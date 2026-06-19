Škoda präsentiert Innenraumkonzept für Elektro-Siebensitzer Peaq

Škoda Auto hat nun auch erste Einblicke in das Innenraumdesign des neuen elektrischen Siebensitzers Peaq veröffentlicht. Die gezeigten Skizzen präsentieren ein Konzept, das durch eine klare Architektur und großzügiges Platzangebot punkten soll. Ziel ist es laut den Entwicklern, mittels angenehmer Materialien und einer intuitiven Benutzeroberfläche eine loungeartige Atmosphäre zu erzeugen.

Das Design nutzt den Angaben zufolge eine horizontale Architektur, um visuelle Ruhe und ein Gefühl von Offenheit zu vermitteln. Ein zentrales, freistehendes Display sowie ein kompaktes digitales Kombiinstrument sollen die Informationskomplexität reduzieren. Eine schwebende Mittelkonsole soll dieses übersichtliche Layout unterstützen.

Das Armaturenbrett wurde neu gestaltet und integriert erstmals ein vertikales Infotainment-Display. Zur Bedienung grundlegender Funktionen wie der Lautstärke oder Klimasteuerung stehen neue physische Bedienelemente zur Verfügung. Ergonomisch verstellbare Armlehnen unterstützen die Nutzung des Displays, während integrierte magnetische Wireless-Docks das Laden von Smartphones ermöglichen.

„Škoda stellt den Kunden in den Mittelpunkt und gestaltet ein nahtloses Benutzererlebnis, das die Benutzerfreundlichkeit des physischen Siebensitzer-Innenraums mit dem digitalen Erlebnis herum verbindet, wodurch eine intuitive Interaktion gewährleistet und die Komplexität reduziert werden“, so Chan Park, Leiter des Bereichs In-Car & UX Design.

Das sogenannte „Lodge“-Konzept setzt dabei auf einen Kontrast zwischen weichen, textilbasierten Oberflächen und robusten Elementen. Die gewählten Materialien sind laut Škoda komfortabel, langlebig und pflegeleicht gestaltet. „Der Innenraum des Peaq setzt für Škoda neue Maßstäbe in Bezug auf Raumangebot, Benutzerfreundlichkeit und Materialauswahl“, so die Designer.

Škodas neues Topmodell fährt auf der MEB+-Plattform des Mutterkonzerns Volkswagen. Das Elektroauto mit Platz für bis zu sieben Passagiere soll durch hohen Fahrkomfort, ausgewogene Fahreigenschaften und einen niedrigen Geräuschpegel im Innenraum punkten. Durch Nutzung der neuesten MEB+-Plattform in vollem Umfang verfüge der Peaq über effiziente Elektromotoren, Batterien mit einer Reichweite von über 600 Kilometern sowie ein adaptives DCC-Fahrwerk, werben die Tschechen. Mehr Technisches wird noch nicht verraten.