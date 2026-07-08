Geely-Manager: „Europa ist für uns ein langfristiger Heimatmarkt“

Geely Auto tritt mit den Modellen E5 und Starray EM-i auf dem deutschen Markt auf. Philipp Hempel, Executive Director Germany bei Geely Auto, erläuterte im Gespräch mit dem Portal Elektroauto-News.Net die Strategie des chinesischen Unternehmens für die Region. Er verwies dabei auf die 16-jährige europäische Präsenz der Geely Holding durch Marken wie Volvo, Polestar und Lynk & Co sowie die damit verbundene Erfahrung mit EU-Regulatorien und dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt.

Die Kernmarke des Konzerns setzt bei der Vertriebsstruktur auf ein klassisches Händlernetz statt auf digitale Direktvertriebsmodelle. Ziel ist es, durch lokale Servicepartner Vertrauen aufzubauen. Das Netzwerk ist in wenigen Wochen von vier auf über zehn Händler angewachsen. Die Strategie sieht vor, das Endkundenmarketing erst dann zu intensivieren, wenn die regionale Abdeckung durch Partner gesichert ist.

Bei der Fahrzeugpositionierung steht das Konzept „Value for Money“ im Fokus, also das Preis-Leistungs-Verhältnis. So wird das Elektro-SUV E5 mit einem Preis von 37.990 Euro angeboten, wobei Finanzierungsoptionen ab 249 Euro monatlich bei 0,99 Prozent Zinsen verfügbar sind. Preiskämpfe will man bei der Marke vermeiden und setzt stattdessen beim E5 auf eine Vollausstattung als Standard inklusive 5-Sterne-Sicherheitsbewertung sowie auf eine achtjährige Garantie, die auch die Traktionsbatterie einschließt.

„Wir werden nicht das schnellste oder rasanteste sein. Aber die Summe der Einzelteile – das ist unser Argument. Und das hält“, so Hempel. Die Zielgruppe umfasst seinen Worten zufolge ein breites Spektrum, von jungen Familien und Berufseinsteigern bis hin zu „Best Agern“, die zuvor Dienstwagen genutzt und weiter entsprechende Ansprüche haben.

„Europa ist für uns ein langfristiger Heimatmarkt, kein Export-Abenteuer“, unterstreicht Hempel. „Mittelfristig wollen wir stärkster chinesischer Importeur in Deutschland werden – und das ist keine PR-Aussage, das ist die Messlatte, an der wir uns messen lassen.“