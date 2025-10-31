Mercedes: Erlkönigfotos der neue Elektro-E-Klasse

Nach der Vorstellung des neuen GLC als erstem Mercedes-Benz auf der Elektroauto-Plattform MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture) bereiten die Schwaben weitere vollelektrische Modelle vor. Eines davon ist eine Batterie-Version der neuen E-Klasse, von der es nun aktuelle Erlkönigfotos gibt.

Es gibt bereits ein vollelektrisches Pendant zur E-Klasse, doch der EQE läuft nicht so gut wie erhofft. Das liegt laut Branchenkennern vor allem an dem eigenständigen, bogenförmigen Design der Baureihe mit Fokus auf Windschlüpfigkeit. Auch der größere, ähnlich aussehende EQS verkauft sich schlechter als erwartet. Mercedes hat daher beschlossen, künftig Vollstromer und Verbrenner wieder ähnlich aussehen zu lassen.

Die nun abgelichteten E-Klasse-Prototypen sind noch stark getarnt, folgen laut den Fotografen jedoch den Spuren der ebenfalls in Arbeit befindlichen neuen Elektro-C-Klasse und könnten leicht mit diesem Modell verwechselt werden. Bei genauerer Betrachtung fielen jedoch eine Reihe von Änderungen auf, darunter traditionelle Türgriffe und Seitenspiegel, die sich an der Basis der A-Säule befinden. Die E-Klasse sei außerdem länger und scheine eine flachere Gürtellinie zu haben.

The 2028 Mercedes-Benz E-Class with EQ Technology has been spied testing for the very first time with heavy design inspiration from the smaller C-Class. In addition, the sedan will sit on top of the automaker’s scalable MB.EA platform and feature L2++ and L3 Highway capabilities. pic.twitter.com/sx2kar3xb9 — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) October 27, 2025

Vor allem auch die Front ist verdeckt. Was hier zu erwarten ist, zeigen ein Teaser der elektrischen C-Klasse sowie der schon bestellbare neue Elektro-GLC. Die Vollstromer von Mercedes tragen vorn künftig das neue „Iconic Grill”-Design. Dieses soll als zentrales optisches Unterscheidungsmerkmal zwischen den E-Autos und den weiter parallel angebotenen Verbrennern dienen. Berichten zufolge wird jedes E-Modell eine eigene Interpretation des Frontgrills erhalten.

Technische Details zur neuen E-Klasse mit reinem E-Antrieb sind noch nicht bekannt. Wie GLC und C-Klasse wird sie aber über eine 800-Volt-Architektur verfügen. Der Antrieb des neuen elektrischen GLC lässt einen Ausblick zu: Den SUV-Kunden steht zum Marktstart das leistungsstärkste Modell GLC 400 4Matic mit EQ Technologie zur Verfügung, das 360 kW/490 PS und eine Reichweite nach WLTP-Norm von bis zu 713 Kilometern bietet. Von 0 auf 100 km/h geht es in 4,3 Sekunden, bei Tempo 210 ist Schluss. Wie bei GLC und C-Klasse dürfte es mehrere Modelle der neuen Batterie-E-Klasse geben.