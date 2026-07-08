Studie: E-Lkw-Pioniere bewerten Technik deutlich positiver als Gesamtbranche

Batterieelektrische Lkw werden von Transportunternehmen mit Praxiserfahrung deutlich positiver bewertet als von Unternehmen, die bislang noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt haben. Das zeigt eine neue Auswertung des Öko-Instituts im Forschungsprojekt ELV-Live. Dafür wurden mehrere Befragungen aus den Jahren 2021 bis 2026 zusammengeführt und die Einschätzungen von E-Lkw-Pionierunternehmen mit denen der Transportbranche insgesamt verglichen.

Die Auswertung vergleicht systematisch die Erwartungen der Gesamtbranche mit den Erfahrungen von Unternehmen, die E-Lkw bereits im Regelbetrieb einsetzen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Lücke zwischen den Erwartungen vieler Firmen und den tatsächlichen Erfahrungen von Anwendern.

Gleichzeitig wird sichtbar, dass sich die Unternehmen in unterschiedlichen Phasen der Umstellung befinden: Während E-Lkw-Pioniere bereits Erfahrungen mit dem Betrieb und dem Ausbau von eigener Ladeinfrastruktur sammeln, befindet sich ein großer Teil der Branche noch in einer frühen Orientierungsphase.

„Viele Vorbehalte gegenüber E-Lkw entstehen dort, wo eigene Betriebserfahrung fehlt“, sagt Florian Hacker, stellvertretender Bereichsleiter am Öko-Institut. „Für den Markthochlauf kommt es deshalb darauf an, die Erfahrungen der Pioniere schneller in die Breite zu übertragen.“

Deutliche Unterschiede bei Zuverlässigkeit und Akzeptanz

Besonders deutlich zeigt sich die Wahrnehmungslücke bei der technischen Zuverlässigkeit. 39 Prozent der Unternehmen, die Elektro-Lkw bereits nutzen, geben an, dass ihre E-Lkw seltener oder deutlich seltener fehleranfällig sind als vergleichbare konventionelle Fahrzeuge. 32 Prozent beobachten keinen Unterschied zwischen den Antrieben. Dagegen nehmen in der Gesamtbranche 37 Prozent eine geringere Zuverlässigkeit an und lediglich neun Prozent erwarten eine höhere Zuverlässigkeit als bei Diesel-Lkw.

Bei der Akzeptanz durch Fahrer ergibt sich ein ähnliches Bild. E-Lkw-Pionierunternehmen berichten überwiegend von positiven Erfahrungen und ausgesprochen hoher Zufriedenheit des Fahrpersonals. In der Gesamtbranche geht hingegen nur jedes zehnte Unternehmen davon aus, dass E-Lkw beim Fahrpersonal beliebter sind als Diesel-Lkw.

Ladeinfrastruktur und Energieversorgung werden zu Wettbewerbsfaktoren

Die Befragungen zeigen, dass sich die Herausforderungen mit zunehmender Marktreife verändern. In der repräsentativen Befragung der Transportbranche wird die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur häufiger als Haupthürde für die Elektrifizierung des Fuhrparks genannt als die Anschaffungskosten der Fahrzeuge. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Unternehmen bislang nur begrenzte Kenntnisse über ihre eigene elektrische Versorgung besitzen: Mehr als die Hälfte der Befragten kennt die Stromkosten am Depot nicht.

Bei den Pionierunternehmen stellt sich die Situation anders dar: Rund 82 Prozent des Strombezugs für die E-Lkw erfolgen am eigenen Standort. Rund zwei Drittel verfügen über eigene Stromerzeugungskapazitäten, etwa durch Photovoltaikanlagen. Die Unternehmen erzielen dadurch im Durchschnitt niedrigere Strompreise am Depot als die Unternehmen der Gesamtbranche.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die Energieversorgung zunehmend zu einem Wettbewerbsfaktor für den wirtschaftlichen Betrieb von E-Lkw wird“, sagt Jonathan Schreiber vom Öko-Institut. „Während viele Unternehmen noch bewerten, ob und wann sie in die Elektrifizierung einsteigen, beschäftigen sich die Vorreiter bereits mit Fragen der Energieversorgung, des Infrastrukturausbaus und der wirtschaftlichen Optimierung des E-Lkw-Betriebs.“

„Batterieelektrische Lkw setzen sich als bevorzugte Technologie durch“

Die Auswertung zeigt laut den Studienautoren einen klaren Wandel in der Bewertung alternativer Antriebe. Während wasserstoffbasierte Konzepte in früheren Befragungen noch als besonders aussichtsreich galten, werden batterieelektrische Lkw heute sowohl von der Gesamtbranche als auch von Pionierunternehmen als wichtigste Alternative zum heutigen Diesel-Lkw bewertet. Die Bedeutung von Wasserstoff‑Lkw ist im Vergleich deutlich zurückgegangen.

„Die Befragungen zeigen, dass sich die Diskussion in der Branche verändert hat“, sagt Öko-Institut-Mitglied Florian Hacker. „Die Frage, welcher alternative Antrieb sich langfristig durchsetzen wird, ist für viele Unternehmen entschieden.“