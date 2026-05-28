HUK-E-Barometer: Staatliche Kaufprämie pusht Umstieg auf Elektroautos

Durch eine sprunghafte Zunahme im Monat März sind im ersten Quartal 2026 so viele Deutsche privat von einem Verbrennermotor auf ein Elektroauto gewechselt wie nie zuvor. Dies ergibt das aktuelle „HUK-E-Barometer“, das diese Umstiegshäufigkeit in Deutschland seit 2020 misst.

So war ein Umstieg bei 7,5 Prozent aller Fahrzeugwechsel im 1. Quartal der Fall (Vor-Quartal 6,3 %). Gegenüber dem Gesamtjahr 2025 bedeutet das eine Zunahme um mehr als ein Drittel. Noch klarer wird der Sprung beim Blick auf den Monat März: Hier lag die Umstiegsquote um mehr als 60 Prozent höher als die im Gesamtjahr 2025 (8,9 % zu 5,5 %). Bei jungen Autofahrern unter 40 Jahren schnellten die Umstiege sogar auf fast das Doppelte nach oben (4,0 zu 7,8 %).

„Staatliche Förderung zeigt deutliche Effekte“

Bei der Ursachensuche für den starken Anstieg liefert die im HUK-Barometer enthaltene bundesweite Repräsentativ-Befragung Hinweise. So gab bei der Befragung im 1. Quartal 2026 rund jeder fünfte Bundesbürger mit Führerschein an (18 %), dass die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie direkte Auswirkungen auf ihn habe: 11 Prozent wollten dadurch jetzt „erstmals überhaupt über die Anschaffung eines reinen Elektroautos nachdenken“. Und sieben Prozent wollten „eine geplante Anschaffung durch die neue Förderung jetzt wahrscheinlich vorziehen“.

Preissensiblere Kunden, auf die die neue E-Förderung besonders zielt, reagieren um ein Vielfaches stärker. So stößt etwa bei jüngeren Autofahrern unter 40 Jahren die neue Förderung fast dreimal so häufig auf eine positive Resonanz wie bei älteren Autofahrern (31 zu 12 %). Und auch Eltern minderjähriger Kinder äußern sich deutlich häufiger positiv (32 zu 14 % ohne minderjährige Kinder). Im Ergebnis wird in beiden Gruppen jetzt auch dreimal häufiger geplant, „ein reines E-Auto wahrscheinlich früher als bisher geplant anzuschaffen“ als in ihren Referenzgruppen.

Mit Rekordwerten bei den tatsächlich auch erfolgten Umstiegen auf reine Stromer im März 2026 kann das HUK-E-Barometer diese Befragungsergebnisse bereits bestätigen. So erhöhten sich die Umstiege der unter 40-jährigen Autofahrer auf E-Autos im Monat März um 95 Prozent gegenüber dem Gesamtjahr 2025. Auch etwa bei allen, die zur Miete wohnen, betrug das Plus 86 Prozent. Und bei 75 Prozent lag der Zuwachs unter denjenigen, die weder über Garage noch Carport zur Autounterbringung verfügen. Zugleich zeigt sich, dass bei Umstiegen von Verbrenner-Autos auf rein elektrische Neuwagen preisgünstigere Autos tendenziell besonders profitieren konnten, insbesondere auch von ausländischen Herstellern.

„Die an Einkommenshöhen und Kinderzahl gekoppelte neue staatliche Förderung für Elektroautos zeigt offenkundig Wirkung in den Zielgruppen. Viel spricht daher dafür, dass eine Ausdehnung der Förderung auch auf gebrauchte E-Autos den Trend noch deutlich verstärken könnte, weil niedrigere Anschaffungskosten ein entscheidender Hebel im E-Automarkt sind“, so Jörg Rheinländer, im Vorstand der HUK-Coburg zuständig für die Kfz-Versicherung.

„Gebrauchte E-Autos als Gamechanger“

Gebrauchte Autos werden in Deutschland traditionell um ein Mehrfaches häufiger angeschafft als Neuwagen. Durch die aber erst kurze Historie von E-Autos und dem erst anwachsenden Angebot an E-Gebrauchtwagen wurde hier erst 2024 ein erstmals etwa gleich großes Absatz-Verhältnis erreicht.

Offenbar ausgelöst durch die staatliche E-Förderung nur für Neuwagen zeigte sich zuletzt im März 2026 aber im HUK-E-Barometer, dass die Zulassungen von Neuwagen prozentual kräftiger zulegten als bei E-Gebrauchtwagen. Realistisch ist daher laut den Analysten die Prognose, dass der Gesamtabsatz an E-Autos, also Neu- plus Gebrauchtwagen, sich beschleunigt auch im Gesamtjahr 2026 fortsetzen wird. So böten insbesondere schnell verfügbare, gebrauchte Stromer die Möglichkeit, auf hohe Benzin- und Dieselpreise unmittelbar zu reagieren.

Wichtig für positive Resonanz auf die neue staatliche E-Auto-Förderung scheint zudem eine eigene Fahrerfahrung. So erklärten in der Repräsentativumfrage diejenigen Führerschein-Besitzer, die noch nie ein E-Auto selbst gefahren haben (das sind etwa 2/3 aller Autofahrer) nur zu 12 Prozent, dass sie aufgrund der neuen E-Förderung ihre eigenen Anschaffungspläne wahrscheinlich ändern wollen beziehungsweise die Förderung Auswirkungen auf sie hat. Unter denen aber, die einen Stromer schon selbst einmal gefahren haben, ohne einen eigenen zu besitzen, liegt die Quote fast doppelt so hoch (22 %). Und bei E-Auto-Besitzern beträgt sie sogar 53 Prozent.