Westfalen: „Bezahlbare Energie entscheidend für Marktdurchdringung neuer Technologien“

Beim SZ-Nachhaltigkeitsgipfel in München diskutierte Thomas Perkmann, Vorstandsvorsitzender der Westfalen-Gruppe, im Panel „Energiepreise – wer soll das bezahlen?“ mit Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, über Herausforderungen der Energiewende. Konsens bestand darin, dass die Energiewende klimafreundlich, wirtschaftlich tragfähig und für Industrie sowie Verbraucher dauerhaft bezahlbar bleiben müsse.

„Bezahlbare Energie ist entscheidend für die Marktdurchdringung neuer Technologien – und damit auch für die erfolgreiche Transformation von Unternehmen“, sagte Perkmann. Das von ihm geführte Unternehmen ist in Europa in sechs Ländern aktiv und beliefert deutschlandweit mehr als 60.000 Gewerbekunden mit Industriegasen, Kraftstoffen und Wärmelösungen. Westfalen mit Hauptsitz in Münster investiert seit einigen Jahren intensiv in zukunftsfähige Geschäftsfelder, vor allem in E-Mobilität und strombasierte Wärme.

„Mit unseren fossilen Wurzeln spüren wir die Verantwortung, ein künftiger Teil der Lösung sein. Wir investieren nicht mehr in fossile Energien, sondern nur noch in Geschäftsfelder, die auch in 10 und 20 Jahren noch funktionieren“, so Perkmann. Für Investitionen in klimafreundliche Technologien und entsprechende Geschäftsmodelle hält er Planungssicherheit für unerlässlich. Unternehmen könnten sich aus seiner Sicht auf nahezu jede Rahmenbedingung einstellen, wenn sie verlässlich und klar sei. Investitionen scheiterten nach seiner Darstellung nicht an ambitionierten Zielen, sondern an Regeln, die sich ständig verändern.

Mit Blick auf die Wärmewende hob Perkmann hervor, dass sich die Wärmepumpe als effizienteste Technologie etabliert habe. Sie mache aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme und rechne sich bereits heute für viele Anwendungsfälle, wenn der Gesamtlebenszyklus betrachtet werde. Für die Klimaneutralität im Mittelstand solle nach seiner Aussage alles getan werden, um Strom günstig zu machen, statt mit Ordnungspolitik und Förderungen nachzusteuern.

Weitere Hindernisse sieht Perkmann vor allem in langwierigen Genehmigungs- und Netzanschlussverfahren. Dies gelte auch für die Schnellladeinfrastruktur im Mobilitätsbereich. Als Fazit nannte er verlässliche Grundlagen statt immer neuer Regeln sowie günstigeren Strom, schnelle Genehmigungen und einfachere Netzanschlüsse.