahresbeginn 17 Prozent im Minus (2,8 Mio.). Der Rückgang konzentrierte sich stark auf kleinere Fahrzeugsegmente, die von Subventionsanpassungen zu Jahresbeginn betroffen waren. Gleichzeitig stiegen die Exporte aus der Volksrepublik deutlich: Im April 2026 exportierte das Land mehr als 400.000 E-Fahrzeuge. In den ersten vier Monaten 2026 waren es fast 1,4 Millionen Einheiten. Das war mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2025.

Im Rest der Welt wurden seit Jahresbeginn 840.000 E-Fahrzeuge verkauft. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahrszeitraum einem Plus von 89 Prozent.