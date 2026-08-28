Lotus Eletre erhält „Hyper Pilot“ für deutsche Autobahnen

Lotus führt mit einem neuen Over-the-Air-Softwareupdate die Funktion „Lotus Hyper Pilot“ für Eletre-Kunden in Deutschland ein. Sie steht Fahrern des Elektro-SUVs auf freigegebenen Autobahnstrecken im Korridor Frankfurt–Stuttgart–München zur Verfügung, darunter Abschnitte der A3, A5, A8 und A99. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Strecke unterstützt wird.

Der Start folgt auf die UN-R171-Zertifizierung von Lotus zu Beginn dieses Jahres. Das Unternehmen bezeichnet sich dabei als zweiten Automobilhersteller weltweit und ersten britischen Hersteller mit dieser Zertifizierung. „Lotus Hyper Pilot“ kombiniert Spurzentrierung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine überwachte Unterstützung beim Überholen.

Die Funktion soll die Belastung des Fahrers auf längeren Autobahnfahrten reduzieren. Die Verantwortung für die Fahrzeugkontrolle bleibt dabei jederzeit beim Fahrer. Eletre-Kunden in Deutschland erhalten für eine zwölfmonatige Einführungsphase bis zum 29. Juli 2027 kostenlosen Zugang zum Premium Package, das „Lotus Hyper Pilot“ unterstützt.

Weitere Neuerungen für Eletre sowie Emeya

Das Update bringt darüber hinaus Neuerungen für Eletre und die Sportlimousine Emeya in Europa. „Active Sound Design“ erzeugt verstärkte, leistungsorientierte organische Klänge, die unter anderem auf Beschleunigung, Verzögerung, Fahreingaben und Fahrmodi reagieren. Mit „Drive Setup“ können häufig genutzte Fahrzeug- und Fahrerassistenz-Einstellungen gespeichert und mit einem Fingertipp aktiviert werden.

Zu den weiteren Änderungen gehören laut Lotus eine verbesserte Überwachung von Isolationsfehlern zur früheren Erkennung von Problemen und zum automatischen Systemschutz. Beim Eletre wurden zudem die Warnfunktionen für Müdigkeit und Ablenkung überarbeitet, während beim Emeya die Anzeige des Auto-Hold-Status verbessert wurde. Kunden erhalten eine Benachrichtigung, sobald ihr Fahrzeug das Update herunterladen und installieren kann.

„Lotus Hyper Pilot“ setzt das Highway Assist Pack, die LIDAR Sensor Suite sowie eine aktive Verbindung über das „Connectivity Prestige Package“ oder ein externes WLAN voraus. Zusätzlich muss die Routenführung über das integrierte Navigationssystem des Fahrzeugs aktiv sein. Die Funktion ist ausschließlich auf unterstützten Strecken verfügbar.

„Die Einführung des ‚Lotus Hyper Pilot‘ im Eletre ist ein wichtiger Meilenstein für Lotus in Deutschland und unterstreicht unser Engagement, durch Software-Innovationen intelligente, kundenorientierte Technologien bereitzustellen“, sagt Qingfeng Feng, CEO der Lotus Group. „In Kombination mit einer Reihe neuer Verbesserungen in den Bereichen Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit sorgt dieses neueste Update dafür, dass sich der Eletre und der Emeya auch lange nach Verlassen des Showrooms weiterentwickeln.“