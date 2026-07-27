Neuer Toyota Yaris Cross Vollhybrid ab 27.640 Euro bestellbar

Der neue Toyota Yaris Cross ist jetzt zu Preisen ab 27.640 Euro bestellbar. Das stets mit Vollhybridsystem zu den Kunden kommende Modell wird in zwei Leistungsstufen und fünf Ausstattungslinien angeboten. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für September geplant.

Die Überarbeitung umfasst ein geschärftes Design und neue Ausstattungsmerkmale. Die neu gestaltete Frontpartie verfügt über einen in Wagenfarbe lackierten Kühlergrill mit Wabenmuster sowie einen schwarzen unteren Bereich. Ausgestellte Radkästen ergänzen die SUV-Optik.

Toyota stattet den Yaris Cross mit überarbeiteten LED-Scheinwerfern und integrierten Tagfahrleuchten aus. In höheren Ausstattungslinien kommen neue 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallfelgen hinzu. Neu im Farbangebot sind Celestite Grey und Precious Bronze, wobei Precious Bronze ausschließlich mit schwarzem Dach und schwarzen Säulen erhältlich ist.

Im Innenraum kommen Türzierleisten in Platin-Optik zum Einsatz. Die mittlere Ausstattungslinie Teamplayer erhält künftig serienmäßig sportlich geformte Sitze, die zuvor einer höheren Variante vorbehalten waren. Passend zum restlichen Interieur verfügen sie ebenfalls über platinfarbene Einlagen sowie kontrastierende dreifarbige Nähte.

Für die Basisausstattung Pure steht ein Vollhybridantrieb mit 85 kW beziehungsweise 116 PS Systemleistung und 141 Nm Drehmoment bereit. Die darüber angesiedelten Ausstattungslinien Active, Teamplayer, Lounge und GR Sport verfügen über 96 kW beziehungsweise 130 PS sowie 185 Nm. Teamplayer und Lounge können außerdem mit dem intelligenten Allradantrieb AWD-i kombiniert werden.

Zur Serienausstattung des ausschließlich mit dem Einstiegs-Hybrid angebotenen Pure gehören unter anderem Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, ein 9-Zoll-Multimediasystem, Rückfahrkamera und kabellose Smartphone-Integration. Hinzu kommen beheiz- und anklappbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, höhenverstellbare Vordersitze und zwei USB-C-Anschlüsse. Mehrere Assistenzsysteme sowie zehn Jahre kostenlose Standard Services in der MyToyota-App für Pure und Active ergänzen das Angebot.

Der Yaris Cross GR Sport kostet ab 37.400 Euro und besitzt exklusive Merkmale innen und außen. Dazu gehören ein eigenständiger Frontstoßfänger, polierte 18-Zoll-Leichtmetallräder und ein speziell abgestimmtes Fahrwerk für ein präziseres, dynamischeres Fahrverhalten. Im Innenraum befinden sich Sportsitze in Velourslederoptik mit grauen Polstern und roten Ziernähten, GR-Logos sowie Dekorleisten in dunklem Silber.