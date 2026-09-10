Mercedes testet neue Elektro-E-Klasse als Nachfolger des EQE

Mercedes testet derzeit eine neue elektrische E-Klasse, die das bisherige, eigenständig daherkommende Batterie-Pendant namens EQE ersetzen soll. Wie AutoExpress unter Verweis auf aktuelle Erlkönigfotos berichtet, wird das neue Elektromodell parallel zu einer Verbrennerversion mit ähnlichem Design erscheinen. Die offizielle Vorstellung der neuen Modellreihe soll für das Jahr 2027 geplant sein.

Die Neuentwicklung soll dem Ziel von Mercedes folgen, die elektrische und die klassische Modellpalette enger miteinander zu verzahnen. Im Gegensatz zur aerodynamischen Form des EQE weist die neue E-Klasse demnach auch als E-Auto die Proportionen einer traditionellen Stufenhecklimousine auf. Die Gestaltung soll durch eine längere Motorhaube sowie die Positionierung des Fahrersitzes und des Kofferraumdeckels geprägt sein.

An der Frontpartie werden sich die Elektroversion und der Verbrenner jedoch erkennbar unterscheiden, so der Bericht. Das mit Strom betriebene Modell soll den neuen beleuchteten Kühlergrill zeigen, der bereits bei den jüngsten rein elektrischen Ausführungen von GLC und C-Klasse zum Einsatz kommt. Im Innenraum wird ein großflächiges Display erwartet, das sich mit einer Breite von 39 Zoll über die gesamte Cockpitbreite erstreckt.

SPOTTED: 2027 Mercedes E-Class EV! We’ve caught the all-electric Mercedes E-Class putting in hot laps on the infamous Nordschleife! Here’s what we know so far… 👀 🔋 Anticipated range pushing 450+ miles!

✨ Ditches the controversial star-pattern LED taillights!

⚡ Expect… pic.twitter.com/92M3SoSPMI — carwow (@carwowuk) September 9, 2026

Die neue Mercedes-Plattform für Elektroautos MB.EA ermöglicht konstruktive Vorteile im Passagierraum. Ein flacher Boden in der zweiten Sitzreihe sowie eine kastenartigere Dachform sollen für mehr Kopffreiheit und verbesserten Platz sorgen. Hinsichtlich der Reichweite werden AutoExpress zufolge Werte zwischen 450 und 500 Meilen angestrebt, also bis zu etwa 800 Kilometer. Dafür könnte eine große Batterie mit einer Speicherkapazität von etwa 110 bis 120 kWh eingesetzt werden.

Die für nächstes Jahr erwartete Markteinführung der rein elektrischen E-Klasse soll verschiedene Motorisierungen umfassen, darunter ein leistungsstarkes Allradsystem mit zwei E‑Maschinen. Es besteht laut AutoExpress zudem die Möglichkeit, dass die besonders sportlich ausgelegten Axialflussmotoren aus elektrischen AMG-Modellen integriert werden. Dann könnte die E-Klasse mit reinem Elektroantrieb bei entsprechender Auslegung eine Leistung von über 1000 PS (736 kW) erreichen.