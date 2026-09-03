Škoda-Mitarbeiter fahren mit Peaq 936 Kilometer ohne Nachladen

Škodas neues großes Elektro-SUV Peaq legte bei einem Rekordversuch 936 Kilometer ohne Nachladen zurück. Die Fahrt fand mit einem Serienmodell statt und stand unter Aufsicht des TÜV Süd als Zertifizierungsunternehmen, unterstreicht der Hersteller. Ausgangspunkt war der Firmensitz im tschechischen Mladá Boleslav, das Ziel lag im niederländischen Badeort Zandvoort.
Die Version Peaq 90 verfügt über eine 91-kWh-Antriebsbatterie mit 86 kWh Nettokapazität, 210 kW/286 Leistung und Hinterradantrieb. Für die Fahrt waren 19-Zoll-Räder mit serienmäßigen Reifen mit geringem Rollwiderstand montiert. Die Peaq-Modellreihe erreicht einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,249. Der durchschnittliche Energieverbrauch während der 936 Kilometer betrug den Angaben zufolge 9,2 kWh/100 km.
Der Peaq ist das größte und geräumigste SUV im Portfolio der Volkswagen-Tochter. Für die bei der Rekordfahrt eingesetzte Version wird eine homologierte WLTP-Reichweite von bis zu 647 Kilometern angegeben. Die beim Versuch erzielten 936 Kilometer lagen 289 Kilometer beziehungsweise nahezu 45 Prozent darüber. Damit sei ein Reichweitenrekord für siebensitzige Elektro-SUV aufgestellt worden, heißt es.
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„Das Ziel war es, zu zeigen, was die Technologie leisten kann, wenn sie bis an ihre Grenzen gebracht wird. Um die Reichweite zu maximieren, haben wir die am besten geeignete Route ausgewählt und natürlich unseren Fahrstil entsprechend angepasst“, so Jakub Krs, einer der Fahrer auf der Rekordfahrt und verantwortlich für die Hochspannungs-Batteriestrategie bei Škoda Auto.„Im Alltagsbetrieb werden die Kunden das Auto wahrscheinlich nicht auf diese Weise fahren. Stattdessen werden sie alles nutzen, was der Peaq in Sachen Fahrdynamik, Infotainment und Komfort zu bieten hat“, fügt der zweite Fahrer Marek Jež, Leiter der Modellreihe Peaq, hinzu.
Die Fahrt begann am Dienstag, 25. August, um 12 Uhr am Firmensitz in Mladá Boleslav. Auf dem Weg durch Deutschland gab es Pausen für Fahrerwechsel, Erholung und Essen. Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Crew die Niederlande und beendete die Fahrt am Nachmittag in Zandvoort. Die Antriebsbatterie wurde während der gesamten Strecke nicht nachgeladen.
Kommentare
David meint
Ich weiß natürlich genau, warum die Tesla Gemeinde so schäumt. Weil es vergleichbare Werte aus Tesla-Björns Sunday Driving gibt. Der hatte sich schnell vor der Entfeinerung noch den Juniper mit Hinterradantrieb und großem Akku geschnappt, nämlich dem Akku, der jetzt um 8 kWh entfeinert wurde, und hatte ein besonders gemütliches Sunday Driving veranstaltet. Ist aber nicht so gut ausgegangen – 796,4 km standen auf dem Tacho. Vor allen Dingen aber hatte der Tesla einen Verbrauch von 9,6 kWh auf 100 km und der Peaq von 9,2 kWh auf 100 km. Dabei passt das Model Y in die Türtasche vom Peaq.
South meint
Das ist unseriös und unredlich, bis affig …. wenn man so in der Praxis nicht fährt, dann ist schlicht Rumalberei … was soll denn dann so eine Info bringen? Das verwirrt doch nur und der eine oder andere, der nicht gerne Fussnoten ließt, glaubt das auch noch…
Ich hatte auch zu Verbrennerzeiten nicht das Bedürfnis, dass mir einer die Info zukommen lässt, dass ich mit 30kmh konstant nur 3 Liter verbrauchen würde…
David meint
Das ist ja eine schöne Einzelstichprobe und sie ist durchaus vom Aussagewert cvergleichbar mit den Testimonials der Tesla Fans hier immer in dem Bereich. Allerdings gibt es den Peaq schon und er hat Kunden. Tesla hat sein verlängertes Model Y noch nicht gewagt, in Europa auf den Markt zu bringen. Aus gutem Grund. Denn wie man hört, gibt es signifikante Fahrwerksausfälle.
Andreas meint
Vor paar Tagen kam die Meldung dass der chinesische iX3 in seiner Langversion in China 1020 km zurückgelegt hat (5% Rest, nach CLTC 919 km)
Sprich selbst CLTC ist erreichbar.
Egon_meier meint
War ja klar, dass hier an diesem Bericht wieder rumgemäkelt wird. Natürlich war das Hypermiling .. aber warum auch nicht.
WEnn Chinesen mit ihrer schrägen Reichweiten-Norm tolle WErte erreichen wird das hier kritiklos geschluckt und weitergereicht.,
mipu meint
Na bitte, dann erkläre uns doch mal, was an Hypermiling heute noch so besonders ist, und zeige die Relevanz des ganzen auf! Früher(TM), als die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut und zuverlässig war, als mit einem 24 kWh-Akku und ebensolcher Ladeleistung schauen musste, wie komme ich am schnellsten von A nach B, muss ich zwischendurch mal durch Schleichen km-Reichweite gutmachen usw. ja, vielleicht noch eher – aber heute? Bei 80 kWh-Akkus, Ladeleistungen von 150 – 350 kW? Da ist der Akku schon wieder voll, wenn du mal kurz zur Raststätte laufen und das Klo aufsuchen musst, und vielleicht noch danach nen Kaffee holst ….
Christian Schaefer meint
Der APP550 /210kW Motor ist m.E. ein ganz großer Wurf. Mit unserer Schrankwand ID.4 (BJ24) dieses Jahr 2800 km Toskana-Urlaub mit 16,1 kWh/100 km bewältigt. Letztes Jahr UK/Schottland 17,8 über 3200 km.
Seit 33.000 km null Probleme.
mipu meint
Absolut sinnfreies Hypermiling. Bei 18 Stunden Fahrzeit (Rest Pause, Erholung, etc) kommt man auf 50 km/h Durchschnitt. Bei der Geschwindigkeit komme ich mit meinem G6 vermutlich auch 700 km oder weiter. Warum sollte man das tun? Wenn ich doch eh vorhabe, Pausen zu machen, einen Fahrerwechsel, Erholung, Essen, Schlafen …. Die Strecke mach ich mit zwei Pausen, jeweils 20 – 25 Minuten, wenn ich den Akku auf 100% bringen will (sonst kürzer).Plane ich mit Übernachtung, schaue ich nach einem Schlafplatz mit AC-Möglichkeit … Aber ja, unser DaVWid bekommt vermutlich eine Nervenüberreizung und wird die Effizienz des Peaq über alles in der Welt loben …
Stefan meint
Der Routenplaner schlägt für die Strecke etwa 905 km in ca. 9 h Nettofahrzeit vor.
Laut Text waren es am Ende mit mehreren Pausen mehr als 24 h bei einem Durchschnittstempo von um die 50 km/h größtenteils auf der Landstraße.
rr meint
da steht „früher Mittwoch Morgen“, also würde ich sagen zwischen 0-8 Uhr -> damit kommen wir im Idealfall auf 12h, im WorstCase auf 20h Fahrt.
auf die 9h kommen locker mal 3x Essenspause (Frühstück, Mittag, Abend) mit sicher jeweils 1h.
Klar, hier wurde vermutlich Landstraße gefahren, aber allein dass es geht ist genial.
eBikerin meint
Nicht bis zum Ende gelesen:
„ie Crew die Niederlande und beendete die Fahrt am Nachmittag in Zandvoort“
Laut Video waren es aber 22:43 Minuten – Rest also Pause.
mipu meint
„Am frühen Mittwochmorgen erreichte die Crew die Niederlande und beendete die Fahrt am Nachmittag in Zandvoort.“
Das sind definitiv über 24 h. Reine Fahrzeit vermutlich weniger. Solches Hypermiling gab es schon zu Zoe-R240-Zeiten und früher. Wenn man schneckenmäßg unterwegs ist kommt man natürlich immer weiter als mit „normaler“ Geschwindigkeit, da ist auch die hier gefahrene Strecke kein „Wunder an Effizienz“.
eAuto-Fahrer nehmen einen Stau auch gelassener hin, weil es sie keine Reichweite kostet, eher im Gegenteil. ICE-Fahrer hingegen … XD
eBikerin meint
Also im ICE bin ich bei Stau immer sehr gelassen – trink dann halt was im Bord Bistro.
South meint
Klar. Nachdem ich Innerdeutschland normalerweise immer ICE gefahren bin, da kann ich nur sagen…die letzten Jahre eine bodenlose Frechheit, was die Bahn da abliefert. Sogar in der ersten Klasse stehen, Sitzplätze und ganze Waggons fehlten. Falsche Informationen oder zu spät. STUNDENLANGE Verspätungen. Also ich weiß immer wo mein Auto steht, aber die Bahn schafft es nicht einmal die paar tausend Züge zu monitoren.
Ich fahre deshalb seit ca. einem Jahr deshalb prinzipiell nicht mehr mit der DB. Und ich geben dem Verein erst wieder Geld, wenn die mal wieder was dafür abliefern. Was hilft mir denn, wenn sie dauernd mir mein Geld immer wieder geben müssen…. ich bin trotzdem dauernd zu spät wegen dem inkompetenten Pack.
War letztens mal selber wieder in Japan. Welten. Gut, natürlich haben die fairerweise auch mehr investiert, aber den Scherbenhaufen bei uns kann man nicht nur mit wenig Geld entschuldigen….
Besser-BEV-Wisser meint
Solche Rekordfahrten sind im Zweifel kontraproduktiv für die e-Mobilität und für das konkrete Produkt.
Die Zahlen wecken Erwartungshaltungen die nicht erfüllbar sind.
Viele Lesen dann nur „>900 Km Rekord, >600 km im WLTP“ und schließen dann daraus das sie 500 oder 600 km oder mehr am Stück im Alltag fahren können.
Dann wundern sie sich wenn es nur 400 (oder weniger bei schlechten Bedingungen) auf der Autobahn sind. Und schimpfen dann auf die E-Auto-Reichweitenangaben.
F. K. Fast meint
Nun, mit einem 6 Jahre alten 231-WLTP-km-Auto schaffen wir im Sommer-Alltag auch 250km ohne dass der Akku dann schon leer wäre. Hinweis: Alltag heisst bei uns keine Autobahn
Aber du hast recht, wer dann denkt, er könne 130km/h auf der Autobahn fahren, vor allem mit so einer Schrankwand, wird enttäuscht werden. Damit wird er aber auch den WLTP-Verbrauch von Verbrennern oder Hybriden nicht erreichen.
Paul meint
Mein Beileid.
MrBlueEyes meint
„schließen dann daraus das sie 500 oder 600 km oder mehr am Stück im Alltag fahren können.“
Mit dem iX3 50 xDrive geht das… Augen auf beim Autokauf 😅
MK meint
@Besser-Wisser-BEV:
Was ich tatsächlich sagen muss: Ohne mein Verhalten zu verändern, schaffe ich Stadtfahrten mit dem Elroq unter Normverbrauch…das ist mir mit dem Verbrenner nie gelungen.
Ich glaube, man muss sich eines einfach klar machen: Beim BEV gibt es sehr viel weniger „Grundrauschen“ im energieverbrauch, das einfach nur den Motor bei molligen 90 Grad hält. Das führt natürlich zu stärkeren Ausschlägen…nach oben wie nach unten.