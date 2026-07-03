Alpine präsentiert Elektroauto-Prototyp A110 Future

Der Prototyp der nächsten Generation der Alpine A110 soll bald ausführlich vorgestellt werden. Der kompakte Sportwagen mit Verbrennerantrieb wird künftig in einer neuen, rein elektrischen Generation angeboten. Vor der Präsentation veröffentlicht die französische Sportwagenmarke Bilder eines Testmodells mit modifizierter Karosserie der aktuellen A110.

Das Testfahrzeug trägt die Bezeichnung A110 Future und basiert auf der Alpine Performance Platform (APP). Diese Architektur wurde mit Fokus auf Gewichtsreduzierung entwickelt und nutzt eine Aluminiumkonstruktion sowie eine 800-Volt-Elektrik. Auffällig sind an dem Prototyp breite Radlaufverbreiterungen, was auf eine deutlich größere Spurbreite der neuen Generation hindeutet.

Ein besonderes Merkmal der APP ist die Verwendung von zwei Batteriepaketen anstelle einer einzelnen großen Einheit. Diese sind über den Vorder- und Hinterachsen platziert, wodurch eine Gewichtsverteilung von 40:60 erreicht wird. Damit liegt das Gewicht etwas stärker auf der Hinterachse als beim aktuellen Benziner, dessen Verteilung bei 44:56 liegt.

Alpine-CEO Philippe Krief erklärte gegenüber Autocar, dass das Design mit getrennten Batteriepaketen gewählt wurde, damit die elektrische A110 so tief sitzen kann wie der Vorgänger und gleichzeitig eine Reichweite von über 500 Kilometern ermöglicht. Das System sei zudem darauf ausgelegt, drei Runden auf der Nürburgring-Nordschleife ohne Leistungsverlust durch Hitze zu absolvieren.

Die Positionierung der hinteren Batterie in der Nähe des aktuellen Verbrennungsmotors bietet laut Krief die Möglichkeit, das Fahrzeug bei Bedarf wieder auf Benzinantrieb umzurüsten. Diese Option wurde jedoch nicht auf Kosten der Elektroauto-Eigenschaften verfolgt. „Wenn die Antwort darauf gewesen wäre, würde es das Elektroauto schlechter machen. Wir hätten das auf keinen Fall gemacht“, so Krief.

Der Antrieb der neuen A110 erfolgt über zwei am Heck montierte Motoren mit Siliziumkarbid-Invertern. Krief gab an, dass das Leergewicht des neuen Modells mit etwa 1500 Kilogramm auf dem Niveau aktueller Verbrenner-Konkurrenten liegen soll. Das Gewicht wird damit deutlich über den rund 1100 Kilogramm der aktuellen A110 liegen. Alpine setzt unter anderem auf Torque-Vectoring-Technologie, um das Elektroauto so agil wie vergleichbare Verbrenner zu machen.