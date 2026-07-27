Kleine gebrauchte Elektroauts werden zur Mangelware

Der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnete im Juni 2026 einen Zuwachs bei den Besitzumschreibungen, berichtet der Marktbeobachter Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT). Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte 548.286 Vorgänge, was einem Anstieg von 14,1 Prozent gegenüber dem Mai entspricht. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Zahlen um 5,1 Prozent.
Trotz der monatlichen Belebung schloss das erste Halbjahr mit einem Rückgang von 2,4 Prozent ab, was insgesamt 3.193.845 Einheiten entspricht. Beweggründe für Kaufentscheidungen waren der DAT zufolge hohe Kraftstoffpreise sowie die staatliche Elektroauto-Kaufprämie und aufgeschobene Anschaffungen, wobei der Fokus insbesondere auf neuen Stromern lag.
Im Bereich der Gebrauchtwagen machen Verbrenner weiterhin einen großen Anteil aus. Die Gruppe der rein batterieelektrischen Autos (BEV) umfasste zuletzt 6,4 Prozent aller Umschreibungen, während Plug-in-Hybride (PHEV) bei 3,1 Prozent lagen. Das Interesse an gebrauchten BEV sei jedoch stetig gestiegen, berichten die Analysten.
Aufgrund hoher Kraftstoffpreise sind der Auswertung zufolge insbesondere kleine batterieelektrische Pkw im Preisbereich von 20.000 bis 25.000 Euro knapp verfügbar. Eine höhere Verfügbarkeit könnte zu größeren Verkaufszahlen führen. Da das Angebot aber knapp sei, stabilisierten sich die Restwerte dieser Fahrzeuge oder stiegen leicht an. Die bisherige Abschwungphase der BEV-Restwerte auch in anderen Segmenten wie der unteren Mittelklasse/Mittelklasse sei damit zunächst gestoppt. Bei der oberen Mittelklasse und Oberklasse bleibe die Nachfrage jedoch gering – die Interessenten seien nicht bereit, hohe Preise zu zahlen.
Die Restwerte nach 36 Monaten und einer Fahrleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr liegen laut den Branchenexperten zwischen etwa 47 Prozent bei Kleinwagen und 51 Prozent in der Mittelklasse. Die genauen Auswirkungen der staatlichen Prämie auf die Restwerte seien aktuell nicht exakt bezifferbar, da die Nachfrage nach gebrauchten BEV trotz der Prämie für Neuwagen steige. „Man kann aber auch sehen, dass der Handel das Momentum um eine Prämie und Kraftstoffpreise genutzt hat, um Kunden gebrauchte BEV schmackhaft zu machen“, so die DAT-Analysten.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Also wenn die Redaktion hier die Unwahrheiten und Schmähungen des bezahlten Schreiberlings von VW noch länger so hinnimmt, dann wird er die Geschichte am Ende noch ganz in seinem Sinne umschreiben.
Vielleicht könnte die Redaktion ja einmal auf die hier erschienenen Beiträge hinweisen, in denen nach den Preissenkungen von Tesla hier verschiedene Alt-Hersteller darauf gepocht haben, den vetbraucherfreundlicheren Preisen von Tesla von Tesla nicht folgen zu wollen.
VW ist den Preisen also wohl sehr unfreiwillig gefolgt, da sie sonst den iD3 gar nicht mehr an den Mann gebracht hätten.
Wenn David hier weiterhin seine Unwahrheiten verbreiten darf, dann hat am Ende VW das Elektroauto zur Marktreife geführt, Elon Musk hat nur Raketen gebaut und der Abgasskandal war von GM.
Mimimimi meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Heul leise meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
Powerwall Thorsten meint
Tja liebe Bürogemeinschaft, da müsst ihr wohl unter euren eigenen Nicks schreiben – vielleicht sogar etwas, was mir konstruktiv begegnet, oder David?
David meint
Das ist absolut korrekt und das Internet vergisst nichts. Tesla hat eben gar keine volle Wertschöpfung, sie hatten das Leasing von anderen machen lassen und das wurde zum Desaster. Wir alle erinnern Endkundenrechnungen in fünfstelliger Höhe der Santander Bank, weil Tesla so schlecht schweißt, dass der Unterboden Löcher hatte. Findet jede Suchmaschine: tesla santander unterboden.
Bei VW ist das Leasing in einer Hand und man hat ab 2023 ausgezeichnete Angebote gemacht und diese Autos sind jetzt alle nach dem Leasing zweitvermarktet. Frag mal nach beim VW Händler nach Gebrauchtwagen-Leasing ID.3. Ebenso kannst du beim KBA nachgucken, dann findest du heraus, ab wann Tesla in Deutschland den Bach runter ging. 2023 war das erste Jahr, in dem es „dalli-dalli-abwärts“ ging. Und das weißt du auch. Du hattest verraten, dass du die Zahlen vom TeslaMotorsclub kennst, das ist der Buchhalter des eigenen Untergangs…
David meint
Märkte sind dynamisch. Für den VW e-up gab es immer einen aktiven Zweitmarkt. Es ist und war der bevorzugte Kleinwagen der ersten elektrischen Generation. Aber jetzt gibt es auch für die anderen reichlich Abnehmer. Denn im Grunde genommen kann das Zweitauto in einem Haushalt immer ein Elektroauto der ersten Generation sein. Das ist zwar erst durch die Spritpreiskrise so manchem klar geworden. Aber immerhin.
Vor allen Dingen lache ich mich immer noch kaputt über die Auguren, die trotz qualifizierter Sonderschulausbildung es wagten, hier zu erklären, VW hätte ein Thema mit Leasingrückläufern. Eigentlich war meine Standardantwort, dass VW das Leasinggeschäft schon betrieben hat als Murks noch eine Rappel schwang. Aber jetzt kann man es konkreter fassen:
VW hatte 2023 alles richtig gemacht als sie den von Tesla angezettelten Preiskampf annahmen und vernichtend zurückschlugen. Von VWs gnadenlos guten Leasingangeboten wurde Tesla in die Bedeutungslosigkeit befördert. Und Murks verlor das Interesse an den Autos. Diese VW kamen jetzt als Rückläufer auf den Markt und werden den Händlern förmlich aus den Händen gerissen. Es sind schon die verkauft, die erst im Herbst kommen.
Jörg2 meint
Die gebrauchten ID.3 stehen wie Blei. Zu teuer (Median um die 30.200€), technisch zu alt. Und es kommen immer mehr Stehzeuge dazu.
MK meint
@Jörg2:
Normalerweise sind hohe Preise kein Zeichen geringer Nachfrage ;)
eBikerin meint
;-) so und dann schauen wir mal. Zum 1.1.2026 waren in Deutschland 116.053 id.3 zugelassen. Aktuell gibt es bei einem bekannten großen Portal in Deutschland 2580 ID.3 zu kaufen – davon gehen dann nochmal 247 Vorführwagen weg – bleiben also 2333 gebrauche ID.3. Heisst es sind ziemlich genau 2 % der in Deutschland verkaufen ID3 überhaupt auf dem Gebrauchtmarkt (in diesem Protal inseriert wirklich jeder – eventuell gibt es tatsächlich noch eine Hand voll die da nicht gelistet sind). Also entweder geben die Leute ihre ID.3 nicht her – oder sie liegen doch nicht wie Blei in den Regalen
F. K. Fast meint
Die alten ID.3 müssten wirklich sehr günstig sein (Richtung 15k), damit ich in Erwägung ziehen würde, mir solch ein Bedien-Desaster zuzulegen. Wahrscheinlich würde ich dann eher zum MG4 Urban greifen, der für nur 5k mehr 7 Jahre mehr Garantie und bessere Bedienbarkeit als ein gebrauchter ID.3 bietet.
Und bitte jetzt nicht das Argument vorkramen „ich stelle die Klima nur einmal beim Kauf ein und lasse sie dann“ – bei mir ist das anders.
Futureman meint
Es ist klar, dass der Markt z.B. gerade für den abgebildeten Mazda beschränkt ist. Denn für den verlangten Preis bei deren Gebrauchtwagen bekommt man heute schon Neuwagen mit mehr als doppelter Reichweite und mehr Platz.
eBikerin meint
Der abgebildete Mazda ist ein Honda.
David meint
Es ist kein Mazda abgebildet. Der Irrtum ist bei dir zu Hause, in guter Symbiose mit Unkenntnis und Unverständnis.
Walter Wurstmüller meint
Geht’s bei dir auch ohne Beleidigungen???
Futureman meint
Danke für den Beistand, hatte den Beitrag allerdings einfach überlesen…
Walter Wurstmüller meint
Ich frage mich sowieso, warum der Herr David eigentlich hier schreiben und beleidigen darf, wie er will und es wird frei gegeben.
Wenn man ihm eine entsprechende Antwort gibt, wird diese nicht veröffentlicht.
Tut mir leid, aber der müsste hier rausgeworfen werden, das geht so gar nicht, was der hier anzieht. Schade, ecomento, nicht schon von euch.
Tobias Rupp meint
Das ist ein Honda.
Till meint
Es handelt sich um einen Honda, dessen Preis im Mittel bei ca. 16.500€ gebraucht liegt. Ein Dacia Spring kostet neu mindestens ebenso viel. Allerdinngs mit ähnlicher Reichweite und ähnlichem Platzangebot.
Futureman meint
Alle aus dem Urlaub zurück…
Da ist mir vor dem Kaffee doch ein Fehler beim vertauschen der beiden gleichschlecht aufgestellten Autohersteller unterlaufen und keiner nutzt es, um auch die Eigenschaften von Tesla hinzuweisen. Das kann eine schöne Woche werden.
eBikerin meint
Warum sollte jemand ausser David bei „kleine gebrauchte Elektroautos“ irgendwas zu Tesla sagen? So viel ich weiss haben die keine kleinen Elektroautos und folglich kann es auch keine kleinen gebrauchten davon geben?
Futureman meint
Es hat allerdings oft nichts mit dem Thema zu tun und es wird sich trotzdem auf Tesla gestürzt. Versuche es schon immer mit anderen Modellen. Nicht umsonst wird es weltweit wohl noch viele Modelle geben, die die „Vierlinge“ zulassungstechnisch überholen und zukünftig für günstige kleine Gebrauchtfahrzeuge sorgen.
Allerdings bleibt im Sommer das E-Bike sowieso das bessere Fortbewegungsmittel.