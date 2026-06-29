Renault-Tochter begleitet Start-ups von Prototyp zu Industrialisierung

The Future is Neutral hat den vierten Jahrgang seines Innovation Hubs abgeschlossen. Das Tochterunternehmen der Renault Group unterstützte sechs junge Unternehmen über sechs Monate industriell und strategisch. Ziel war es, Entwicklung, Erprobung und Industrialisierung ihrer Lösungen für Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Mobilität voranzutreiben.

Der Innovation Hub wurde 2022 gegründet und hat seitdem 40 Start-ups unterstützt. Junge Unternehmen erhalten Zugang zu einem industriellen Umfeld, zur Geschäftskompetenz von The Future is Neutral und zur Infrastruktur der Refactory Flins. Der Ansatz richtet sich besonders an Hardware-Start-ups, die Tests, Validierung und Einsätze unter realen Bedingungen benötigen.

Nathalie Rey, Leiterin des Innovation Hub, beschreibt den Anspruch so: „Wir machen aus vielversprechenden Ideen konkrete industrielle Lösungen.“ Sie betont außerdem, Start-ups erhielten Mittel, um zu skalieren und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Vier Start-ups des aktuellen Jahrgangs arbeiten an Lösungen für Abläufe im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft. Toore entwickelt eine Softwareplattform für Wiederaufbereitungsprozesse, Doctibike arbeitet an Diagnose, Reparatur und Batteriewiederaufbereitung für Mikromobilitätsfahrzeuge. R3 Robotics entwickelt Robotertechnologien für die Demontage von Batterien und Elektrofahrzeugen, Arca Solutions modulare Lager- und sichere Transportlösungen, besonders für logistische Anforderungen rund um Lithium-Batterien.

Zwei weitere Unternehmen entwickeln nachhaltige Mobilitätslösungen mit Zielen zur Industrialisierung. Midipile arbeitet an pedalbetriebenen elektrischen Mikro-Nutzfahrzeugen ohne Führerscheinpflicht, die bis zu 300 Kilogramm transportieren können. Karbikes entwickelt „hocheffiziente“ Hybridfahrzeuge als Mischung aus Fahrrad und Auto, die die Alltagsmobilität von Familien und Berufstätigen vereinfachen sollen.

Die Start-ups berichten von Zugängen zu Branchenexperten, Tests unter realen Bedingungen, Austausch mit Teams und anderen Teilnehmern sowie Gesprächen über Partnerschaften. R3 Robotics nennt die Unterstützung einen Beschleuniger für die Zusammenarbeit mit Suez und für ein potenzielles Pilotprojekt zur automatisierten Batteriezerlegung. Karbikes-CEO Lucas Vançon sagt: „Anstelle eines standardisierten Programms bietet uns der Innovation Hub eine Unterstützung, die sich im Einklang mit unseren Herausforderungen weiterentwickelt.“

Die Unterstützung umfasst ein sechsmonatiges Inkubationsprogramm, „Manufacture as a Service“ und „Hub as a Service“. Dazu gehören Schulungen zur ref, die Entwicklung und Validierung kreislauforientierter Geschäftsmodelle, Sensibilisierung für Lebenszyklusanalysen, Skalierungsunterstützung, Workshops, Mentoring sowie Zugang zu Infrastruktur und technischer Kompetenz. Manufacture as a Service umfasst Machbarkeitsstudien, Produktionslinien in der Refactory Flins sowie Unterstützung beim Hochlauf und bei der Skalierung.