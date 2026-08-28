Leistungsstarker Elektro-Shooting-Brake von Denza am Nürburgring gesichtet

Denza entwickelt offenbar eine leistungsstärkere Version seines bereits existierenden vollelektrischen Shooting Brake-Modells Z9GT. Ein am Nürburgring gesichteter Prototyp des Z9GT „Xtreme“ weist Auto Motor und Sport zufolge deutliche Modifikationen auf und soll über eine Leistung von 1471 kW (2000 PS) verfügen. Die Technik soll eng mit der der Topversion des Supersportwagens Denza Z verwandt sein.

Die aerodynamische Gestaltung unterscheidet das Fahrzeug der BYD-Premiummarke laut Bildern von Tests auf dem Nürburgring vom Standardmodell. Die Frontpartie verfügt über größere Lufteinlässe, zusätzliche Öffnungen zur Kühlung der Bremsen sowie einen weit nach vorne gezogenen Splitter. Ergänzt wird dieser Umbau durch seitliche Luftleitelemente und tiefe Schweller.

Am Heck des chinesischen Elektroautos sind ein großflächiger Flügel auf Schwanenhals-Halterungen sowie ein großer Diffusor mit vertikalen Kanälen verbaut. Im Innenraum des Erlkönigs lassen sich zudem Schalensitze und ein umfangreicher Überrollkäfig identifizieren. Das Fahrwerk wurde angepasst und der potente Stromer nutzt Performance-Reifen auf neuen Rädern.

Der Antrieb des Z9GT basiert auf der e³-Plattform und umfasst drei Elektromotoren mit Allradantrieb. Eine E-Maschine ist an der Vorderachse positioniert, während zwei weitere die Hinterachse antreiben. Das technische Konzept des regulären Z9GT beinhaltet zudem eine Hinterachslenkung und eine zentrale Fahrdynamikregelung, die Manöver wie den „Crab Walk“ (diagonales oder seitliches Fahren) erlaubt.

Die Systemleistung des aktuell verfügbaren Z9GT beträgt 850 kW (1156 PS), damit geht es in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis Tempo 270. Die Reichweite mit der 123-kWh-Batterie beträgt nach WLTP-Norm 600 Kilometer. Ein Termin für die Präsentation des neuen, noch leistungsstärkeren Modells steht bislang nicht fest.