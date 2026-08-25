„Micro-Cars“ immer beliebter, Versicherer fordern höhere Sicherheitsstandards

Micro-Cars fahren maximal 45 km/h und können insbesondere bei kurzen Wegen eine Alternative sein. Doch die Schadenhäufigkeit ist hoch und die Sicherheit gering. Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) fordert daher verbindliche Sicherheitsanforderungen, die sich stärker an den Standards für Pkw orientieren.
Mini-Autos – sogenannte Micro-Cars oder Moped-Autos – werden auf deutschen Straßen immer beliebter. Nach den Statistiken der deutschen Kfz-Versicherer waren Ende 2025 rund 46.000 der auch als Moped-Autos bezeichneten Fahrzeuge haftpflichtversichert. Drei Jahre zuvor waren es noch knapp 26.000. Damit ist ihr Bestand seit 2022 um fast 80 Prozent gestiegen. Allein innerhalb des vergangenen Jahres kamen etwa 8000 Fahrzeuge hinzu. Micro-Cars werden bis zu 45 km/h schnell, dürfen bereits ab 15 Jahren mit Mopedführerschein gefahren werden, sind häufig elektrisch und lassen sich ähnlich wie Mofas unkompliziert mit Versicherungskennzeichen versichern.
„Micro-Cars können insbesondere für kurze Wege eine interessante Alternative zu größeren Autos sein“, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Mit ihrer wachsenden Verbreitung muss jedoch auch die Sicherheit der Insassen stärker in den Blick genommen werden.“
Micro-Cars sind zwar deutlich langsamer als normale Autos, verursachen pro 1000 Fahrzeuge aber genauso viele Schäden. Im Jahr 2025 registrierten die Versicherer rund 2300 Kfz-Haftpflichtschäden mit Micro-Cars. Das entspricht 50 Schäden je 1000 versicherte Fahrzeuge. Damit liegt ihre Schadenhäufigkeit nach Auswertungen des GDV auf einem ähnlichen Niveau wie bei Pkw.
Trotz ihrer niedrigeren Geschwindigkeit bieten Micro-Cars ihren Insassen jedoch deutlich weniger Schutz als herkömmliche Autos. Für die Fahrzeuge sind weder Airbags noch ein elektronisches Stabilitätsprogramm oder Fahrerassistenzsysteme wie automatische Notbremsassistenten vorgeschrieben. „Die Fahrzeugstruktur eines Micro-Cars ist nicht mit der eines Kleinwagens vergleichbar“, sagt Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer (UDV). „Bei einem Zusammenstoß sind die Insassen deshalb einem deutlich höheren Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen ausgesetzt als in einem Pkw.“
Versicherer fordern mehr Sicherheit für Micro-Cars
Aus Sicht der Versicherer erschwert insbesondere das europaweit vorgegebene Gewichtslimit von 425 Kilogramm den Einbau zusätzlicher Sicherheitstechnik. Der GDV fordert deshalb mehr Spielraum beim zulässigen Fahrzeuggewicht sowie verbindliche Sicherheitsanforderungen, die sich stärker an den Standards für Pkw orientieren.
„Micro-Cars dürfen für ihre Insassen nicht zur Sicherheitsfalle werden“, sagt Käfer-Rohrbach. „Das gilt insbesondere für jugendliche Fahrerinnen und Fahrer, die noch wenig Erfahrung im Straßenverkehr haben und diese Fahrzeuge als Alternative zum Elterntaxi oder zum Bus nutzen.“
Trotz ihres deutlichen Wachstums bleiben Micro-Cars bislang eine Nische im deutschen Straßenverkehr. Ihre steigende Verbreitung zeigt jedoch laut dem GDV, dass die Anforderungen an ihren Insassenschutz jetzt weiterentwickelt werden müssen.
Kommentare
David meint
Unfälle passieren aber normalerweise nicht, weil jemand das 45 km/h Mobil von der Bahn rammt, da es ihm zu langsam ist.
Es geht ja um Haftpflichtschäden. Das sind Schäden an anderen – vom Fahrer des Micromobils verursacht. Dass es dabei selber zu schaden kommt, mag ja sein. Aber von der Schadenhäufigkeit kommend, die geringe Sicherheit der Mini Mobile zu beklagen, ist kein sauberer Zusammenhang.
Das ist genau dieselbe Sache, die Tesla Fahrer eine Verschwörung der deutschen Versicherungswirtschaft annehmen lässt, weil zum Beispiel ein nagelneuer Porsche Turbo fast in der niedrigsten Haftpflichtstufe ist. Er ist für die anderen praktisch keine Gefahr. Dort sitzen keine Neubürger aus der Shisha-Bar, keine Senioren, keine Frauen, die ins Steuer beißen, keine Jugendlichen am Steuer. Sondern ein erfolgreicher, gesunder Mensch zwischen 35 und 50 mit guter Fahrerfahrung, allen Sinnen und normalen Reflexen.
Ich vermute deshalb stark, es sind beim Micromobil die jugendlichen oder zu alten Fahrer, die entsprechend im Straßenverkehr nicht so reagieren, wie man es gerne hätte – und durch den geringen Radstand und meist ohne ESP/ABS lassen sich Fehler oft nicht mehr korrigieren.
Future meint
Da steckt wieder ein ganzer David drin:
Von den Neubürgern spannt er seinen Bogen über die Jugendlichen, die Frauen und die Senioren bis zu den Gesunden. Darin zeigt sich doch das ganze Dilemma der deutschen Autoindustrie – sie schätzen ihre Zielgruppen nicht mehr so wie früher ein.
Jörg2 meint
Im Artikel wird die Häufigkeit der Haftpflichtschäden aufgeführt. Diese werden in der Anzahl pro 1.000km angeführt. Man kommt zu dem Schluss, das wäre identisch hoch, wie bei „richtigen“ Autos.
Wenn man bedenkt, dass (laut Artikel) hauptsächlich Fahranfänger solche kleinen Teile nutzen, ist das doch erstmal eine gute Nachricht. Trotz Fahranfängerei keine höhere Unfallhäufigkeit pro 1.000km gegenüber allen Pkw-Nutzungen.
Anmerkung: Die Haftpflichtschäden sind die Schäden am anderen. Also von Parkrempler bis Totalschaden des Unfallgegeners.
Dann gibt es plötzlich einen Schwenk zu Personenschäden der MicroCar-Nutzer. DAS hat mit den Haftpflichtschäden am anderen nun herzlich wenig zu tun. Hier fehlen dann Angaben zu Personenschäden der Nutzer um irgendwie auf das dünne Brett zu kommen, hier wäre technisch irgendwie nachzurüsten.
Der Grundsatzfehler liegt (mMn) im Vergleich MicroCar vs. Pkw. Der Vergleich sollte vielleicht MicroCar vs. Moped lauten.
Was möchte die Dame erreichen? Eine höheren Schutz der Insassen ohne das sinnvoll zu argumentieren oder eine Herauslösung dieser MicroCars aus der aktuellen „Moped“-Versicherungssituation um andere Versicherungstarife generieren zu können?
Hans Meier meint
Dahinter steckt die Autoindustrie um Micro-Cars unbeliebt zu machen. Das ist auch jedesmal bei der L7e-Kategorie (Twitzy und co) in voller Lautstärke das Hauptthema warum man auf keinen Fall solche Autos kaufen sollte.
Mehr Security = höhere Preise = Unwarscheinlicher das es sich am Markt durchsetzt = Hersteller können mehr SUV absetzten = mehr Krieg auf der Strasse = mehr verdienen, Umwelt egal und wenn nicht dann bitte maximal teuer (3Liter Auto von VWAG für 100k).
eBikerin meint
Der 3 Liter Lupo hat 29.900 DM gekostet – nach der Euro Umstellung dann 15.000 Euro – bisschen weit weg von 100K findest du nicht? Falls den den XL1 meinst – das war das 1 Liter Auto und wurde von Hand gefertigt.
Futureman meint
Diese Fahrzeuge sind doch eher als Alternative zu Mofa und Roller zu sehen. Und im Vergleich mit solchen Fahrzeugen sollten das Sicherheitsniveau doch um einiges höher sein. Dazu sagt die Branche doch selbst, das die Unfallhäufigkeit gleichauf mit „normalen“ PKW ist. Spannend wäre eher die Schwere der Unfälle bzw. der Vergleich zu Roller und Co.
Auf jeden Fall ist dieses Segment gerade für junge Fahrer der ideale Einstieg in die Elektromobilität. Das Problem ist nur die (nicht vorhandene) Rücksichtnahme im Straßenverkehr, da gilt halt anscheinend immer noch das Recht des Stärkeren und jeder andere Verkehrsteilnehmer wird als Hindernis angesehen.
Referendar meint
“ Ich schubs die Enten aus dem Verkehr“ wurde doch schon 1982 besungen.
War ein Nr.1 Hit in Westdeutschland.
Future meint
Sehr gut, wenn es hier auch mal um die deutsche Kultur geht. Besonders stark ist doch die nächste Strophe: »Und kost‘ Benzin auch drei Mark zehn
Scheiß egal, es wird schon geh’n«.
Ben meint
„Das Problem ist nur die (nicht vorhandene) Rücksichtnahme im Straßenverkehr, da gilt halt anscheinend immer noch das Recht des Stärkeren und jeder andere Verkehrsteilnehmer wird als Hindernis angesehen.“
Das ist das größte Problem, man könnte dies vieleicht ein bischen abmildern indem man die 60km/h für diese Fahrzeuge wieder einführt wie unsere Simsons, genau aus diesem Grund sind die Simsons und die 2nd Ride Elektroumbauten so beliebt, weil man mit der Klasse M 60km/h fahren darf und nicht so ein extremes Hindernis ist wie die 25er und 45er.