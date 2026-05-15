CATL fährt Großserienbau von Batteriemodulen in Ungarn hoch

Der chinesische Batterie-Riese CATL hat in einem neu errichteten Gebäude im ungarischen Debrecen die Montage von Batteriemodulen aufgenommen. In Kürze soll die Testproduktion von Batteriezellen in der neuen Fabrik starten.
Das Unternehmen hatte den Bau der Batteriefabrik in Debrecen im August 2022 angekündigt. Dort sollen sowohl Batteriezellen als auch Batteriemodule für europäische Autohersteller entstehen. CATL hat ein Investitionsvolumen von 7,34 Milliarden Euro verteilt über verschiedene Ausbaustufen hinweg bekannt gegeben. Als erster Kunde wurde Mercedes-Benz genannt. Ein weiterer Kunde soll laut dem Portal Electrive BMW sein, das ebenfalls ein neues Werk in Debrecen errichtet hat und dort den vollelektrischen iX3 baut.
Der Standort in Debrecen ist die zweite Akkufabrik von CATL in Europa nach dem Werk in Arnstadt bei Erfurt. Mit dem nun erreichten Zwischenziel werden in einer neu errichteten Halle Batteriemodule mit einer Jahreskapazität von 5 GWh gefertigt. Die einzelnen Akkus kommen aus anderen CATL-Fabriken, bis auch die Zellproduktion in Debrecen angelaufen ist. Laut dem Unternehmen ist der Bau der Akkufabrik mit einer geplanten Jahreskapazität von zunächst 40 GWh beendet und auch die Produktionsanlagen sind bereits errichtet. Sobald die ausstehenden Genehmigungen vorliegen, soll die Testproduktion der Batteriezellen beginnen.
Damit liegt CATL hinter seinem Zeitplan: Noch im Dezember hatte man den Start der Serienproduktion in Debrecen für März oder April anvisiert. „Da es vom Start der nun angestrebten Testproduktion noch Wochen wenn nicht Monate dauern dürfte, bis die Serienproduktion starten kann, dürfte das Vorhaben also mittlerweile mehrere Monate hinter dem Zeitplan liegen“, so Electrive. In einer späteren Ausbaustufe wolle CATL die Zellfabrik auf 100 GWh erweitern.
Bereits seit Herbst 2024 fertigt CATL in einer angemieteten Halle in Debrecen auf zwei Linien Batteriemodule. Dort wurden schon 240.000 Module hergestellt, die Electrive zufolge rund 60.000 E-Autos mit Strom versorgen können.
Kommentare
M3P_2024 meint
Das heisst also die ersten GLC EQs und iX3s (und bis auf weiteres) fahren mit Zellen aus chinesischer Produktion. Aber das will ja niemand so genau sagen.
M. meint
Zumindest der iX3 fährt damit mit Zellen nach eigener Spezifikation.
CATL ist einer der Auftragsfertiger.
Die bauen auch noch ne Zellenfertigung in Europa auf.
Das wollte nun aber niemand sagen.
Thomas Claus meint
Oder sie kommen aus Erfurt. Dort hat catl ja auch schon ein Werk.
David meint
Bei Tesla wird ja die halbe Modellpalette komplett in China gebaut. Und insgesamt wäre es nicht so ungewöhnlich, wenn Elektrofahrzeuge mit chinesischen Zellen fahren. Da hilft ein Blick auf den Marktanteile. Ob es in diesem Fall so ist, weiß man allerdings nicht. Zumindest bei BMW besteht ja auch die Möglichkeit, dass die eigene Pilot Anlage eine gewisse Anzahl Zellen liefert. Den BMWs Ansatz ist es ja, die Zellentwicklung bis zur Produktion zu beherrschen.
MK meint
@M3P_2024:
So wie fast alle eAutos der Welt. VW ist aktuell so ziemlich das einzige westliche Unternehmen, dass noch wirklich an komplett eigenentwickelten und -hergestellten Akkus arbeitet…und auch da kauft man sich Know How von der chinesischen Firma Gotion ein.