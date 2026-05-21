Kia EV1: Kleinstes Elektroauto der Marke soll 2028 starten

Das erwartete kleine Kia-Elektroauto EV1 wird laut einem Bericht im Jahr 2028 auf den Markt kommen. Es soll mit einem voraussichtlichen Preis von etwa über 20.000 Euro an den Start gehen, schreibt Auto Express. Das Modell erhält zudem ein Geschwistermodell von Hyundai, vermutlich namens Ioniq 1.

Kia und Hyundai, beide Teil der Hyundai Motor Group, arbeiten dem Bericht zufolge an einer speziellen Architektur, die die neuen Einstiegs-Elektroautos der beiden südkoreanischen Marken ermöglichen soll. Executive Vice President Ted Lee erklärte gegenüber Auto Express, dass der EV1 mit seinem Startpreis von etwa 20.000 bis 22.000 Euro wettbewerbsfähig sein werde, sowohl gegenüber Elektro- als auch Benzinfahrzeugen.

Der EV1 soll zwar das kleinste und günstigste E-Auto von Kia sein. Lee betonte jedoch, dass die Baureihe dabei nicht in Qualität, Dynamik oder futuristischem Design Kompromisse eingehen werde. Tatsächlich werde sie die neueste Technologie der Marke nutzen und ihr erstes softwaredefiniertes Fahrzeug sein.

Der EV1 wird nach den Informationen von Auto Express eine sportlichere Designrichtung als der schon verfügbare kompakte EV2 verfolgen und nicht ausgehend vom Verbrenner-Kleinstwagen Picanto entworfen. Als ein neues Modell der E-Auto-Reihe „EV“ werde es wie seine Geschwister eine frische Identität zeigen. Der EV1 soll auf den globalen Markt zielen, aber Europa im Fokus haben. Er könnte laut dem Bericht in Slowenien gebaut werden, möglicherweise im gleichen Werk wie der EV2.

Kia-Manager Jochen Paesen betonte gegenüber Auto Express, man nutze die Erfahrungen mit bestehenden Modellen zur Verbesserung zukünftiger Designs. Dabei gehe es auch darum, digitale Systeme stärker und besser zu machen und ihre Zukunftsfähigkeit sicherzustellen.

Kia plant, für jedes seiner E-Autos eine besonders sportliche GT-Version. Ein entsprechender EV1 wird dem Bericht zufolge wohl kein Allradsystem erhalten, sondern nur eine moderate Leistungssteigerung des Frontantriebs.