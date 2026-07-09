Denza Z: Elektro-Supersportwagen mit 1179 kW (1604 PS) startet 2026

Denza präsentiert den Z als vollelektrischen Supersportwagen mit drei Varianten: Coupé, Spider und Racing. Zusätzlich ist eine Special Edition vorgesehen, die im Herbst auf der Nürburgring-Nordschleife auf Rekordjagd gehen soll. Coupé und Spider sind 4780 Millimeter lang, die Racing-Version kommt auf 4870 Millimeter.

Die e3-Sportwagen-Plattform bildet die technische Grundlage des Denza Z. Sie umfasst ein intelligentes Dreimotor-Torque-Vectoring-System, Cell-to-Body-Technologie, das DiSus-M-Fahrwerk mit magnetorheologischen Dämpfern sowie Flash Charging in Verbindung mit der Blade-Batterie der zweiten Generation. Alle drei Varianten nutzen einen Elektromotor an der Vorderachse und je einen Motor an jedem Hinterrad. Die Systemleistung beträgt 1179 kW (1604 PS), das maximale Drehmoment 1240 Newtonmeter.

Das Coupé beschleunigt in 2,25 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der Spider in 2,3 Sekunden. Für die Racing-Version werden 2,25 Sekunden genannt, mit optionalem Semi-Slick-Reifenpaket 1,96 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Coupé und Spider bei 300 km/h. Die Racing-Version erreicht 300 km/h, mit optionalem Paket 350 km/h.

Die Batterie hat in allen Varianten eine Kapazität von 76 kWh. Die WLTP-Reichweite beträgt 410 Kilometer beim Coupé, 400 Kilometer beim Spider und 380 Kilometer bei der Racing-Version. Flash Charging soll die Fahrbatterie des Z in fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und in neun Minuten von 10 auf 97 Prozent laden. Als Versprechen wird formuliert: „Bereit in 5, voll in 9, bei Kälte +3“. Das eröffne die Möglichkeit, die volle Leistung des Fahrzeugs zu nutzen, ohne anschließend lange Wartezeiten beim Aufladen der Batterie befürchten zu müssen – „etwas, das bisher bei einem vollelektrischen Sportwagen noch nie möglich war“, wirbt BYD.

Das Exterieur setzt auf eine optimierte Karosserieform und aerodynamische Elemente. Beim Z Racing gehören ein optimierter Frontlufteinlass, ein mehrkanaliges Kühlsystem, ein Carbonfaser-Frontsplitter, Vortex-Generatoren im Unterboden, Luftauslässe an der Karosserie und optional ein dreifach verstellbarer Carbonfaser-Heckflügel dazu. Bei 350 km/h soll die Racing-Version bis zu 1060 Kilogramm Abtrieb erzeugen. Die Special Edition verfügt über zweilagige Verbundwerkstoffe, Carbonfaser-Karosserieteile und ein aktives Luftwiderstandsreduktionssystem.

Der Innenraum ist auf das Lenkrad ausgerichtet und enthält sechs physische Tasten im unteren Lenkradbereich. Genannt werden ein 8,88-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein 12,8-Zoll-Infotainmentsystem, kabelloses Smartphone-Laden und ein digitaler Rückspiegel. Zur Ausstattung gehören außerdem elektrisch betätigte Türen mit Soft-Close-Funktion, beheizbare und belüftete Vordersitze mit Massagefunktion, ein Devialet-Soundsystem und Fernzugriff über die Denza-App.

Der Track-Modus öffnet eine Anwendung auf dem Infotainment-Bildschirm und stellt Fahrzeugposition, G-Sensor-Daten und Rundendaten bereit. Daten lassen sich analysieren und auf einen USB-Stick exportieren. Der Boost-Modus erhöht das Drehmoment beim Beschleunigen 20 Sekunden lang um 30 Prozent. Außerdem werden ein virtueller Motorensound, Launch-Control, Drift-Einstellungen und drei benutzerdefinierte Profile genannt.

Die Coupé- und Racing-Versionen haben 250 Liter Kofferraumvolumen, beim Spider werden 131 bis 176 Liter angegeben. Durch Umklappen der Rücksitze lässt sich das Ladevolumen bei Coupé und Racing auf bis zu 550 Liter erweitern. Alle Versionen besitzen Carbon-Keramik-Bremsscheiben, Sechskolben-Bremssättel vorn und Vierkolben-Bremssättel hinten. Coupé, Spider und Racing sollen ab diesem Sommer „in ausgewählten Märkten“ bestellbar sein – zu welchen Preisen, bleibt abzuwarten. Erste Auslieferungen sind noch vor Jahresende vorgesehen.