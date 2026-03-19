Toyota-Patent: Fahrbatterie soll bei Unfällen leicht nachgeben

Toyota sucht nach neuen Möglichkeiten, Batterien, Motoren und Verkabelung effizienter unterzubringen – ohne Fahrzeuge größer oder schwerer zu machen. Ein kürzlich veröffentlichtes Patent zeigt laut Autoblog zudem, dass die Japaner den Fokus stärker auf die Sicherheit von Batterien bei Unfällen legen könnten.

Das im August 2025 eingereichte, erst kürzlich veröffentlichte Patent beschreibt eine neue Strategie zum Schutz von Hochvoltbatterien. Anstatt das Akkupack starr mit der Fahrzeugstruktur zu verbinden, untersucht Toyota die Möglichkeit, ihm bei einem Crash eine geringe Beweglichkeit zu erlauben.

In dem Konzept sitzt das Batteriepack im unteren Bereich des Fahrzeugs, wird jedoch nicht wie ein struktureller Träger fest verschraubt. Stattdessen liegt es innerhalb des Rahmens und ist von Fahrwerkskomponenten sowie verstärkten Strukturelementen umgeben. Diese sollen im Fall eines Aufpralls zuerst deformieren und so die Kräfte aufnehmen.

Kommt es etwa zu einem seitlichen Zusammenstoß, sollen die umliegenden Bauteile Energie absorbieren und umleiten, bevor sie die Batterie erreicht. Der Stromspeicher kann sich dabei minimal bewegen, wodurch extreme Belastungsspitzen reduziert werden sollen, die Gehäuse oder einzelne Zellen beschädigen könnten.

Das Prinzip erinnert an Knautschzonen oder Motoraufhängungen mit Sollbruchstellen in konventionellen Fahrzeugen: Im normalen Betrieb bleibt alles stabil, bei einem schweren Unfall gibt die Struktur kontrolliert nach. Besonders bei Seitenaufprällen sieht Toyota hier Vorteile, da in Elektroautos zwischen Tür und Batteriepack nur wenig Platz für Schutzstrukturen bleibt.