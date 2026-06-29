VW-Konzern hat Anteil am deutschen Gebraucht-Elektromarkt fast verdoppelt

Der Volkswagen-Konzern hat seinen Anteil am deutschen Gebraucht-Elektromarkt nahezu verdoppelt, berichtet die Suchmaschine AutoUncle. Im April und Mai 2026 erreichte die Volkswagen Group demnach mit Marken wie VW, Audi, Skoda, Cupra und Porsche einen Marktanteil von 37,9 Prozent bei gebrauchten batterieelektrischen Fahrzeugen. Dahinter lagen der Stellantis-Konzern mit 13,6 Prozent, die BMW Group mit 9,3 Prozent und Tesla mit 5,8 Prozent.
Seit Anfang 2022 haben sich die Marktanteile der führenden Automobilkonzerne der Auswertung zufolge deutlich verschoben. Tesla konnte Anfang 2023 zeitweise stark zulegen, verlor seitdem aber deutlich Marktanteile. Die Volkswagen Group baute ihren Anteil besonders seit 2024 kontinuierlich aus und schuf zuletzt einen klaren Abstand zum restlichen Markt.
“Der deutsche Gebraucht-Elektromarkt tritt in eine neue Phase ein. Während Tesla lange als Symbol für Elektromobilität galt, verschiebt sich die Nachfrage im Gebrauchtmarkt zunehmend in Richtung etablierter europäischer Hersteller, allen voran Modelle aus dem Volkswagen-Konzern”, so Mads Norgaard, Marktanalyst bei AutoUncle.
Das Wachstum innerhalb der Volkswagen Group verteilt sich auf mehrere Marken. VW bleibt die stärkste Einzelmarke im Konzern und steigerte den Marktanteil von 14,4 auf 17,4 Prozent. Audi wuchs von 7,3 auf 10,2 Prozent, Skoda von 2,4 auf 6,1 Prozent und Cupra von 1,8 auf 4,0 Prozent.
Die Studienautoren sehen darin einen Hinweis darauf, dass die starke Position des Konzerns nicht allein auf ein einzelnes Erfolgsmodell zurückgeht. Ein breiteres Modellportfolio gewinnt demnach für Gebrauchtwagenkäufer an Relevanz. Auch das Ranking der meistverkauften Modelle im April und Mai 2026 zeigt diese Entwicklung.
Die fünf meistverkauften gebrauchten Elektroautos in Deutschland stammten in diesem Zeitraum alle aus der Volkswagen Group. Der VW ID.3 führte mit 6,5 Prozent Marktanteil und einem Medianpreis von 21.280 Euro, gefolgt vom VW ID.4 mit 6,0 Prozent und 27.930 Euro. Danach kamen der Skoda Enyaq mit 5,4 Prozent und 26.600 Euro, der Audi Q4 e-tron mit 3,5 Prozent und 32.880 Euro sowie der Cupra Born mit 3,3 Prozent und 25.450 Euro.
Modelle aus dem Volkswagen-Konzern spielen damit eine zentrale Rolle im deutschen Gebraucht-Elektromarkt. „Fahrzeuge wie der VW ID.3, VW ID.4 und Skoda Enyaq iV verbinden eine wachsende Verfügbarkeit mit Preispunkten, die für viele Gebrauchtwagenkäufer zunehmend attraktiv werden“, so AutoUncle. Für Händler unterstreiche die Entwicklung, wie schnell der Gebrauchtmarkt für Elektroautos reift. Der Wettbewerb verschiebe sich von einem Markt, der lange durch wenige E-Auto-Pioniere geprägt war, zu einem breiteren, portfolio-getriebenen Marktumfeld.
Kommentare
brainDotExe meint
Es wird besser im Gebrauchtwagenmarkt. Jetzt fehlen noch ausreichend Modelle der Kompaktklasse für unter 10.000€
MichaelEV meint
Keine Ahnung was der Fetisch mit den 10k soll!? Aber aktuell treffen viele Leasingrückläufer auf eine temporär sehr angeheizte Nachfrage, die besonders die direkte Lieferfähigkeit von Gebrauchten honoriert. Wenn das vorbei geht, kommen deine 10k in Reichweite.
David meint
Der VW Konzern hat einen hohen Marktanteil. Das ist nicht neu. Was über die letzten Jahre gerade aus dem Tesla Lager nur zähneknirschend zur Kenntnis genommen wurde, ist die Dominanz des VW Konzerns bei den BEV. VW bestimmt diesen stark wachsenden Zukunftsmarkt in Europa. Ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen.
MichaelEV meint
Jede Schwäche wird von David in eine Stärke realitätsverweigert:
-VW braucht das Volumen im Neuwagenmarkt, um die CO2-Flottenziele zu erfüllen
-dafür greift man massiv zu Rabatten und v.a. Leasing. Die Fahrzeuge aus dem Leasing kommen alle zurück und müssen verkauft werden (was man vorher nicht geschafft hat) => viele VWs auf dem Gebrauchtwagenmarkt
-VW muss im Vergleich zur Konkurrenz hohes BEV-Volumen erreichen, weil man eine besonders CO2-intensive Verbrenner-Flotte hat
-und das erzielte BEV-Volumen war noch nicht mal annähernd ausreichend, das ursprüngliche 2025er Ziel hätte man sehr deutlich verfehlt
David meint
Die CO2 Bepreisung trifft sämtliche Hersteller. Auch Tesla. VW war allerdings aus ihrem Pool ausgetreten. Das bedeutet, sie planen, die Ziele aus eigener Kraft zu schaffen. Das macht man ja nicht, wenn man in Problemen ist. Und warum sollten sie auch sein? Auf bewährter Plattform laufen gerade vier Modellreihen für den kleinen Geldbeutel an. Das große Käuferinteresse bestätigt die Planungen. VW ist der traditionelle OEM mit dem größten BEV-Ausstoß.
MichaelEV meint
Macht dir die Hitze weiterhin so zu schaffen oder wie entsteht ein Satz wie „Die CO2 Bepreisung trifft sämtliche Hersteller. Auch Tesla“?
Tesla ist ein reiner BEV-Hersteller, der Flottenverbrauch liegt für Tesla alleinstehend bei 0! Es gibt selbstredend keine CO2-Bepreisung, die für Tesla wirksam ist.
Ansonsten ist das relativ einfache Mathematik. Wer eine große Verbrennerflotte hat, braucht zur Kompensation viele BEVs. Wer eine besonders CO2-intensive Verbrennerflotte hat, muss mit besonders viel BEV-Volumen kompensieren.
Das VW die Ziele alleine schafft, ist zumindest für die ab 2025 geltenden Ziele bis dato ein Märchen. VW hätte mit den 2025er Zielen ein 6-stelliges BEV-Volumen gefehlt und auch jetzt ist VW weiterhin mit 8g im Minus (und Vorletzter vor Nissan).
„Das macht man ja nicht, wenn man in Problemen ist“
Ach was. Hast du verstanden, dass man die CO2-Flottenziele u.a. auch dadurch erfüllen kann, wenn man weniger Verbrenner verkauft? Die Verbrenner-Verkäufe sind rückläufig und die harten Monate dürften jetzt erst kommen. Seit Ende Februar werden nicht viele bei Verbrennern zugeschlagen haben und wenn nur zu sehr überzeugenden Konditionen (hohen Rabatten; Leasing, damit man die Auslaufware sicher los ist).
Die Wahrheit meint
VW ist im Sturzflug:
– Verkauf in China bricht weiter ein
– Verkauf in USA bricht weiter ein
– Verkauf an Privat in DE mau
– Verkauf der Aktie weiter im Sturzflug und weit unter 100€
– Die Zahl der Mitarbeiterentlassungen ist bereits 6- stellig von Blume offiziell genannt
– 4 Werke stehen auf der Kippe
– Die Halde unverkaufter PKW wächst weiter
– Laut Blume ist die Lage EXISTENZBEDROHEND. Lügt der Mann?
– Gerwerkschaft droht mit …
– Dieselskandal hängt wie ein Fluch am Konzern
TESLA im Steigflug:
– Verkauf 1.Hj. 2026 bisher super
– 2 x Produktionssteigerung in 26
– 2 x Mitarbeiterrekrutiering in 26
– Start der eigenen Batterieproduktion in Grünheide
– Keine Halde, alles nur Vorlauf
– Aktie weiter stabil weit über 300€
– Mitarbeiter auch ohne Gewerkschaft motiviert und mit Gratisaktien am Unternehmen beteiligt.
– Das TESLA Model Y ist drei Jahre in Folge das MEISTVERKAUTO nicht nur eAuto.
– Das Model Y besteht als erstes Auto den neuen, verschärften NCAP Crashtest.
Wo sollte der Kunde jetzt kaufen?
Da wo es krieselt oder da, wo gefeiert wird.
Sebastian Krebs meint
Das aus der Umfrage abgeleitete Narrativ, ist nur eine von mehreren möglichen Interpretation.
So könnte man ebenso schlussfolgern, dass
(im Anschluss auf das Auslaufen der Umweltbonus, welcher bei allen Herstellern erhebliche Mitnahmeeffekte und eine hohe Tauschrate z.T. im halbjährlichen Turnus verursachte)
1. Vor allem Fahrzeuge aus dem VW-Konglomerat zum Erreichen der CO2-Flottengrenzwerte deutlich häufiger an Gewerbetreibende bzw. Eigenzulassungen via Tageszulassung, Kurzzeit- oder Geschäftswagenleasing an Handelsorganisationen & Mitarbeiter der VW-Gruppe oder Mietwagenflotten zu extrem günstigen Leasingkonditionen ausgereicht wurden und dem Gebrauchtwagenmarkt zügiger zur Verfügung stehen,
2. Fahrzeuge von Tesla, verstärkt an Privatkunden verkauft, statt geleast wurden, von diesen zumeist länger/intensiver genutzt werden und häufig erst mit hohen Laufleistungen wieder im Gebrauchtwagenmarkt in Erscheinung treten.
Diese Unterschiede würden nicht auf mehr oder weniger Nachfrage abstellen, sondern einzig und allein das Vertriebsmodell hervorheben.
Wenn man nun noch im Vergleich die aktuellen Meldungen zum Aufbau oder Abbau von Jobs bei den jeweiligen Unternehmen gegenüberstellt, muss man sich schon auch selber fragen, wer mit seinem Geschäftsmodell wohl erfolgreicher zu sein scheint.
David meint
Tesla ist auf dem Markt nur noch eine Randerscheinung. Sie sind völlig zurecht dort wo sie von mir aus schon immer hingehörten: in der Bedeutungslosigkeit. Letztes Jahr 0,7 % Marktanteil. Und unter den BEV waren es auch nur 3,5 % Marktanteil. Für 2026 glauben ja Tesla-Gläubige drehe sich der Plott. Nein!
MichaelEV meint
Während deutsche Hersteller vollkommen abhängig von ihrem Heimatmarkt sind, ist DE für Tesla ein Markt von vielen. Während Hersteller wie VW den deutschen Markt mit ihrer Ramschware zur Erfüllung der Quoten fluten müssen, darf Tesla auf andere Märkte ausweichen.
Aber die frischen Zahlen zeigen YTD 2026 7,5% BEV-Marktanteil für Tesla, ohne den stärksten Monat von Q2. Also warum alte Zahlen benutzen…
Ossisailor meint
Die Prognosen der Investoren, die gerade von Tesla veröffentlicht wurden, erwarten für Tesla nur ein Wachstum von knapp 1 % für 2026 (weltweit).
David meint
Du musst dich schon entscheiden: Möchtest du jetzt Deutschland, den drittgrößten BEV Markt der Welt, als unbedeutend abtun oder über die Marktzahlen reden? Mir scheint, du möchtest doch über die Zahlen reden.
Naja, vom letzten Jahr haben wir halt ein abgeschlossenes Geschäftsjahr. In diesem Jahr kann ja noch viel passieren. Aber ich möchte mich keinesfalls den aktuellsten Zahlen verschließen.
Wenn man die 20 % BEV in Deutschland betrachtet, dann ist nur jeder fünfte Neuwagen 2026 ein Elektroauto. Und von dieser kleinen Auswahl hat Tesla nur einen einstelligen Marktanteil. Damit sind sie in der Bedeutungslosigkeit. Wo sie hingehören!
David meint
Es kam ja übrigens gerade die frischen Zahlen von Tesla für Q2. Das ist ja deren neuer „Trick“ seit drei Quartalen. Da muss man mal sagen: der Enttäuschung ihre Mutter. Nix mit Comeback! 764 k zum Halbjahr.
Die Wahrheit meint
Bedeutungslosigkeit sieht anders aus, wobei der VW Konzern sich ernsthaft in diese Richtung am Weltmarkt bewegt und ein CEO Blume die Worte:
– EXISTENZBEDROHEND
– Sanierungsfall
– 100.000 Jobs in Gefahr
– 4 Werksschliessungen
– massive Überkapazitäten
– veraltetes Geschäftsmodell
– so nicht mehr funktioniert
– 2026 nochmal verschärft
– Milliardenlöcher im Cashflow
Der Kampf der Gewerkschaft gegen rettende Pläne zieht den Konzern weiter runter. Während Blume vor einem „Abgrund“ warnt.
Der Autobau in Deutschland geht auch anders:
Das TESLA Model Y ist DREI Jahre in Folge das WELTWEIT meistverkaufte Auto, nicht nur eAuto und strebt mit den Halbjaheszahlen und 40% Produkttionssteigerung auch im vierten Jahr in Folge das WELTWEIT meistverkaufte Auto zu werden.
Das Model Y hat als erstes Auto überhaupt den neuen, verschärften NCAP Crashtest mit hoher Punktzahl bestanden.
Die Erfolgsgeschichte geht weiter.
Kleinreden hat schon bei M. Müller nicht funktioniert.
David, Dein Wunschdenken und deine Mission gegen TESLA verläuft in der Bedeutungslosigkeit, denn Neuwagenkunden schauen sich keine Kommentare auf Ecomento an. Da gibt es bessere Quelle. Die beste Quelle ist Mundpropaganda, ganz ohne Werbung, gegeelte, arrogante Verkäufer, sündhaft teuere Verkaufshäuser, überteuerte Werksabholungen und bezahlte Autotests. TESLA zeigt mit seinen steigenden Erfolgen wie es auch anders geht.