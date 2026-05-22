Nissan gewährt „Bonus“ von 5000 Euro zusätzlich zu staatlicher E-Auto-Prämie

Seit wenigen Tagen ist der digitale Antrag für die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie online und der Zuschuss kann offiziell beantragt werden. Mit bis zu 6000 Euro werden Kauf, Leasing oder Finanzierungen eines reinen Stromers staatlich gefördert, wenn man die gesetzlich vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt.

Nissan nimmt die staatliche E-Auto-Förderung zum Anlass für eine zusätzliche Aktion. „Nissan Kundinnen und Kunden können aktuell gleich doppelt sparen – indem sie die E-Auto-Prämie mit dem Nissan Bonus kombinieren“, wirbt der japanische Anbieter. Zusammen mit dem maximalen Förderungsbetrag summiere sich der Nachlass damit je nach Modell, individueller Förderfähigkeit und Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen.

Konkret gewähren die Japaner 5000 „Bonus“. Er gilt für Privatkunden und für Kaufverträge, die bis zum 30.06.2026 abgeschlossen werden. Der Rabatt wird unabhängig von der Motorisierung für Verbrenner, Hybrid oder Elektrofahrzeuge sowie unabhängig von staatlichen Förderungen gewährt. „Neben attraktiven Leasing- und Finanzierungskonditionen bietet Nissan auch überzeugende Bar-Angebote für seine weiteren EV-Modelle an – die staatliche E-Auto-Förderung ist mit allen Angebotsarten kombinierbar“, heißt es.

Die neue staatliche Stromer-Förderung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 01.01.2026 neu zugelassen werden. Die Höhe der auch für bestimmte teilelektrische Fahrzeuge erhältlichen Subvention unterscheidet sich je nach Automodell, Einkommen und Familiengröße. Förderfähig sind sowohl der Kauf als auch das Leasing von Neuwagen. Maximal gibt es 6000 Euro Subvention.