Zeekr prüft Markteinführung von Range-Extender-Elektroautos in Europa

Zeekr prüft derzeit die Einführung seiner elektrifizierten Modelle mit sogenanntem Reichweitenverlängerer (Range Extender) für den europäischen Markt. Die Entscheidung basiert auf der Bewertung der Modelle 8X und 9X, berichtet Automotive News Europe.

Anlass für die Analyse ist demnach die Aufmerksamkeit, die die Fahrzeuge auf der Automobilmesse in Peking im April erreicht haben. Laut Lothar Schupert, CEO von Zeekr Europe, zeigten Händler und Partner dort großes Interesse an diesen Modellen. Er erklärte gegenüber Automotive News Europe: „Jeder sagte uns, dass wir dieses Auto in Europa brauchen.“

Diese Rückmeldungen haben laut dem Bericht die wirtschaftliche Prüfung des Exports der Modelle nach Europa beschleunigt. Eine endgültige Entscheidung über den Markteintritt steht jedoch noch aus. Die vorläufigen Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung bezeichnete Schubert als ermutigend.

Zeekr ist eine Tochter des chinesischen Geely-Konzerns. Im Gegensatz zur Schwestermarke Volvo sieht Zeekr derzeit keine regulatorischen Hindernisse für die Einführung von Range-Extender-Stromern. Das Unternehmen vertieft deshalb momentan die Analyse der notwendigen Investitionen.

E-Autos mit Stromgenerator

Bei der Range-Extender-Architektur der Modelle 8X und 9X bleibt der Verbrennungsmotor dauerhaft von der Antriebsachse entkoppelt und dient dazu, die Batterie kontinuierlich aufzuladen. Dadurch kann das E-Fahrzeug jederzeit rein elektrisch bewegt werden. Die Modelle bieten eine Leistung von bis zu 1030 kW/1400 PS sowie eine Reichweite von bis zu 1200 Kilometern, letzteres nach der eher unrealistischen chinesischen CLTC-Norm.

Schupert sieht im Segment der großen Elektro-SUVs, insbesondere bei Fahrzeugen mit einer Länge von fünf Metern, ein großes Marktpotenzial in Europa. Die Range-Extender-Technologie könnte zudem als Übergangslösung für Kunden dienen, die von reinen Verbrennerfahrzeugen kommen und Bedenken hinsichtlich der Reichweite oder Ladezeiten von Vollstromern haben.

Zeekr plant, voraussichtlich innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate weitere Informationen bekannt zu geben. Es gibt bei der Einführung in Europa mögliche wirtschaftliche Herausforderungen durch Importzölle. Aus China exportierte Range-Extender-Elektrofahrzeuge könnten in Zukunft wie reine Stromer zusätzlichen Abgaben unterliegen. Bei E-Autos bedeutet das für Zeekr seit Ende 2024 einen Zollsatz von 28,8 Prozent pro Fahrzeug, zuzüglich zu dem bereits länger gültigen Basiszoll in Höhe von 10 Prozent.