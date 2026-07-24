Genesis GV90 soll als Luxus-Elektro-SUV überzeugen

Genesis bereitet die Markteinführung des GV90 vor. Das neue Modell soll laut Autocar als Konkurrent zum Edel-SUV Range Rover positioniert werden. Der Start soll unmittelbar bevorstehen. Als Flaggschiff der Premium-Sparte des Hyundai-Konzerns soll das neue SUV eine zentrale Rolle im Modellportfolio der Marke übernehmen.

Der GV90 soll zeitgleich mit dem GV60 Magma erscheinen. Letzterer bildet den Auftakt einer neuen Serie von Genesis-Hochleistungsmodellen mit dem Zusatz „Magma“, die auf der sportlichen Seite des Sortiments angesetzt sind. Der GV90 soll derweil die luxuriösen Ambitionen der Marke unterstreichen.

Ein besonderes Merkmal sind die hinten angeschlagenen Türen im Stil von Rolls-Royce. Peter Kronschnabl, Managing Director für Genesis Europa, betonte im Gespräch mit Autocar die Bedeutung des neuen Modells für das obere Luxussegment. Er erklärte, man müsse zeigen, was im Bereich des Top-Luxus möglich sei – dafür sei der GV90 gedacht.

Im Innenraum wird ein sogenannter „Theatre Screen“ für das Entertainment bereitgestellt. Weitere Technologien sowie hochwertige Materialien sollen das SUV zum Höhepunkt der Genesis-Modellpalette machen. Das Design orientiert sich Autocar zufolge eng an dem 2024 präsentierten Konzeptfahrzeug Neolun (Artikelbild).

Massive new Genesis has Rolls-Royce doors – and Range Rover in its sights 😮👀 https://t.co/feQPuUD0PK pic.twitter.com/6s1PqN4bQG — Autocar (@autocar) July 17, 2026

Auf Basis von Erlkönigfotos ist der GV90 größer als der Kia EV9 und der Hyundai Ioniq 9, mit denen er sich im Hyundai-Konzern die technische Plattform teilt. Die Standardkonfiguration soll drei Sitzreihen mit jeweils zwei Sitzen bieten. Südkoreanische Medien berichteten zudem über Prototypen eines Super-Luxus-Modells mit nur vier Sitzen. Diese Version verfüge im Fond über zwei luxuriöse Einzelsitze, Holzboden und gestepptes Leder.

Eine Batteriekapazität von etwa 110 kWh soll die Reichweite auf über 560 Kilometer bringen. Allradantrieb mit zwei Elektromotoren soll voraussichtlich eine Leistung von mehr als 500 PS (368 kW) erzeugen. Die Ladegeschwindigkeit soll bei bis zu 350 kW liegen.

Genesis wird künftig keine reinen Verbrennungsmotoren mehr anbieten, setzt aber verstärkt auf verschiedene elektrische Antriebe wie Hybrid, Plug-in-Hybrid und Range-Extender. Das SUV GV70 wird als erstes Modell der Marke einen Hybridantrieb erhalten. Die Präsenz in Europa will das 2021 in der Region gestartete Unternehmen deutlich ausbauen.